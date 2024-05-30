https://crimea.ria.ru/20240530/prezentovana-serebryanaya-pamyatnaya-moneta-krym---rossiya-10-let-1137735175.html

Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"

Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет" - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Презентована серебряная памятная монета "Крым - Россия 10 лет"

В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией РНКБ Банк (ПАО) представил серебряную монету "Крым - Россия 10... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T18:50

2024-05-30T18:50

2024-05-30T18:57

рнкб (пао)

банк

деньги

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией РНКБ Банк (ПАО) представил серебряную монету "Крым - Россия 10 лет", сообщает пресс-служба банка.Монета выпущена тиражом 1 тысяча экземпляров и символизирует историческое событие 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.На реверсе монеты расположено рельефное изображение легендарного Крымского моста и памятник затопленным кораблям в Севастополе. В нижней части размещена надпись: "Крым - Россия 10 лет", в верхней - силуэт полуострова в цветах флага России. На аверсе расположен замок "Ласточкино гнездо".В банке отметили, что к осени этого года планируется выпуск еще двух драгоценных монет: "225 лет со дня рождения А.С Пушкина" и "Юсуповский дворец".* Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLs1gRKake

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, деньги, финансы