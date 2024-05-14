https://crimea.ria.ru/20240514/novaya-struktura-silovogo-bloka-pravitelstva-rossii-1137239473.html

Новая структура силового блока правительства России

Новая структура силового блока правительства России - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Новая структура силового блока правительства России

Президент России Владимир Путин утвердил министров силового блока страны, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T21:33

2024-05-14T21:33

2024-05-14T21:37

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Президент России Владимир Путин утвердил министров силового блока страны, сообщается на сайте Кремля. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны согласована кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.Таким образом, на должность министра внутренних дел назначен Колокольцев Владимир Александрович; на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович; на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич; на должность директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич.Главой Минюста стал Чуйченко Константин Анатольевич; главой Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич; директором Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович. Кроме того, на пост начальника Главного управления специальных программ президента назначен Линец Александр Леонидович.Кроме того, Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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