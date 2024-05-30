https://crimea.ria.ru/20240530/krymskiy-most-byl-zakryt-3-chasa-skolko-zhdat-proezda-1137227344.html

Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда

Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда

В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают более 700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T11:05

2024-05-30T11:05

2024-05-30T11:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают более 700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был перекрыт для проезда почти три часа. Его закрыли в четверг в 07:30, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 10:28.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, крым, транспорт