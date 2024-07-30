https://crimea.ria.ru/20240730/chs-v-aeroportu-nizhnekamska-smerch-povredil-samolety-i-vertolet-1139249094.html

ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет

ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет - РИА Новости Крым, 30.07.2024

ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет

В районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч, повреждены самолеты, вертолет и техника. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T19:23

2024-07-30T19:23

2024-07-30T19:23

нижнекамск

стихия

погода

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч, повреждены самолеты, вертолет и техника. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).Кроме того, по данным Росавиации, повреждения получили частный вертолет, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме.При этом, по информации Росавиации, аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заметили смерчиНа берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйтиСмерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода

нижнекамск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижнекамск, стихия, погода, происшествия, росавиация, авиация, новости