Рейтинг@Mail.ru
Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет" - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240530/prezentovana-serebryanaya-pamyatnaya-moneta-krym---rossiya-10-let-1137735175.html
Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"
Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет" - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"
В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией РНКБ Банк (ПАО) представил серебряную монету "Крым - Россия 10... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T18:50
2024-05-30T18:57
рнкб (пао)
банк
деньги
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137735061_0:179:2900:1810_1920x0_80_0_0_1702195cf2f3f67d4617da25997c173c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией РНКБ Банк (ПАО) представил серебряную монету "Крым - Россия 10 лет", сообщает пресс-служба банка.Монета выпущена тиражом 1 тысяча экземпляров и символизирует историческое событие 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.На реверсе монеты расположено рельефное изображение легендарного Крымского моста и памятник затопленным кораблям в Севастополе. В нижней части размещена надпись: "Крым - Россия 10 лет", в верхней - силуэт полуострова в цветах флага России. На аверсе расположен замок "Ласточкино гнездо".В банке отметили, что к осени этого года планируется выпуск еще двух драгоценных монет: "225 лет со дня рождения А.С Пушкина" и "Юсуповский дворец".* Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLs1gRKake
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137735061_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_38aac21d3f7ef3a1e9e4e0588c73c42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), банк, деньги, финансы

Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"

18:50 30.05.2024 (обновлено: 18:57 30.05.2024)
 
© Фото: РНКБ БанкПрезентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"
Презентована серебряная памятная монета Крым - Россия 10 лет
© Фото: РНКБ Банк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией РНКБ Банк (ПАО) представил серебряную монету "Крым - Россия 10 лет", сообщает пресс-служба банка.
Монета выпущена тиражом 1 тысяча экземпляров и символизирует историческое событие 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.
На реверсе монеты расположено рельефное изображение легендарного Крымского моста и памятник затопленным кораблям в Севастополе. В нижней части размещена надпись: "Крым - Россия 10 лет", в верхней - силуэт полуострова в цветах флага России. На аверсе расположен замок "Ласточкино гнездо".
"Монеты с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей Крымского полуострова пользуются большим спросом у наших клиентов, и, безусловно, монета "Крым - Россия 10 лет" сейчас является одной из самых популярных. Сегодня монеты из драгоценных металлов востребованы как для пополнения частных коллекций, так и в качестве памятных сувениров и подарков", - отметила вице-президент – начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил, ее слова приводит пресс-служба.
В банке отметили, что к осени этого года планируется выпуск еще двух драгоценных монет: "225 лет со дня рождения А.С Пушкина" и "Юсуповский дворец".
* Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLs1gRKake
 
РНКБ (ПАО)БанкДеньгиФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03"Черноморнефтегаз" догазифицирует Запорожскую и Херсонскую области
19:41Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и Севастополь
19:38Керченская паромная переправа возобновила работу после атаки ВСУ
19:29На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
19:17Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве
18:57Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина
18:50Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"
18:48Когда пройдет прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк
18:40Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды России
18:38В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверку
18:14Дети из Белгородской области приедут на отдых в Крым в июне и августе
18:03Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%
17:58Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом
17:27"Мне 100 лет - я молодой" - столетний ветеран получил звезду Героя
16:56Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопления
16:41В театрах Крыма нехватка молодежи: как талантам помогают попасть во ВГИК
16:28Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн
16:21Крымскому хоккею нужен ледовый дворец
16:11Реконструкция набережной в Коктебеле будет закончена в срок - Гоцанюк
15:46Многодетные семьи не должны терять выплаты при росте доходов - Путин
Лента новостейМолния