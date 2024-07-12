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СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье
СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье - РИА Новости Крым, 12.07.2024
СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области, которое унесло жизни трех человек. Об этом... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T18:10
2024-07-12T18:36
авиакатастрофа
авиация
крушение самолета в подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области, которое унесло жизни трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По предварительной информации, в пятницу лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел после ремонта с завода в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Коломне. На борту, по предварительным данным, находилось три члена экипажа.Исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводятся следственные действия, добавили в СК.По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.
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авиакатастрофа, авиация, крушение самолета в подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело о крушении самолета Sukhoi Superjet в Московской области – СК

18:10 12.07.2024 (обновлено: 18:36 12.07.2024)
 
© Фото: официальный Telegram-канал главы городского округа Коломна Александра ГречищеваМесто крушения самолета Superjet в Подмосковье
Место крушения самолета Superjet в Подмосковье
© Фото: официальный Telegram-канал главы городского округа Коломна Александра Гречищева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области, которое унесло жизни трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в пятницу лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел после ремонта с завода в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Коломне. На борту, по предварительным данным, находилось три члена экипажа.
Исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводятся следственные действия, добавили в СК.
По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.
 
АвиакатастрофаАвиацияКрушение самолета в ПодмосковьеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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