https://crimea.ria.ru/20240530/prezentovana-serebryanaya-pamyatnaya-moneta-krym---rossiya-10-let-1137735175.html
Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"
Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет" - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"
В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией РНКБ Банк (ПАО) представил серебряную монету "Крым - Россия 10... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T18:50
2024-05-30T18:50
2024-05-30T18:57
рнкб (пао)
банк
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финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией РНКБ Банк (ПАО) представил серебряную монету "Крым - Россия 10 лет", сообщает пресс-служба банка.Монета выпущена тиражом 1 тысяча экземпляров и символизирует историческое событие 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.На реверсе монеты расположено рельефное изображение легендарного Крымского моста и памятник затопленным кораблям в Севастополе. В нижней части размещена надпись: "Крым - Россия 10 лет", в верхней - силуэт полуострова в цветах флага России. На аверсе расположен замок "Ласточкино гнездо".В банке отметили, что к осени этого года планируется выпуск еще двух драгоценных монет: "225 лет со дня рождения А.С Пушкина" и "Юсуповский дворец".* Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLs1gRKake
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рнкб (пао), банк, деньги, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией РНКБ Банк (ПАО) представил серебряную монету "Крым - Россия 10 лет", сообщает пресс-служба банка.
Монета выпущена тиражом 1 тысяча экземпляров и символизирует историческое событие 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.
На реверсе монеты расположено рельефное изображение легендарного Крымского моста и памятник затопленным кораблям в Севастополе. В нижней части размещена надпись: "Крым - Россия 10 лет", в верхней - силуэт полуострова в цветах флага России. На аверсе расположен замок "Ласточкино гнездо".
"Монеты с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей Крымского полуострова пользуются большим спросом у наших клиентов, и, безусловно, монета "Крым - Россия 10 лет" сейчас является одной из самых популярных. Сегодня монеты из драгоценных металлов востребованы как для пополнения частных коллекций, так и в качестве памятных сувениров и подарков", - отметила вице-президент – начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил, ее слова приводит пресс-служба.
В банке отметили, что к осени этого года планируется выпуск еще двух драгоценных монет: "225 лет со дня рождения А.С Пушкина" и "Юсуповский дворец".
* Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru
, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLs1gRKake