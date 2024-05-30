https://crimea.ria.ru/20240530/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-posle-dnya-prostoya-1137736641.html

Керченская паромная переправа возобновила работу после атаки ВСУ

Керченская паромная переправа возобновила работу после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Керченская паромная переправа возобновила работу после атаки ВСУ

Работа Керченской паромной переправы была возобновлена вечером в четверг после дня простоя из-за украинской атаки. Об этом сообщил министр транспорта Николай... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T19:38

2024-05-30T19:38

2024-05-30T19:41

керчь

керченский пролив

керченская паромная переправа

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николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы была возобновлена вечером в четверг после дня простоя из-за украинской атаки. Об этом сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.Транспортная инфраструктура Керчи была атакована в ночь на четверг. Николай Лукашенко сообщил, что во время отражения вражеской атаки от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек.По информации Минобороны, ночью 30 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.Утром в четверг Крымский мост был закрыт больше трех часов, из-за чего у досмотровых пунктов скопилась очередь.Днем авиация Черноморского флота пресекла попытку атаковать Крымский полуостров безэкипажными катерами ВМС Украины. В северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре украинских морских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму – ФСБРакетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в КрымуРабота паромов в Керченском проливе остановлена

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керченский пролив

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керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, морской транспорт, новости крыма