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Главное за день: 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Главное за день: 14 мая
Главное за день: 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Главное за день: 14 мая
Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока России и назначил Патрушева и Дюмина помощниками президента. Госдума одобрила кандидатуры 16 РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T23:05
2024-05-14T23:07
новости
россия
главное за день
правительство россии
владимир путин (политик)
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока России и назначил Патрушева и Дюмина помощниками президента. Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина. Белоусов ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России. Из системы высшего образования РФ исключат понятие "бакалавр". В Грузии принят закон об иноагентах. В США назвали условия проведения выборов президента Украины. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока РоссииПрезидент России Владимир Путин утвердил министров силового блока страны. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны согласована кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.Патрушев и Дюмин назначены помощниками президентаПрезидент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации главы государства. В соответствии с указом, руководителем Администрации Президента РФ назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями становятся Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителями – Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко. Дмитрий Песков также назначен заместителем руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента России.Кроме того, назначены помощники президента: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.Алесей Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации президента. Николай Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения.Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабминаДепутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом составе кабмина.Большинство действующих министров сохранили свои посты. Среди новичков – губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который возглави Министерство промышленности и торговли. Министром транспорта станет губернатор Курской области Роман Старовойт, Минэнерго возглавит Сергей Цивилев, Минсельхоз – Оксана Лут, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев станет министром спорта РФ.Будет ли в России новая волна мобилизацииВопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет. Об этом заявил во вторник новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.Белоусов также назвал отработку новых форм ведения боевых действий одной из приоритетных задач оборонного ведомства. И пообещал перейти на долгосрочные контракты и усилить контроль за ценами в сфере гособоронзаказа.Из системы высшего образования РФ исключат понятие "бакалавр"С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков."В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", — сказал Фальков на заседании Госдумы во вторник.В Грузии принят закон об иноагентахПарламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был представлен фракцией "Грузинская мечта" для рассмотрения в парламент 15 апреля и вызвал волну недовольств в Грузии.В США назвали условия проведения выборов президента УкраиныГлава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют".По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление стало очередной формой глумления Штатов над молодой украинской государственностью.
https://crimea.ria.ru/20240514/putin-utverdil-sostav-novogo-kabineta-ministrov-rossii-1137279945.html
https://crimea.ria.ru/20240514/zhest-otchayaniya-zachem-london-razreshil-bit-svoim-oruzhiem-po-krymu-1137276931.html
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новости, россия, главное за день, правительство россии, владимир путин (политик), сша, украина, выборы на украине, грузия, образование в россии
Главное за день: 14 мая

Главные события и заявления вторника, 14 мая

23:05 14.05.2024 (обновлено: 23:07 14.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока России и назначил Патрушева и Дюмина помощниками президента. Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина. Белоусов ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России. Из системы высшего образования РФ исключат понятие "бакалавр". В Грузии принят закон об иноагентах. В США назвали условия проведения выборов президента Украины.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока России

Президент России Владимир Путин утвердил министров силового блока страны. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны согласована кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 21:38
Путин утвердил состав нового кабинета министров России

Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации главы государства. В соответствии с указом, руководителем Администрации Президента РФ назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями становятся Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителями – Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко. Дмитрий Песков также назначен заместителем руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента России.
Кроме того, назначены помощники президента: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.
Алесей Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации президента. Николай Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения.

Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом составе кабмина.
Большинство действующих министров сохранили свои посты. Среди новичков – губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который возглави Министерство промышленности и торговли. Министром транспорта станет губернатор Курской области Роман Старовойт, Минэнерго возглавит Сергей Цивилев, Минсельхоз – Оксана Лут, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев станет министром спорта РФ.
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Вчера, 18:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Жест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму

Будет ли в России новая волна мобилизации

Вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет. Об этом заявил во вторник новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.
Белоусов также назвал отработку новых форм ведения боевых действий одной из приоритетных задач оборонного ведомства. И пообещал перейти на долгосрочные контракты и усилить контроль за ценами в сфере гособоронзаказа.

Из системы высшего образования РФ исключат понятие "бакалавр"

С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков.
"В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", — сказал Фальков на заседании Госдумы во вторник.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Вчера, 21:53Радио "Спутник в Крыму"
Что изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнение

В Грузии принят закон об иноагентах

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был представлен фракцией "Грузинская мечта" для рассмотрения в парламент 15 апреля и вызвал волну недовольств в Грузии.

В США назвали условия проведения выборов президента Украины

Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют".
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление стало очередной формой глумления Штатов над молодой украинской государственностью.
Отключение электричества в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Вчера, 22:06
На всей территории Украины введены аварийные отключения света
 
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22:41Главные новости Крыма: 14 мая
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22:19В Сумской области объявлена эвакуация
22:06На всей территории Украины введены аварийные отключения света
21:53Что изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнение
21:38Путин утвердил состав нового кабинета министров России
21:33Новая структура силового блока правительства России
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