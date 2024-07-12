https://crimea.ria.ru/20240712/sk-vozbudil-delo-po-faktu-aviakatastrofy-v-podmoskove-1138813079.html

СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье

СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье - РИА Новости Крым, 12.07.2024

СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области, которое унесло жизни трех человек. Об этом... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T18:10

2024-07-12T18:10

2024-07-12T18:36

авиакатастрофа

авиация

крушение самолета в подмосковье

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области, которое унесло жизни трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По предварительной информации, в пятницу лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел после ремонта с завода в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Коломне. На борту, по предварительным данным, находилось три члена экипажа.Исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводятся следственные действия, добавили в СК.По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, авиация, крушение самолета в подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости