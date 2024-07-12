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Главное за день: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Главное за день: 12 июля
Главное за день: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Главное за день: 12 июля
Успехи армии России в зоне спецоперации. Итоги саммита НАТО и принуждение Европы к войне с РФ. Встреча экс-президента Америки Дональда Трампа и премьер-министра РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T23:09
2024-07-12T23:09
новости
главное за день
акциз
происшествия
владимир путин (политик)
новости сво
дональд трамп
виктор орбан
политика
крушение самолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации. Итоги саммита НАТО и принуждение Европы к войне с РФ. Встреча экс-президента Америки Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Особое внимание к ЗАЭС и провокации Киева на двух гидроэлектростанциях. Истязание 16 детей мигрантами в запертой квартире в Уфе. Индексация акцизов на бензин и автомобили.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение Sukhoi Superjet 100В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. На борту находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Успехи армии РоссииАрмия России взяла под контроль четыре населенных пункта за неделю, уничтожив 14 070 боевиков ВСУ. Также Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников. Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и беспилотными аппаратами за неделю уничтожены семь пусковых установок HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма.Итоги саммита НАТОСтраны НАТО бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны, это наглядно продемонстрировал саммит Североатлантического альянса, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Итоги саммита НАТО могут свидетельствовать о том, что США пытаются принудить своих европейских союзников к вступлению в прямой конфликт с Россией на Украине, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Встреча Трампа и ОрбанаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на Украине."Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - написал Орбан в соцсети Х, пометив публикацию темой "Миссия мира". В ответ Трамп написал в соцсетях слова благодарности венгерскому лидеру и добавил, что "мир должен наступить, и как можно скорее".ЗАЭС и провокации на ГЭСОбстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Ключевым вопросом, по словам Путина, является обеспечение безопасности региона в целом и проживающих в нем людей.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что киевский режим готовит провокацию с разрушением дамб Киевской и Каневской гидроэлектростанций, чтобы затем обвинить в этом Россию.Истязание детейПравоохранители освободили 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, которых били и удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана. По данным СК, один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин. Ночью 12 июля в ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, задержаны двое граждан Таджикистана.Индексация акцизовПрезидент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года. Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса устанавливается на 2025 год - в размере 15 755 рублей за тонну, на бензин более низкого класса – 16 185 рублей, на дизельное топливо - 10 915 рублей. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз составит в 2025 году 61 рубль за лошадиную силу. Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз состави 583 рубля за лошадиную силу.
https://crimea.ria.ru/20240712/chernye-yaschiki-obnaruzhili-na-meste-krusheniya-samoleta-v-podmoskove-1138819581.html
https://crimea.ria.ru/20240712/ukrainskiy-dogovor-nato-chto-protiv-rossii-gotovit-vashington-i-kiev-1138816883.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, главное за день, акциз, происшествия, владимир путин (политик), новости сво, дональд трамп, виктор орбан, политика, крушение самолета, авиакатастрофа
Главное за день: 12 июля

Главные события и заявления пятницы, 12 июля

23:09 12.07.2024
 
© Фото: официальный Telegram-канал главы городского округа Коломна Александра ГречищеваМесто крушения самолета Superjet в Подмосковье
Место крушения самолета Superjet в Подмосковье
© Фото: официальный Telegram-канал главы городского округа Коломна Александра Гречищева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации. Итоги саммита НАТО и принуждение Европы к войне с РФ. Встреча экс-президента Америки Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Особое внимание к ЗАЭС и провокации Киева на двух гидроэлектростанциях. Истязание 16 детей мигрантами в запертой квартире в Уфе. Индексация акцизов на бензин и автомобили.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крушение Sukhoi Superjet 100

В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. На борту находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Место крушения самолета Superjet в Подмосковье
Вчера, 22:23
"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье

Успехи армии России

Армия России взяла под контроль четыре населенных пункта за неделю, уничтожив 14 070 боевиков ВСУ. Также Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников. Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и беспилотными аппаратами за неделю уничтожены семь пусковых установок HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма.

Итоги саммита НАТО

Страны НАТО бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны, это наглядно продемонстрировал саммит Североатлантического альянса, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Итоги саммита НАТО могут свидетельствовать о том, что США пытаются принудить своих европейских союзников к вступлению в прямой конфликт с Россией на Украине, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
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Вчера, 21:13Радио "Спутник в Крыму"
"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев

Встреча Трампа и Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на Украине.
"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - написал Орбан в соцсети Х, пометив публикацию темой "Миссия мира". В ответ Трамп написал в соцсетях слова благодарности венгерскому лидеру и добавил, что "мир должен наступить, и как можно скорее".

ЗАЭС и провокации на ГЭС

Обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Ключевым вопросом, по словам Путина, является обеспечение безопасности региона в целом и проживающих в нем людей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что киевский режим готовит провокацию с разрушением дамб Киевской и Каневской гидроэлектростанций, чтобы затем обвинить в этом Россию.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин

Истязание детей

Правоохранители освободили 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, которых били и удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана. По данным СК, один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин. Ночью 12 июля в ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, задержаны двое граждан Таджикистана.

Индексация акцизов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года. Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса устанавливается на 2025 год - в размере 15 755 рублей за тонну, на бензин более низкого класса – 16 185 рублей, на дизельное топливо - 10 915 рублей. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз составит в 2025 году 61 рубль за лошадиную силу. Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз состави 583 рубля за лошадиную силу.
 
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22:39Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
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22:14Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
22:04Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта
21:36Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
21:36Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
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