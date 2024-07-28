https://crimea.ria.ru/20240728/glavnoe-za-den-28-iyulya-1139187148.html

Главное за день: 28 июля

Главное за день: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Главное за день: 28 июля

Президент России Владимир Путин предупредил об ответе Москвы на размещение ракет США в Германии. Армия РФ освободила Прогресс и Евгеновку в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T21:49

2024-07-28T21:49

2024-07-28T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предупредил об ответе Москвы на размещение ракет США в Германии. Армия РФ освободила Прогресс и Евгеновку в Донецкой Народной Республике. В Севастополе освятили музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Один человек погиб и трое пострадали при ударе молнии в Подмосковье. На Украине полтысячи населенных пунктов остались без света из-за повреждений энергообъектов. Нефтебаза в Курской области загорелось после атаки беспилотника ВСУ. Владимир Зеленский анонсировал разработку нового "мирного плана".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ России на размещение американских ракет в ФРГРоссия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США разместят свои ракеты в Германии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота.Он отметил, что сегодня разработка Россией ряда таких систем находится на завершающей стадии, и Москва "будет принимать зеркальные меры по их развертыванию, с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира.Президент РФ подчеркнул, что в случае развертывания Вашингтоном своих ракет в Германии в зоне его досягаемости окажутся важные российское объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а полетное время к целям на российской территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут.Еще два населенных пункта освобождены в ДонбассеПодразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.Всего за прошедшие сутки украинские войска на всех участках СВО потеряли убитыми и ранеными порядка 1930 боевиков, а также 15 складов боеприпасов и десятки единиц тяжелых вооружений и техники. Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировок российских войск "Запад" и "Юг" – 540 и 560 боевиков соответственно.В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Михаил Развожаев выразил уверенность, что "Новый Херсонес" станет местом рождения новых смыслов, которые будут делать Россию сильной и великой. По его словам, у "Нового Херсонеса" огромный потенциал, ведущие университеты нашей страны будут сотрудничать с ним.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что "Новый Херсонес" является объектом культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Он выразил уверенность, что трудами владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе.Человек погиб от удара молнии в ПодмосковьеВ воскресенье в парке "Патриот" в Московской области молния попала в людей. Изначально сообщалось о трех пострадавших. Позже в минздраве региона сообщили о том, что один человек скончался. Троих пострадавших доставили в больницу.По данным ведомства, один из пострадавших остается в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести.На Украине почти 500 населенных пунктов остались без света483 населенных пункта Украины остаются без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов в регионах, сообщили в минэнерго страны.По данным ведомства, сохраняется значительный дефицит мощностей в энергосистеме. Вследствие массированных атак на энергетику потеряно 9 ГВт производственных мощностей. Под удары попадают подстанции, линии системы электропередачи, поэтому существуют ограничения в передаче имеющейся генерации, пояснили в министерстве.Нефтебаза в Курской области загорелось после атаки ВСУУкраинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали нефтебазу в Курском районе. В результате загорелись три резервуара с топливом, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Он отметил, что никто жителей и работников промышленного объекта не пострадал. К утру воскресенья один резервуар удалось потушить.Минобороны сообщили, что в течение ночи над Курской областью силы ПВО уничтожили два дрона, а над Белгородской - пять. Утром еще два дрона уничтожены над Нижегородской областью.Зеленский анонсировал новый "мирный план" к концу ноябряВладимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что киевский режим намерен до конца ноября разработать план урегулирования конфликта. Этому, по его словам, будет предшествовать "детальное обсуждение со соответствующими странами вопросов территориальной целостности". С какими именно странами Киев будет вести эти консультации, Зеленский не уточнил.

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https://crimea.ria.ru/20240728/vzryvy-v-kharkove--porazheno-transportnoe-predpriyatie-1139185478.html

https://crimea.ria.ru/20240728/pozhar-na-poligone-tbo-v-evpatorii--prokuratura-nachala-proverku-1139181324.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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