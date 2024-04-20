https://crimea.ria.ru/20240420/glavnoe-za-den-20-aprelya-1136724506.html

Главное за день 20 апреля

Главное за день 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Главное за день 20 апреля

Законопроект о помощи Киеву на $61 миллиард принят палатой представителей США. В Минобороны России создадут научно-производственный центр беспилотников и... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T22:12

2024-04-20T22:12

2024-04-20T22:22

главное за день

министерство обороны рф

сергей шойгу

владимир путин (политик)

господдержка

запорожская область

семен еремин

беспилотник (бпла, дрон)

владимир зеленский (президент украины)

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Законопроект о помощи Киеву на $61 миллиард принят палатой представителей США. В Минобороны России создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Путин дал ряд поручений по развитию агропромышленного комплекса РФ. В Запорожской области погиб военкор "Известий" Семен Еремин. Силы ПВО отразили атаку 50 украинских дронов на регионы России. В Совете Федерации прокомментировали требования Зеленского к НАТО о предоставлении вооружений. В Севастополе в дорожной аварии погиб видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 миллиардВ субботу на внеплановой сессии палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды.Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В Минобороны откроют центр беспилотников и роботовВ Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботоизированных комплексов, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения полигона Московского военного округа, где министру представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.Центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.Главе Минобороны также представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне СВО. Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника.Кроме того, на полигоне Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование. Дрон оснащен универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БПЛА в течение двух недельПоручения Владимира Путина по дополнительной поддержке аграриевПрезидент России Владимир Путин поручил правительству во взаимодействии с другими органами власти и государственными компаниями разработать ряд дополнительных мер по поддержке сельхозтоваропроизводителей и развитию отечественного агропромышленного комплекса.Так, глава государства поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Азово-Черноморском, Западном и Волжско-Каспийском бассейнах.Также правительству и Центробанку необходимо разработать меры по повышению доступности кредитов для аграриев, в первую очередь, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.В частности, планируется снизить требования к аграриям при предоставлении займов, а также использовать механизмы гарантийной поддержки и поручительства.Кроме того, российский лидер поручил правительству РФ и "Газпрому" рассмотреть обеспечение сельхозпроизводителей газом по регулируемым ценам и приоритетное подключение аграриев к газораспределительным сетям.Также должны быть разработаны дополнительные меры поддержки аграриев, касающиеся в том числе увеличения объема льготного кредитования, расширения мер поддержки малых сельхозпредприятий, развития мелиорации земель, строительстве новых объектов переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.В Запорожской области погиб военкор "Известий"Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в Запорожской области при атаке украинского беспилотника. Журналист получил смертельные ранения в результате намеренного повторного сброса снаряда с дрона ВСУ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста является очередным подтверждением уродливой террористической сущности режима Зеленского".Дипломат заявила, что Киев открыл настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима.МИД России потребовал от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста.ВСУ осуществили массовую атаку беспилотниками на регионы РоссииРоссийские средства противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массовую атаку беспилотников, уничтожив 50 вражеских дронов над территорией восьми областей РФ.По данным Минобороны, 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, 10 – над Брянщиной, восемь – над Курской областью, два – над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.НАТО не будет полностью удовлетворять требования Зеленского, считают в СовфедеЧлен комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что НАТО не будет полностью удовлетворять требования президента Владимира Зеленского по поставкам Киеву семи систем ПВО, миллиона боеприпасов, а также современных истребителей и дальнобойных ракет.По мнению политика, ультимативный тон Зеленского в обращении к альянсу объясняется тяжелым положением ВСУ, дефицитом снарядов и тяжелого вооружения и близостью поражения киевского режима. При этом страны НАТО, по мнению сенатора, понимают неизбежность поражения Украины и опасаются прямого военного столкновения с Россией. Поэтому Брюссель может лишь частично удовлетворить требования Киева ради того, чтобы Украина продолжала конфликт и тем самым содействовала ослаблению России.В Севастополе погиб видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады"Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в дорожной аварии в Севастополе, сообщил администратор его страницы в соцсети "ВКонтакте"По его словам, ДТП произошло ночью. Управляя мотоциклом, Касперов столкнулся с автомобилем и получил тяжелые травмы, от которых скончался.Ранее в полиции Севастополя сообщили, что поздно вечером в пятницу 57-летний водитель мотоцикла Harley Davidson выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, различные травмы получили водитель и трое пассажиров ВАЗа. Личности участников дорожной аварии не назывались.Михаил Касперов долгое время жил в Канаде, в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады".

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запорожская область

севастополь

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