https://crimea.ria.ru/20240616/glavnoe-za-den-16-iyunya-1138159216.html

Главное за день: 16 июня

Главное за день: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Главное за день: 16 июня

Арестанты захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону – преступников ликвидировали. В ДНР погиб военкор Никита Цицаги. На конференции по Украине в Швейцарии... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T22:01

2024-06-16T22:01

2024-06-16T22:01

россия

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

конференция в швейцарии по украине

заложники

дмитрий песков

владимир зеленский (президент украины)

константин косачев

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Арестанты захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону – преступников ликвидировали. В ДНР погиб военкор Никита Цицаги. На конференции по Украине в Швейцарии приняли итоговое коммюнике. Российские войска освободили населенный пункт в Запорожской области. В Кремле заявили о нелегитимности возможных письменных договоренностей с Зеленским.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Захват заложников в ростовском СИЗОВ воскресенье утром заключенные СИЗО в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Шестеро захватчиков отбывали наказание по статьям за терроризм. Преступники вооружились пожарными топорами, ножами и резиновыми дубинками и потребовали транспорт и возможность беспрепятственно покинуть СИЗО.В заложники к ним попали оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Позже стало известно, что среди захваченных оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.С арестантами вступили в переговоры. Около полудня спецназ начал штурм. В ходе операции все преступники были ликвидированы. Один из заложников получил легкое ранение.По данным источников в правоохранительных органах, после завершения операции в СИЗО Ростовской области проводят обыски с целью выявления запрещенных предметов у заключенных.Под Угледаром погиб военкор Никита ЦицагиВоенный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб в Донецкой Народной Республике при атаке украинский боевиков. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда военкор планировал сделать репортаж. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, военкор работал в регионе с 2022 года и регулярно посещал республику.В Следкоме России заверили, что будут приняты все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста.В Швейцарии завершилась конференция по УкраинеВо второй, заключительный день конференции по Украине, которая проходила в швейцарском Бюргенштоке, участники утвердили итоговое коммюнике.В нем, в частности, содержится положение о том, что "для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами". В декларации выдвигается требование обеспечить свободный доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Кроме того, подписанты призвали передать под контроль Киева Запорожскую АЭС и освободить всех военнопленных в рамках "полного обмена" и вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые якобы были "депортированы, незаконно перемещены и задержаны".Из 101 делегации итоговый документ подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.К декларацию не стали присоединяться ООН, а также Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.Освобождение Загорного в Запорожской областиПодразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны РФ.Всего за прошедшие сутки подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений спецоперации. Потери ВСУ составили свыше 1700 военнослужащих около 80 единиц вооружений и военной техники, включая немецкий танк Leopard, американские бронированные машины Humvee и MaxxPro, а также гаубицы, самоходные артиллерийские установки, станции РЭБ.Письменные договоренности с Зеленским будут нелегитимными – КремльВладимир Зеленский, выступая на конференции в Швейцарии, заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой "хоть завтра", если Россия "будет уважать территориальную целостность Украины".В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров, но они должны проходить с легитимными представителями Киева.Представитель Кремля также указал на необходимость учитывать существующие условия на земле, которые "для Киева каждый раз ухудшаются".

https://crimea.ria.ru/20240616/opublikovano-video-silovoy-operatsii-v-sizo-rostova-na-donu-1138156907.html

https://crimea.ria.ru/20240616/konferentsiya-po-ukraine-stala-prigovorom-formule-zelenskogo--kosachev-1138156244.html

https://crimea.ria.ru/20240616/rossiyskie-sily-sozdayut-sanitarnuyu-zonu-v-kharkovskoy-oblasti--kreml-1138153004.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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