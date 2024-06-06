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ЦБ выпустил "сказочную" монету в день рождения Пушкина - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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ЦБ выпустил "сказочную" монету в день рождения Пушкина
ЦБ выпустил "сказочную" монету в день рождения Пушкина - РИА Новости Крым, 06.06.2024
ЦБ выпустил "сказочную" монету в день рождения Пушкина
Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную "Сказке о царе Салтане", сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T12:12
2024-06-06T12:12
банк россии
деньги
александр пушкин
новости
памятные монеты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную "Сказке о царе Салтане", сообщает пресс-служба регулятора.На лицевой стороне дизайнеры поместили Государственный герб РФ, надписи: "Российская Федерация", "Банк России", указали номинал монеты и дату ее чеканки, обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, пробу сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.Монета выпущена тиражом пять тысяч штук."Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - указали в пресс-службе ЦБ.В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией в Крыму была представлена серебряная монета "Крым - Россия 10 лет".Читайте также на РИА Новости Крым:По пушкинским местам: по Крыму вслед за поэтомМузей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитиеФестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
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банк россии, деньги, александр пушкин, новости, памятные монеты, россия
ЦБ выпустил "сказочную" монету в день рождения Пушкина

ЦБ выпускает в обращение серебряную памятную монету к 225-летию Пушкина

12:12 06.06.2024
 
© Банк РоссииЦБ выпускает в обращение серебряную памятную монету к 225-летию Пушкина
ЦБ выпускает в обращение серебряную памятную монету к 225-летию Пушкина
© Банк России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную "Сказке о царе Салтане", сообщает пресс-служба регулятора.
"На оборотной стороне расположены рельефные изображения героев сказки А.С. Пушкина — князя Гвидона и царевны Лебеди, города и берега с набегающей волной, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение моря, по окружности имеются надписи: вверху — "Легенды и сказки народов России", внизу слева — "Сказка о царе Салтане". Сияние вокруг головы царевны выполнено с эффектом интерференции света", - рассказали в ЦБ.
На лицевой стороне дизайнеры поместили Государственный герб РФ, надписи: "Российская Федерация", "Банк России", указали номинал монеты и дату ее чеканки, обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, пробу сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.
Монета выпущена тиражом пять тысяч штук.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - указали в пресс-службе ЦБ.
В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией в Крыму была представлена серебряная монета "Крым - Россия 10 лет".
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Банк РоссииДеньгиАлександр ПушкинНовостиПамятные монетыРоссия
 
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