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Главное за день: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Главное за день: 12 августа
Главное за день: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Главное за день: 12 августа
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации, сложившейся в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил о... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T22:30
2024-08-12T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации, сложившейся в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил о ситуации. На Запорожской АЭС ликвидирован пожар, возникший после атаки украинским беспилотником. Действие полиса ОСАГО распространили на территорию Белоруссию, а в Москве прошел форум "Армия-24".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на совещании по ситуации в Курской областиКиев боевыми действиями в Курской области стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не о чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях РФ."Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников. Запад воюет с нами руками украинцев. При помощи своих западных хозяев противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", – сказал Путин.При этом Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям.Президент потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. По его словам, не взирая на эти события, темп наступления российской армии не только не замедлился, но наоборот, увеличился.Ситуация в Курской области – главные заявления Путина&gt;&gt;Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской областиВ Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания с президентом."Под контролем Украины в Курской области находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ составляет 12 километров, ширина – 40 километров", – сообщил губернатор.В результате действий ВСУ погибли 12 мирных граждан, ранены более 120, из них 10 – дети. В ходе обстрелов украинские боевики применяют химическое оружие, от которого уже пострадала бригада "Россетей", которая ремонтировала повреждения на линии.Пожар на Запорожской АЭСНа Запорожской атомной электростанции ликвидирован пожар, в ходе происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС по области."В результате атаки беспилотником была повреждена нефункционирующая башенная градирня №1 с последующим возгоранием пластиковых пароуловителей. Пожар ликвидировали в 23:30. Радиационный фон вокруг ЗАЭС находится в пределах нормы. Пострадавших нет", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В результате ударов украинских беспилотников выгорела градирня Запорожской АЭС.ОСАГО будет действовать в БелоруссииПравительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить территорию Белоруссии действие ОСАГО. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с членами Кабмина."Подготовлен законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО на территорию Белоруссии. Таким образом, им не придется платить за дополнительную страховку – компенсации при ДТП будут включены в существующую", – проинформировал он.В Москве открылся форум "Армия-2024"В форме "Армия-2024" принимают участие более 120 иностранных компаний. На нем представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения и техники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по случаю открытия Международного военно-технического форума."Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик. В этом году десятки государств направили к нам на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний", – сказано в видеообращении президента на официальном сайте Кремля.По его словам, в рамках форума развернута масштабная презентация передовых достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем.
https://crimea.ria.ru/20240812/v-kurskoy-oblasti-naraschivayut-gruppirovku-voysk-i-rezervov-1139546137.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 12 августа

Главные события и заявления понедельника, 12 августа

22:30 12.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ
Президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации, сложившейся в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил о ситуации. На Запорожской АЭС ликвидирован пожар, возникший после атаки украинским беспилотником. Действие полиса ОСАГО распространили на территорию Белоруссию, а в Москве прошел форум "Армия-24".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин на совещании по ситуации в Курской области

Киев боевыми действиями в Курской области стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не о чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях РФ.
"Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников. Запад воюет с нами руками украинцев. При помощи своих западных хозяев противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", – сказал Путин.
При этом Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям.
Президент потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. По его словам, не взирая на эти события, темп наступления российской армии не только не замедлился, но наоборот, увеличился.
Ситуация в Курской области – главные заявления Путина>>
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17:30
В Курской области наращивают группировку войск и резервов

Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской области

В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания с президентом.
"Под контролем Украины в Курской области находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ составляет 12 километров, ширина – 40 километров", – сообщил губернатор.
В результате действий ВСУ погибли 12 мирных граждан, ранены более 120, из них 10 – дети. В ходе обстрелов украинские боевики применяют химическое оружие, от которого уже пострадала бригада "Россетей", которая ремонтировала повреждения на линии.
Президент Украины Владимир Зеленский
20:35
Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область

Пожар на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции ликвидирован пожар, в ходе происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС по области.
"В результате атаки беспилотником была повреждена нефункционирующая башенная градирня №1 с последующим возгоранием пластиковых пароуловителей. Пожар ликвидировали в 23:30. Радиационный фон вокруг ЗАЭС находится в пределах нормы. Пострадавших нет", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В результате ударов украинских беспилотников выгорела градирня Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС
12:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения

ОСАГО будет действовать в Белоруссии

Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить территорию Белоруссии действие ОСАГО. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с членами Кабмина.
"Подготовлен законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО на территорию Белоруссии. Таким образом, им не придется платить за дополнительную страховку – компенсации при ДТП будут включены в существующую", – проинформировал он.
Закрытие Олимпийских игр в Париже. - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
08:47
В Париже завершились Олимпийские игры

В Москве открылся форум "Армия-2024"

В форме "Армия-2024" принимают участие более 120 иностранных компаний. На нем представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения и техники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по случаю открытия Международного военно-технического форума.
"Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик. В этом году десятки государств направили к нам на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний", – сказано в видеообращении президента на официальном сайте Кремля.
По его словам, в рамках форума развернута масштабная презентация передовых достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем.
 
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