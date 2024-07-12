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В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно
В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно
В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. По предварительным данным, на его борту находились три члена экипажа – они погибли, сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T15:59
2024-07-12T15:59
2024-07-12T16:14
крушение самолета в подмосковье
подмосковье
росавиация
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
авиация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. По предварительным данным, на его борту находились три члена экипажа – они погибли, сообщает МЧС России.По данным Росавиации, крушение произошло в пятницу около 15:00.И добавили, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крушение самолета в подмосковье, подмосковье, росавиация, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, авиация, новости
В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно
Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в лесу в Подмосковье – члены экипажа погибли
15:59 12.07.2024 (обновлено: 16:14 12.07.2024)