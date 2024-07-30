Рейтинг@Mail.ru
ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240730/chs-v-aeroportu-nizhnekamska-smerch-povredil-samolety-i-vertolet-1139249094.html
ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет
ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет - РИА Новости Крым, 30.07.2024
ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет
В районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч, повреждены самолеты, вертолет и техника. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T19:23
2024-07-30T19:23
нижнекамск
стихия
погода
происшествия
росавиация
авиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139248976_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3acea2b68c92e44d6ed2518421afd83b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч, повреждены самолеты, вертолет и техника. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).Кроме того, по данным Росавиации, повреждения получили частный вертолет, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме.При этом, по информации Росавиации, аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заметили смерчиНа берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйтиСмерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
нижнекамск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139248976_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65cd4bd8bc8def961e97f43ae557667a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижнекамск, стихия, погода, происшествия, росавиация, авиация, новости
ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет

Смерч повредил четыре самолета и вертолет в аэропорту Нижнекамска

19:23 30.07.2024
 
© РосавиацияСмерч прошел в районе аэропорта Нижнекамск
Смерч прошел в районе аэропорта Нижнекамск
© Росавиация
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч, повреждены самолеты, вертолет и техника. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
"Сегодня около 15.00 МСК в районе Бегишево прошел смерч. В результате, по предварительным данным, в аэропорту были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Росавиации, повреждения получили частный вертолет, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме.
"Размер ущерба уточняется. Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие", - уточняют в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
При этом, по информации Росавиации, аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.
Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму заметили смерчи
На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйти
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
 
НижнекамскСтихияПогодаПроисшествияРосавиацияАвиацияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55В Керчи на сутки отключают воду – список адресов
21:45На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля
21:36В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверку
21:29На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
21:12Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции
21:09Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Симферополя
20:58Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
20:45ЧП в торговом центре Симферополя – что известно
20:32Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
20:20Стрельба слышна в Севастополе – причина
20:05Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи
19:42Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
19:37Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено
19:32В Керчи пылают пожары – что известно
19:23ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет
19:09В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
18:49Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе
18:21Фуры смяли легковушку на Кубани – погибли трое детей и двое взрослых
18:07В Симферополе открылась школьная ярмарка
17:47В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов после ЧП
Лента новостейМолния