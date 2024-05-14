https://crimea.ria.ru/20240514/glavnoe-za-den-14-maya-1137282071.html

Главное за день: 14 мая

Главное за день: 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Главное за день: 14 мая

Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока России и назначил Патрушева и Дюмина помощниками президента. Госдума одобрила кандидатуры 16 РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T23:05

2024-05-14T23:05

2024-05-14T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока России и назначил Патрушева и Дюмина помощниками президента. Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина. Белоусов ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России. Из системы высшего образования РФ исключат понятие "бакалавр". В Грузии принят закон об иноагентах. В США назвали условия проведения выборов президента Украины. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока РоссииПрезидент России Владимир Путин утвердил министров силового блока страны. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны согласована кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.Патрушев и Дюмин назначены помощниками президентаПрезидент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации главы государства. В соответствии с указом, руководителем Администрации Президента РФ назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями становятся Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителями – Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко. Дмитрий Песков также назначен заместителем руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента России.Кроме того, назначены помощники президента: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.Алесей Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации президента. Николай Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения.Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабминаДепутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом составе кабмина.Большинство действующих министров сохранили свои посты. Среди новичков – губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который возглави Министерство промышленности и торговли. Министром транспорта станет губернатор Курской области Роман Старовойт, Минэнерго возглавит Сергей Цивилев, Минсельхоз – Оксана Лут, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев станет министром спорта РФ.Будет ли в России новая волна мобилизацииВопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет. Об этом заявил во вторник новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.Белоусов также назвал отработку новых форм ведения боевых действий одной из приоритетных задач оборонного ведомства. И пообещал перейти на долгосрочные контракты и усилить контроль за ценами в сфере гособоронзаказа.Из системы высшего образования РФ исключат понятие "бакалавр"С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков."В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", — сказал Фальков на заседании Госдумы во вторник.В Грузии принят закон об иноагентахПарламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был представлен фракцией "Грузинская мечта" для рассмотрения в парламент 15 апреля и вызвал волну недовольств в Грузии.В США назвали условия проведения выборов президента УкраиныГлава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют".По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление стало очередной формой глумления Штатов над молодой украинской государственностью.

https://crimea.ria.ru/20240514/putin-utverdil-sostav-novogo-kabineta-ministrov-rossii-1137279945.html

https://crimea.ria.ru/20240514/zhest-otchayaniya-zachem-london-razreshil-bit-svoim-oruzhiem-po-krymu-1137276931.html

https://crimea.ria.ru/20240514/chto-izmenitsya-s-prikhodom-belousova-na-post-ministra-oborony-rf--mnenie-1137280316.html

https://crimea.ria.ru/20240514/na-vsey-territorii-ukrainy-vvedeny-avariynye-otklyucheniya-sveta-1137280512.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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