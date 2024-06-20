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Главное за день: 20 июня

Главное за день: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Главное за день: 20 июня

Во Вьетнаме прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама. В Адыгее после массированной атаки... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T22:45

2024-06-20T22:45

2024-06-20T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Во Вьетнаме прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама. В Адыгее после массированной атаки дронов произошел пожар на нефтебазе, горел также резервуар с топливом в Тамбовской области. Экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову продлили срок ареста до конца сентября. В Москве бушевал ураган: погибли люди. В зоне специальной военной операции потери украинской армии за сутки составили более двух тысяч человек, взрывами повреждены объекты энергетики на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главное на переговорах во ВьетнамеПрезидент РФ Владимир Путин провел в Ханое переговоры с президентом Социалистической республики Вьетнам То Ламом, в ходе которых страны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики, достигнута договоренность вместе решать проблемы, связанные с международной обстановкой.После переговоров Владимир Путин пообщался с журналистами в ходе пресс-конференции. В частности, российский лидер высказал свое мнение о возможности украино-российских переговоров и заявил, что диалог можно продолжать на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске.Он также предсказал, что Запад заменит Владимира Зеленского на посту президента Украины в 2025 году.В Адыгее и в Тамбовской области произошли пожары на НПЗНа нефтебазе в Республике Адыгея вспыхнул пожар, причиной ЧП стала ночная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.В Минобороны ранее сообщили, что над Адыгеей в течение ночи были перехвачены и уничтожены шесть БПЛА. Всего над регионами России подавили 15 беспилотников."Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района. В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано", - написал глава Адыгеи в Telegram.Кроме того, на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области горел резервуар с топливом.Басманный суд продлил срок ареста Тимура ИвановаБасманный суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей бывшего заместителя министра оороны РФ Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, до 23 сентября. Об этом сообщает РИА Новости."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Ленская.Также сообщается, что защита просила перевести подсудимого под домашний арест, в чем было судом отказано.Ранее Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала "Госслужба".Более двух тысяч боевиков за сутки – потери ВСУАрмия России за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшила положение и заняла более выгодные рубежи на ключевых направлениях. Потери ВСУ составили 2165 боевиков, отражены восемь вражеских контратак, сожжены семь складов боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО над территорией Российской Федерации было сбито 74 беспилотника и десятки реактивных снарядов.На Украине взрывы прозвучали на объектах энергетикиВ ночь на четверг повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины, сообщает министерство энергетики страны.Уточняется, что разрушено и выведено из строя оборудование целого ряда объектов энергетики. Потребители остались без света.

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https://crimea.ria.ru/20240620/vsu-atakovali-slavyansk-na-kubani--pogibla-zhenschina-1138230364.html

https://crimea.ria.ru/20240620/putin-predskazal-blizhayshuyu-sudbu-zelenskogo-1138255344.html

https://crimea.ria.ru/20240620/uragan-v-moskve-pogibshie-700-upavshikh-derevev-i-300-povrezhdennykh-avto-1138253682.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, владимир путин (политик), вьетнам, политика, украина, пожар, то лам