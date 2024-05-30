https://crimea.ria.ru/20240530/glavnye-novosti-kryma-30-maya-1137737871.html

Главные новости Крыма: 30 мая

Главные новости Крыма: 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Главные новости Крыма: 30 мая

Президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя ветерану из Дагестана, который защищал Крым и Севастополь. Кадровые перестановки в двух министерствах... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T22:03

2024-05-30T22:03

2024-05-30T22:03

крым

главное за день

новости крыма

атаки всу на крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

сухопутный маршрут в крым

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

ветераны

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7f2508a8455c71d13f06b8ffa2ff01c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя ветерану из Дагестана, который защищал Крым и Севастополь. Кадровые перестановки в двух министерствах республики. Реконструкцию набережной в Коктебеле планируют закончить в срок. Два парома повреждены после атаки ВСУ дронами и ракетами ATACMS. На ж/д транспорте Крыма предотвращены теракты. На Херсонщине ремонтируют дорогу, ведущую на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Крым ракетами ATACMS и дронамиРоссийские военные в ночь на четверг пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS были уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный. К вечеру четверга Керченская паромная переправа возобновила работу.Предотвращение терактов на ж/д транспорте КрымаВ Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожном транспорте. Взрывы готовили пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. В ходе допроса задержанные диверсанты сообщили, что по остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар.Перестановки в министерствах КрымаМинистр ЖКХ Крыма Сергей Донец отправлен в отставку. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что решение принято в рамках плановой ротации кадров. Пост министра ЖКХ республики займет Максим Новик, который до настоящего времени руководил "Водой Крыма".Заявление об увольнении по собственному желанию также написал и министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. На его место придет Сергей Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Госсовета РК.Звезда Героя для защищавшего Крым ветерана из ДагестанаВладимир Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову, который в годы Великой Отечественной войны служил командиром отделения автоматчиков. Он прошел всю войну и участвовал в защите Севастополя и Крыма. В составе стрелковой дивизии атаковал на десантных катерах вражеские позиции в Керчи.Реконструкция набережной в КоктебелеРеконструкцию набережной и строительство очистных сооружений в Коктебеле проинспектировал глава Совмина Юрий Гоцанюк. По данным главы правительства республики, отставаний от графика нет. При сохранении нынешних темпов объект будет введен в эксплуатацию в срок. Протяженность обновленной набережной составит 1,9 км, прогулочная зона будет расширена до 30 метров, а пляжная от 35 до 50 метров.Ремонт на подъездах к Крыму на ХерсонщинеВедущую к Крыму дорогу Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области еще совсем недавно называли едва ли ни самой "убитой" в регионе. Сейчас картина кардинально изменилась – к административной границе ведет новенькая, ровная трасса. Основные работы уже завершены, остались заключительные штрихи. На ремонте двух участков задействованы 120 человек и более 60 единиц самой современной техники. Репортаж корреспондентов РИА Новости Крым с места строительства читайте здесь.

https://crimea.ria.ru/20240530/ataki-vsu-na-krym-chego-speshit-dobitsya-kiev-1137719234.html

https://crimea.ria.ru/20240530/v-simferopole-devochku-vysadili-iz-avtobusa--prokuratura-nachala-proverku-1137734677.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сухопутный маршрут в крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, ветераны, владимир путин (политик), награды, крым в великой отечественной войне