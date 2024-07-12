https://crimea.ria.ru/20240712/pod-kolomnoy-poterpel-krushenie-samolet--chto-izvestno-1138799556.html

В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно

В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно

В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. По предварительным данным, на его борту находились три члена экипажа – они погибли, сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T15:59

2024-07-12T15:59

2024-07-12T16:14

крушение самолета в подмосковье

подмосковье

росавиация

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

авиация

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111657/05/1116570500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31e6f5d30d7efadbed23e3ca9cecb485.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. По предварительным данным, на его борту находились три члена экипажа – они погибли, сообщает МЧС России.По данным Росавиации, крушение произошло в пятницу около 15:00.И добавили, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации.

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета в подмосковье, подмосковье, росавиация, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, авиация, новости