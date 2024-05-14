https://crimea.ria.ru/20240514/chem-zaymutsya-dyumin-i-patrushev-v-administratsii-prezidenta-1137260032.html

Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента

Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о направлениях, которые будут курировать помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T12:21

2024-05-14T12:21

2024-05-14T12:35

алексей дюмин

николай патрушев

дмитрий песков

кремль

москва

администрация президента рф

назначения

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137255277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bba9bea4f0187ffd38b557ebc86fddcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о направлениях, которые будут курировать помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев."Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК (оборонно-промышленный комплекс – ред.), заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации президента", – сказал Песков журналистам."Николай Платонович Патрушев тоже стал помощником президента. Он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно", – добавил пресс-секретарь президента.Песков отметил, что Патрушев получил назначение на должность в абсолютно стратегическую отрасль. "Это <...> огромная отрасль, весьма сложная, и поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", – подчеркнул Песков.Во вторник стало известно о назначении Алексея Дюмина, Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Николая Патрушева, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко и Руслана Эдельгериева помощниками президента РФ.7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации.Накануне Госдума утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. В частности Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера.12 мая Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, на протяжении 12 лет возглавлявшего Министерство обороны РФ, секретарем Совета безопасности страны. На этом посту Шойгу сменил Николая Патрушева, занимавшего данную должность с 2008 года. Министром обороны РФ Путин предложил назначить Андрея Белоусова, ранее занимвшего должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый состав правительства РоссииВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииСекретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, николай патрушев, дмитрий песков, кремль, москва, администрация президента рф, назначения, владимир путин (политик)