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Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда
Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда
В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают более 700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T11:05
2024-05-30T11:05
2024-05-30T11:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают более 700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был перекрыт для проезда почти три часа. Его закрыли в четверг в 07:30, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 10:28.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, крым, транспорт
Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда
В очереди на Крымском мосту более 700 автомашин
11:05 30.05.2024 (обновлено: 11:06 30.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают более 700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 392 транспортных средства. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении.
Крымский мост был перекрыт для проезда
почти три часа. Его закрыли в четверг в 07:30, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 10:28.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.