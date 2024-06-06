https://crimea.ria.ru/20240606/tsb-vypustil-skazochnuyu-monetu-v-den-rozhdeniya-pushkina-1137902636.html

ЦБ выпустил "сказочную" монету в день рождения Пушкина

ЦБ выпустил "сказочную" монету в день рождения Пушкина - РИА Новости Крым, 06.06.2024

ЦБ выпустил "сказочную" монету в день рождения Пушкина

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную "Сказке о царе Салтане", сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T12:12

2024-06-06T12:12

2024-06-06T12:12

банк россии

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александр пушкин

новости

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную "Сказке о царе Салтане", сообщает пресс-служба регулятора.На лицевой стороне дизайнеры поместили Государственный герб РФ, надписи: "Российская Федерация", "Банк России", указали номинал монеты и дату ее чеканки, обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, пробу сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.Монета выпущена тиражом пять тысяч штук."Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - указали в пресс-службе ЦБ.В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией в Крыму была представлена серебряная монета "Крым - Россия 10 лет".Читайте также на РИА Новости Крым:По пушкинским местам: по Крыму вслед за поэтомМузей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитиеФестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, деньги, александр пушкин, новости, памятные монеты, россия