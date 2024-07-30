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ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет
ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет - РИА Новости Крым, 30.07.2024
ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет
В районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч, повреждены самолеты, вертолет и техника. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T19:23
2024-07-30T19:23
2024-07-30T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч, повреждены самолеты, вертолет и техника. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).Кроме того, по данным Росавиации, повреждения получили частный вертолет, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме.При этом, по информации Росавиации, аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заметили смерчиНа берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйтиСмерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
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нижнекамск, стихия, погода, происшествия, росавиация, авиация, новости
ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет
Смерч повредил четыре самолета и вертолет в аэропорту Нижнекамска
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В районе аэропорта Бегишево Нижнекамска прошел смерч, повреждены самолеты, вертолет и техника. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
"Сегодня около 15.00 МСК в районе Бегишево прошел смерч. В результате, по предварительным данным, в аэропорту были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Росавиации, повреждения получили частный вертолет, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме.
"Размер ущерба уточняется. Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие", - уточняют в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
При этом, по информации Росавиации, аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.
Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации.
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