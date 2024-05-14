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Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента
Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о направлениях, которые будут курировать помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T12:21
2024-05-14T12:35
алексей дюмин
николай патрушев
дмитрий песков
кремль
москва
администрация президента рф
назначения
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о направлениях, которые будут курировать помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев."Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК (оборонно-промышленный комплекс – ред.), заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации президента", – сказал Песков журналистам."Николай Платонович Патрушев тоже стал помощником президента. Он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно", – добавил пресс-секретарь президента.Песков отметил, что Патрушев получил назначение на должность в абсолютно стратегическую отрасль. "Это &lt;...&gt; огромная отрасль, весьма сложная, и поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", – подчеркнул Песков.Во вторник стало известно о назначении Алексея Дюмина, Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Николая Патрушева, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко и Руслана Эдельгериева помощниками президента РФ.7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации.Накануне Госдума утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. В частности Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера.12 мая Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, на протяжении 12 лет возглавлявшего Министерство обороны РФ, секретарем Совета безопасности страны. На этом посту Шойгу сменил Николая Патрушева, занимавшего данную должность с 2008 года. Министром обороны РФ Путин предложил назначить Андрея Белоусова, ранее занимвшего должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый состав правительства РоссииВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииСекретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции
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РИА Новости Крым
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алексей дюмин, николай патрушев, дмитрий песков, кремль, москва, администрация президента рф, назначения, владимир путин (политик)
Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента

Дюмин в Администрации президента будет курировать ОПК, Патрушев – кораблестроение

12:21 14.05.2024 (обновлено: 12:35 14.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкАлексей Дюмин
Алексей Дюмин
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о направлениях, которые будут курировать помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев.
"Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК (оборонно-промышленный комплекс – ред.), заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации президента", – сказал Песков журналистам.
"Николай Платонович Патрушев тоже стал помощником президента. Он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно", – добавил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что Патрушев получил назначение на должность в абсолютно стратегическую отрасль. "Это <...> огромная отрасль, весьма сложная, и поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", – подчеркнул Песков.
Во вторник стало известно о назначении Алексея Дюмина, Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Николая Патрушева, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко и Руслана Эдельгериева помощниками президента РФ.
7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации.
Накануне Госдума утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. В частности Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера.
12 мая Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, на протяжении 12 лет возглавлявшего Министерство обороны РФ, секретарем Совета безопасности страны. На этом посту Шойгу сменил Николая Патрушева, занимавшего данную должность с 2008 года. Министром обороны РФ Путин предложил назначить Андрея Белоусова, ранее занимвшего должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.
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