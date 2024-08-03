https://crimea.ria.ru/20240803/olimpiada-v-parizhe-i-ataki-na-sevastopol-top-novostey-nedeli-1139321126.html

Олимпиада в Париже и атаки на Севастополь: топ новостей недели

Олимпиада в Париже и атаки на Севастополь: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Олимпиада в Париже и атаки на Севастополь: топ новостей недели

На этой неделе мировая общественность активно обсуждала церемонию открытия Олимпийский игр в Париже. ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. На аэропорт... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T18:44

2024-08-03T18:44

2024-08-03T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На этой неделе мировая общественность активно обсуждала церемонию открытия Олимпийский игр в Париже. ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. На аэропорт Нижнекамска обрушился смерч. В Крыму арестовали экс-мэра Красноперекопска по подозрению в получении взятки. В Волгоградской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко рассказал о том, как завершится СВО. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек капитуляцию Владимира Зеленского.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Скандальное открытие летней Олимпиады в ПарижеВ Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Церемония открытия вызвала неоднозначную реакцию в мире, Францию уже прозвали посмешищем и дном Сены. Особенно возмутила мир пародия на "Тайную вечерю", в которой участвовали представители ЛГБТ*-сообщества.Карякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земляСреди прочих возмутился увиденным американский предприниматель Илон Маск, назвав это действо "проявлением вопиющего неуважения к христианам".Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом".По мнению ирландского депутата Европарламента Мика Уоллеса, Олимпийские игры превратились в посмешище, в частности из-за того, что израильским спортсменам, чье правительство осуществляет геноцид палестинцев в секторе Газа, разрешили участвовать в соревнованиях.ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMSВ ночь на 2 августа украинские боевики атаковали Севастополь баллистическими ракетами ATACMS с кассетными и фугасными зарядами. Удару подвергся спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница. Благодаря мастерству российских сил ПВО все ракеты удалось сбить. Пострадавших нет. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели."Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на СевастопольВ то же время часть сбитого боеприпаса пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техническом этаже. Жильцов высотки эвакуировали в пункт временного размещения.Также зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.Смерч в аэропорту Нижнекамска30 июля в районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч. По данным Росавиации, в аэропорту были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.Кроме того, повреждения получили частный вертолет, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме. Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.Столкновение поезда с грузовиком под ВолгоградомВ понедельник, 29 июля, пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком КамАЗ, который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В результате с рельсов сошли девять вагонов. При крушении поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. По информации Росжелдора, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала.По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Экс-мэр Красноперекопска арестован за взяткуЭкс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче.По данным УФСБ по региону, глава администрации поручил своему первому заместителю указать гендиректору фирмы-подрядчика, занимающейся благоустройством общественных территорий в рамках муниципальных контрактов, на необходимость передачи 1 млн 520 тыс. рублей в качестве взятки мэру города. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.На переданные через еще одного посредника деньги был куплен автомобиль Mercedes-Benz GLK, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска.В отношении экс-градоначальника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. В отношении первого зама главы администрации возбуждено уголовное дело о посредничестве, ему грозит до 12 лет за решеткой.Герой России Юрий Нимченко ответил на вопрос об условиях завершения СВОСпециальная военная операция завершится на условиях России, которые озвучил президент страны Владимир Путин, заявил в интервью РИА Новости кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко. Он уточнил, что СВО должна завершиться полным выводом украинских войск с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также искоренением нацизма.По словам Нимченко, несмотря на сложную ситуацию на фронте, все поставленные задачи выполняются благодаря слаженным и профессиональным действиям войск.Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек капитуляцию киевского режимаУ Владимира Зеленского осталось только два пути урегулирования конфликта – "капитуляция или смерть", заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Эксперт констатировал, что украинские войска в ходе специальной военной операции несут колоссальные потери, которые во много раз больше потерь российской армии. При этом власти РФ внутри страны не сталкиваются с политическими беспорядками.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму

https://crimea.ria.ru/20240803/zakharova-vysmeyala-slova-makrona-o-litse-frantsii-posle-otkrytiya-olimpiady-1139333050.html

https://crimea.ria.ru/20240802/udary-atacms-po-sevastopolyu-ekspert-otsenil-logiku-atak-vsu-1139324378.html

https://crimea.ria.ru/20240802/chislo-zhertv-vzryva-v-nizhnem-tagile-vyroslo-do-desyati-1139328156.html

https://crimea.ria.ru/20240801/pro-kremnievuyu-dolinu-v-odekolone-v-sevastopole-stroyat-tekhnopark-1139294575.html

https://crimea.ria.ru/20240731/o-kryme-zapade-i-svo-glavnye-zayavleniya-geroya-rossii-nimchenko-1139262712.html

https://crimea.ria.ru/20240802/referendum-na-ukraine-o-peredache-territoriy-rf-chto-zadumal-zelenskiy-1139293248.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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