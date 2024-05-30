https://crimea.ria.ru/20240530/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-posle-dnya-prostoya-1137736641.html
Керченская паромная переправа возобновила работу после атаки ВСУ
Керченская паромная переправа возобновила работу после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Керченская паромная переправа возобновила работу после атаки ВСУ
Работа Керченской паромной переправы была возобновлена вечером в четверг после дня простоя из-за украинской атаки. Об этом сообщил министр транспорта Николай... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T19:38
2024-05-30T19:38
2024-05-30T19:41
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
минтранс крыма
николай лукашенко
транспорт
морской транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_376e0562f2ec6423b991dd58388bd14f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы была возобновлена вечером в четверг после дня простоя из-за украинской атаки. Об этом сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.Транспортная инфраструктура Керчи была атакована в ночь на четверг. Николай Лукашенко сообщил, что во время отражения вражеской атаки от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек.По информации Минобороны, ночью 30 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.Утром в четверг Крымский мост был закрыт больше трех часов, из-за чего у досмотровых пунктов скопилась очередь.Днем авиация Черноморского флота пресекла попытку атаковать Крымский полуостров безэкипажными катерами ВМС Украины. В северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре украинских морских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму – ФСБРакетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в КрымуРабота паромов в Керченском проливе остановлена
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166059_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9c52245c0faef7851f9d5e45ad51ed08.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, морской транспорт, новости крыма
Керченская паромная переправа возобновила работу после атаки ВСУ
Работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночной атаки ВСУ – минтранс Крыма
19:38 30.05.2024 (обновлено: 19:41 30.05.2024)