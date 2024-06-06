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Главное за день: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Главное за день: 6 июня
Главное за день: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Главное за день: 6 июня
Утром после атак дронов-камикадзе загорелись нефтебазы в Белгородской и НПЗ в Ростовской областях. 13 беспилотников уничтожили над Крымом. В Кемерово... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T22:45
2024-06-06T22:45
главное за день
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
санкт-петербург
царское село
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Утром после атак дронов-камикадзе загорелись нефтебазы в Белгородской и НПЗ в Ростовской областях. 13 беспилотников уничтожили над Крымом. В Кемерово столкнулось два трамвая – один человек погиб и 90 пострадали. В Царском Селе на пруду перевернулся понтон, на борту которого находилось 24 пассажира – один из них погиб. Российские военнослужащие в зоне СВО уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и место запуска БПЛА аэродромного типа. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Белгородской области. ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Александра Сергеевича Пушкина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрывы и пожары на нефтебазахНочью ВСУ дважды атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Первый удар пришелся по нефтезаводу после двух часов ночи огонь охватил площадь 50 квадратных метров. К тушению привлекались около 120 человек и 15 единиц техники.Полностью пожар был потушен к четырем утра. Еще один удар ВСУ нанесли по нефтебазе в Белгородской области – там горел один из резервуар с нефтью. 13 украинских беспилотников были сбиты в небе над Крымом.Столкновение трамваев в КемеровоВ Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк. Позже стало известно об одном погибшем, а количество пострадавших увеличилось до 90 человек.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.В Царском Селе перевернулся понтон – один человек погибВ Царскосельском Екатерининском парке при опрокидывании понтона на пруду один человек погиб и трое пострадали. Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело."Следствием установлено, что сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", - сказано в сообщении ведомства.Разбит склад безэкипажных катеров ВСУВооруженные силы России нанесли удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поразили места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны."Поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах", - сказано в сводке военного ведомства.За прошедшие сутки враг потерял около полутора тысяч боевиков убитыми и ранеными.ФСБ предотвратила диверсию в Белгородской областиРоссиянин с самодельным взрывным устройством был задержан органами УФСБ. Он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области."УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта", - говорится в релизе ведомства.ЦБ выпустил "сказочную" монетуБанк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом в 3 рубля, которая будет посвященна "Сказке о царе Салтане". Об этом сообщили в пресс-службе банка."На оборотной стороне расположены рельефные изображения героев сказки А.С. Пушкина — князя Гвидона и царевны Лебеди, города и берега с набегающей волной, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение моря, по окружности имеются надписи: вверху — "Легенды и сказки народов России", внизу слева — "Сказка о царе Салтане". Сияние вокруг головы царевны выполнено с эффектом интерференции света", - рассказали в ЦБ.
https://crimea.ria.ru/20240606/saldo-imuschestvo-ukrainskikh-oligarkhov-na-khersonschine-natsionalizirovano-1137920040.html
https://crimea.ria.ru/20240606/mozhno-sdelat-bystro-saldo-o-vosstanovlenii-kakhovskoy-ges-1137919596.html
https://crimea.ria.ru/20240606/privedet-k-tretey-mirovoy-tramp-ob-udarakh-po-rossii-1137897816.html
https://crimea.ria.ru/20240606/yug-rossii-atakuet-sarancha-1137902435.html
https://crimea.ria.ru/20240606/proekt-zakona-ob-otmene-ege-v-rossii-vnesen-v-gosdumu-1137899326.html
https://crimea.ria.ru/20240606/krushenie-passazhirskogo-poezda-s-ukrainy-v-chekhii--est-pogibshie-1137896174.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), санкт-петербург, царское село, банк россии, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), нпз, кемерово
Главное за день: 6 июня

Главные события и заявления четверга, 6 июня

22:45 06.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Утром после атак дронов-камикадзе загорелись нефтебазы в Белгородской и НПЗ в Ростовской областях. 13 беспилотников уничтожили над Крымом. В Кемерово столкнулось два трамвая – один человек погиб и 90 пострадали. В Царском Селе на пруду перевернулся понтон, на борту которого находилось 24 пассажира – один из них погиб. Российские военнослужащие в зоне СВО уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и место запуска БПЛА аэродромного типа. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Белгородской области. ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Александра Сергеевича Пушкина.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Взрывы и пожары на нефтебазах

Ночью ВСУ дважды атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Первый удар пришелся по нефтезаводу после двух часов ночи огонь охватил площадь 50 квадратных метров. К тушению привлекались около 120 человек и 15 единиц техники.
"Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда", - написал Голубев около трех часов ночи.
Полностью пожар был потушен к четырем утра. Еще один удар ВСУ нанесли по нефтебазе в Белгородской области – там горел один из резервуар с нефтью. 13 украинских беспилотников были сбиты в небе над Крымом.
Владимир Сальдо
Вчера, 20:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано

Столкновение трамваев в Кемерово

В Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк. Позже стало известно об одном погибшем, а количество пострадавших увеличилось до 90 человек.
"В ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, 78 доставлены в больницы", - сообщили в Минздраве РФ.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Турбинный зал Каховской ГЭС в Новой Каховке. - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вчера, 20:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС

В Царском Селе перевернулся понтон – один человек погиб

В Царскосельском Екатерининском парке при опрокидывании понтона на пруду один человек погиб и трое пострадали. Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело.
"Следствием установлено, что сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", - сказано в сообщении ведомства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вчера, 10:11
"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России

Разбит склад безэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поразили места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.
"Поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах", - сказано в сводке военного ведомства.
За прошедшие сутки враг потерял около полутора тысяч боевиков убитыми и ранеными.
Саранча. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вчера, 11:45
Юг России атакует саранча

ФСБ предотвратила диверсию в Белгородской области

Россиянин с самодельным взрывным устройством был задержан органами УФСБ. Он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области.
"УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта", - говорится в релизе ведомства.
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вчера, 10:47
Проект закона об отмене ЕГЭ в России внесен в Госдуму

ЦБ выпустил "сказочную" монету

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом в 3 рубля, которая будет посвященна "Сказке о царе Салтане". Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"На оборотной стороне расположены рельефные изображения героев сказки А.С. Пушкина — князя Гвидона и царевны Лебеди, города и берега с набегающей волной, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение моря, по окружности имеются надписи: вверху — "Легенды и сказки народов России", внизу слева — "Сказка о царе Салтане". Сияние вокруг головы царевны выполнено с эффектом интерференции света", - рассказали в ЦБ.
Автомобиль скорой помощи в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вчера, 08:58
Крушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшие
 
Главное за деньНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Санкт-ПетербургЦарское СелоБанк РоссииОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НПЗКемерово
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 июня
22:45Главное за день: 6 июня
22:16Главные новости Крыма: 6 июня
22:06Франция разрешает Киеву бить по России и даст истребители - Макрон
21:59Российские боевые корабли идут на Кубу
21:58Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию
21:51Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах
21:37Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц
21:27Атаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву
21:01Внеплановые военные учения начались в Новороссийске
20:52Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано
20:38Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона
20:26В Севастополе флот проводит учения
20:20Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС
20:02Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
19:45Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
19:28Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке
19:15В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
19:01Почему Украина усилила атаки на Крым
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