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Новая структура силового блока правительства России - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Новая структура силового блока правительства России
Новая структура силового блока правительства России - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Новая структура силового блока правительства России
Президент России Владимир Путин утвердил министров силового блока страны, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T21:33
2024-05-14T21:37
инфографика
правительство россии
новости
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государственная дума рф
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Президент России Владимир Путин утвердил министров силового блока страны, сообщается на сайте Кремля. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны согласована кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.Таким образом, на должность министра внутренних дел назначен Колокольцев Владимир Александрович; на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович; на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич; на должность директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич.Главой Минюста стал Чуйченко Константин Анатольевич; главой Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич; директором Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович. Кроме того, на пост начальника Главного управления специальных программ президента назначен Линец Александр Леонидович.Кроме того, Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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правительство россии, новости, россия, государственная дума рф, инфографика, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), министерство обороны рф, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), служба внешней разведки (свр), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), министерство иностранных дел рф (мид рф), фсо
Новая структура силового блока правительства России

Путин утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока России

21:33 14.05.2024 (обновлено: 21:37 14.05.2024)
 
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Новая структура силового блока правительства РФНовая структура силового блока правительства РФ
Президент России Владимир Путин утвердил министров силового блока страны, сообщается на сайте Кремля.
Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны согласована кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.
Таким образом, на должность министра внутренних дел назначен Колокольцев Владимир Александрович; на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович; на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич; на должность директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич.
Главой Минюста стал Чуйченко Константин Анатольевич; главой Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич; директором Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович. Кроме того, на пост начальника Главного управления специальных программ президента назначен Линец Александр Леонидович.
Кроме того, Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД.
 
ИнфографикаПравительство РоссииНовостиРоссияГосударственная Дума РФМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Министерство обороны РФФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Служба внешней разведки (СВР)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ФСО
 
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