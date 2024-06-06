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Главное за день: 6 июня

Главное за день: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Главное за день: 6 июня

Утром после атак дронов-камикадзе загорелись нефтебазы в Белгородской и НПЗ в Ростовской областях. 13 беспилотников уничтожили над Крымом. В Кемерово... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T22:45

2024-06-06T22:45

2024-06-06T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Утром после атак дронов-камикадзе загорелись нефтебазы в Белгородской и НПЗ в Ростовской областях. 13 беспилотников уничтожили над Крымом. В Кемерово столкнулось два трамвая – один человек погиб и 90 пострадали. В Царском Селе на пруду перевернулся понтон, на борту которого находилось 24 пассажира – один из них погиб. Российские военнослужащие в зоне СВО уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и место запуска БПЛА аэродромного типа. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Белгородской области. ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Александра Сергеевича Пушкина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрывы и пожары на нефтебазахНочью ВСУ дважды атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Первый удар пришелся по нефтезаводу после двух часов ночи огонь охватил площадь 50 квадратных метров. К тушению привлекались около 120 человек и 15 единиц техники.Полностью пожар был потушен к четырем утра. Еще один удар ВСУ нанесли по нефтебазе в Белгородской области – там горел один из резервуар с нефтью. 13 украинских беспилотников были сбиты в небе над Крымом.Столкновение трамваев в КемеровоВ Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк. Позже стало известно об одном погибшем, а количество пострадавших увеличилось до 90 человек.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.В Царском Селе перевернулся понтон – один человек погибВ Царскосельском Екатерининском парке при опрокидывании понтона на пруду один человек погиб и трое пострадали. Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело."Следствием установлено, что сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", - сказано в сообщении ведомства.Разбит склад безэкипажных катеров ВСУВооруженные силы России нанесли удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поразили места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны."Поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах", - сказано в сводке военного ведомства.За прошедшие сутки враг потерял около полутора тысяч боевиков убитыми и ранеными.ФСБ предотвратила диверсию в Белгородской областиРоссиянин с самодельным взрывным устройством был задержан органами УФСБ. Он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области."УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта", - говорится в релизе ведомства.ЦБ выпустил "сказочную" монетуБанк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом в 3 рубля, которая будет посвященна "Сказке о царе Салтане". Об этом сообщили в пресс-службе банка."На оборотной стороне расположены рельефные изображения героев сказки А.С. Пушкина — князя Гвидона и царевны Лебеди, города и берега с набегающей волной, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение моря, по окружности имеются надписи: вверху — "Легенды и сказки народов России", внизу слева — "Сказка о царе Салтане". Сияние вокруг головы царевны выполнено с эффектом интерференции света", - рассказали в ЦБ.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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