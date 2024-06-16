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Главное за день: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Главное за день: 16 июня
Главное за день: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Главное за день: 16 июня
Арестанты захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону – преступников ликвидировали. В ДНР погиб военкор Никита Цицаги. На конференции по Украине в Швейцарии... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T22:01
2024-06-16T22:01
россия
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
конференция в швейцарии по украине
заложники
дмитрий песков
владимир зеленский (президент украины)
константин косачев
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Арестанты захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону – преступников ликвидировали. В ДНР погиб военкор Никита Цицаги. На конференции по Украине в Швейцарии приняли итоговое коммюнике. Российские войска освободили населенный пункт в Запорожской области. В Кремле заявили о нелегитимности возможных письменных договоренностей с Зеленским.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Захват заложников в ростовском СИЗОВ воскресенье утром заключенные СИЗО в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Шестеро захватчиков отбывали наказание по статьям за терроризм. Преступники вооружились пожарными топорами, ножами и резиновыми дубинками и потребовали транспорт и возможность беспрепятственно покинуть СИЗО.В заложники к ним попали оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Позже стало известно, что среди захваченных оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.С арестантами вступили в переговоры. Около полудня спецназ начал штурм. В ходе операции все преступники были ликвидированы. Один из заложников получил легкое ранение.По данным источников в правоохранительных органах, после завершения операции в СИЗО Ростовской области проводят обыски с целью выявления запрещенных предметов у заключенных.Под Угледаром погиб военкор Никита ЦицагиВоенный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб в Донецкой Народной Республике при атаке украинский боевиков. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда военкор планировал сделать репортаж. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, военкор работал в регионе с 2022 года и регулярно посещал республику.В Следкоме России заверили, что будут приняты все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста.В Швейцарии завершилась конференция по УкраинеВо второй, заключительный день конференции по Украине, которая проходила в швейцарском Бюргенштоке, участники утвердили итоговое коммюнике.В нем, в частности, содержится положение о том, что "для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами". В декларации выдвигается требование обеспечить свободный доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Кроме того, подписанты призвали передать под контроль Киева Запорожскую АЭС и освободить всех военнопленных в рамках "полного обмена" и вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые якобы были "депортированы, незаконно перемещены и задержаны".Из 101 делегации итоговый документ подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.К декларацию не стали присоединяться ООН, а также Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.Освобождение Загорного в Запорожской областиПодразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны РФ.Всего за прошедшие сутки подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений спецоперации. Потери ВСУ составили свыше 1700 военнослужащих около 80 единиц вооружений и военной техники, включая немецкий танк Leopard, американские бронированные машины Humvee и MaxxPro, а также гаубицы, самоходные артиллерийские установки, станции РЭБ.Письменные договоренности с Зеленским будут нелегитимными – КремльВладимир Зеленский, выступая на конференции в Швейцарии, заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой "хоть завтра", если Россия "будет уважать территориальную целостность Украины".В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров, но они должны проходить с легитимными представителями Киева.Представитель Кремля также указал на необходимость учитывать существующие условия на земле, которые "для Киева каждый раз ухудшаются".
https://crimea.ria.ru/20240616/opublikovano-video-silovoy-operatsii-v-sizo-rostova-na-donu-1138156907.html
https://crimea.ria.ru/20240616/konferentsiya-po-ukraine-stala-prigovorom-formule-zelenskogo--kosachev-1138156244.html
https://crimea.ria.ru/20240616/rossiyskie-sily-sozdayut-sanitarnuyu-zonu-v-kharkovskoy-oblasti--kreml-1138153004.html
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ростов-на-дону
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, конференция в швейцарии по украине, заложники, дмитрий песков, владимир зеленский (президент украины), константин косачев, переговоры, донецкая народная республика (днр), новости, главное за день
Главное за день: 16 июня

Главные новости и заявления воскресенья, 16 июня

22:01 16.06.2024
 
© РИА Новости . Федор Ларин / Перейти в фотобанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Федор Ларин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Арестанты захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону – преступников ликвидировали. В ДНР погиб военкор Никита Цицаги. На конференции по Украине в Швейцарии приняли итоговое коммюнике. Российские войска освободили населенный пункт в Запорожской области. В Кремле заявили о нелегитимности возможных письменных договоренностей с Зеленским.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Захват заложников в ростовском СИЗО

В воскресенье утром заключенные СИЗО в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Шестеро захватчиков отбывали наказание по статьям за терроризм. Преступники вооружились пожарными топорами, ножами и резиновыми дубинками и потребовали транспорт и возможность беспрепятственно покинуть СИЗО.
В заложники к ним попали оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Позже стало известно, что среди захваченных оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.
С арестантами вступили в переговоры. Около полудня спецназ начал штурм. В ходе операции все преступники были ликвидированы. Один из заложников получил легкое ранение.
По данным источников в правоохранительных органах, после завершения операции в СИЗО Ростовской области проводят обыски с целью выявления запрещенных предметов у заключенных.
Видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону
18:24
Опубликовано видео силовой операции в СИЗО Ростова-на-Дону

Под Угледаром погиб военкор Никита Цицаги

Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб в Донецкой Народной Республике при атаке украинский боевиков. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда военкор планировал сделать репортаж. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, военкор работал в регионе с 2022 года и регулярно посещал республику.
В Следкоме России заверили, что будут приняты все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста.

В Швейцарии завершилась конференция по Украине

Во второй, заключительный день конференции по Украине, которая проходила в швейцарском Бюргенштоке, участники утвердили итоговое коммюнике.
В нем, в частности, содержится положение о том, что "для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами". В декларации выдвигается требование обеспечить свободный доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Кроме того, подписанты призвали передать под контроль Киева Запорожскую АЭС и освободить всех военнопленных в рамках "полного обмена" и вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые якобы были "депортированы, незаконно перемещены и задержаны".
Из 101 делегации итоговый документ подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.
К декларацию не стали присоединяться ООН, а также Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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Конференция по Украине стала приговором "формуле" Зеленского – Косачев

Освобождение Загорного в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны РФ.
Всего за прошедшие сутки подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений спецоперации. Потери ВСУ составили свыше 1700 военнослужащих около 80 единиц вооружений и военной техники, включая немецкий танк Leopard, американские бронированные машины Humvee и MaxxPro, а также гаубицы, самоходные артиллерийские установки, станции РЭБ.

Письменные договоренности с Зеленским будут нелегитимными – Кремль

Владимир Зеленский, выступая на конференции в Швейцарии, заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой "хоть завтра", если Россия "будет уважать территориальную целостность Украины".
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров, но они должны проходить с легитимными представителями Киева.
Представитель Кремля также указал на необходимость учитывать существующие условия на земле, которые "для Киева каждый раз ухудшаются".
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
15:04
Российские силы создают санитарную зону в Харьковской области – Кремль
 
РоссияРостов-на-ДонуРостовская областьПроисшествияКонференция в Швейцарии по УкраинеЗаложникиДмитрий ПесковВладимир Зеленский (президент Украины)Константин КосачевПереговорыДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиГлавное за день
 
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