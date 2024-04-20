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Главное за день 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Главное за день 20 апреля
Главное за день 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Главное за день 20 апреля
Законопроект о помощи Киеву на $61 миллиард принят палатой представителей США. В Минобороны России создадут научно-производственный центр беспилотников и... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T22:12
2024-04-20T22:22
главное за день
министерство обороны рф
сергей шойгу
владимир путин (политик)
господдержка
запорожская область
семен еремин
беспилотник (бпла, дрон)
владимир зеленский (президент украины)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Законопроект о помощи Киеву на $61 миллиард принят палатой представителей США. В Минобороны России создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Путин дал ряд поручений по развитию агропромышленного комплекса РФ. В Запорожской области погиб военкор "Известий" Семен Еремин. Силы ПВО отразили атаку 50 украинских дронов на регионы России. В Совете Федерации прокомментировали требования Зеленского к НАТО о предоставлении вооружений. В Севастополе в дорожной аварии погиб видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 миллиардВ субботу на внеплановой сессии палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды.Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В Минобороны откроют центр беспилотников и роботовВ Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботоизированных комплексов, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения полигона Московского военного округа, где министру представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.Центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.Главе Минобороны также представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне СВО. Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника.Кроме того, на полигоне Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование. Дрон оснащен универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БПЛА в течение двух недельПоручения Владимира Путина по дополнительной поддержке аграриевПрезидент России Владимир Путин поручил правительству во взаимодействии с другими органами власти и государственными компаниями разработать ряд дополнительных мер по поддержке сельхозтоваропроизводителей и развитию отечественного агропромышленного комплекса.Так, глава государства поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Азово-Черноморском, Западном и Волжско-Каспийском бассейнах.Также правительству и Центробанку необходимо разработать меры по повышению доступности кредитов для аграриев, в первую очередь, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.В частности, планируется снизить требования к аграриям при предоставлении займов, а также использовать механизмы гарантийной поддержки и поручительства.Кроме того, российский лидер поручил правительству РФ и "Газпрому" рассмотреть обеспечение сельхозпроизводителей газом по регулируемым ценам и приоритетное подключение аграриев к газораспределительным сетям.Также должны быть разработаны дополнительные меры поддержки аграриев, касающиеся в том числе увеличения объема льготного кредитования, расширения мер поддержки малых сельхозпредприятий, развития мелиорации земель, строительстве новых объектов переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.В Запорожской области погиб военкор "Известий"Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в Запорожской области при атаке украинского беспилотника. Журналист получил смертельные ранения в результате намеренного повторного сброса снаряда с дрона ВСУ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста является очередным подтверждением уродливой террористической сущности режима Зеленского".Дипломат заявила, что Киев открыл настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима.МИД России потребовал от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста.ВСУ осуществили массовую атаку беспилотниками на регионы РоссииРоссийские средства противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массовую атаку беспилотников, уничтожив 50 вражеских дронов над территорией восьми областей РФ.По данным Минобороны, 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, 10 – над Брянщиной, восемь – над Курской областью, два – над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.НАТО не будет полностью удовлетворять требования Зеленского, считают в СовфедеЧлен комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что НАТО не будет полностью удовлетворять требования президента Владимира Зеленского по поставкам Киеву семи систем ПВО, миллиона боеприпасов, а также современных истребителей и дальнобойных ракет.По мнению политика, ультимативный тон Зеленского в обращении к альянсу объясняется тяжелым положением ВСУ, дефицитом снарядов и тяжелого вооружения и близостью поражения киевского режима. При этом страны НАТО, по мнению сенатора, понимают неизбежность поражения Украины и опасаются прямого военного столкновения с Россией. Поэтому Брюссель может лишь частично удовлетворить требования Киева ради того, чтобы Украина продолжала конфликт и тем самым содействовала ослаблению России.В Севастополе погиб видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады"Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в дорожной аварии в Севастополе, сообщил администратор его страницы в соцсети "ВКонтакте"По его словам, ДТП произошло ночью. Управляя мотоциклом, Касперов столкнулся с автомобилем и получил тяжелые травмы, от которых скончался.Ранее в полиции Севастополя сообщили, что поздно вечером в пятницу 57-летний водитель мотоцикла Harley Davidson выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, различные травмы получили водитель и трое пассажиров ВАЗа. Личности участников дорожной аварии не назывались.Михаил Касперов долгое время жил в Канаде, в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады".
https://crimea.ria.ru/20240420/proekt-o-konfiskatsii-rossiyskikh-aktivov-prinyat-palatoy-predstaviteley-ssha-1136725697.html
https://crimea.ria.ru/20240420/v-kongresse-ssha-prizvali-ukrainu-zabyt-o-vozvrate-kryma-1136720423.html
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https://crimea.ria.ru/20240420/na-ukraine-snova-gremyat-vzryvy-v-11-regionakh-i-kieve-vozdushnaya-trevoga-1136713112.html
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главное за день, министерство обороны рф, сергей шойгу, владимир путин (политик), господдержка, запорожская область, семен еремин, беспилотник (бпла, дрон), владимир зеленский (президент украины), нато, поставки западного оружия украине, сергей цеков, севастополь, происшествия, дтп в крыму и севастополе, конгресс сша
Главное за день 20 апреля

Главные события и заявления субботы, 20 апреля

22:12 20.04.2024 (обновлено: 22:22 20.04.2024)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Законопроект о помощи Киеву на $61 миллиард принят палатой представителей США. В Минобороны России создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Путин дал ряд поручений по развитию агропромышленного комплекса РФ. В Запорожской области погиб военкор "Известий" Семен Еремин. Силы ПВО отразили атаку 50 украинских дронов на регионы России. В Совете Федерации прокомментировали требования Зеленского к НАТО о предоставлении вооружений. В Севастополе в дорожной аварии погиб видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 миллиард

В субботу на внеплановой сессии палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды.
Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
20:50
Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей США

В Минобороны откроют центр беспилотников и роботов

В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботоизированных комплексов, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения полигона Московского военного округа, где министру представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.
Центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.
Главе Минобороны также представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне СВО. Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника.
Кроме того, на полигоне Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование. Дрон оснащен универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БПЛА в течение двух недель
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
16:41
В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма

Поручения Владимира Путина по дополнительной поддержке аграриев

Президент России Владимир Путин поручил правительству во взаимодействии с другими органами власти и государственными компаниями разработать ряд дополнительных мер по поддержке сельхозтоваропроизводителей и развитию отечественного агропромышленного комплекса.
Так, глава государства поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Азово-Черноморском, Западном и Волжско-Каспийском бассейнах.
Также правительству и Центробанку необходимо разработать меры по повышению доступности кредитов для аграриев, в первую очередь, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В частности, планируется снизить требования к аграриям при предоставлении займов, а также использовать механизмы гарантийной поддержки и поручительства.
Кроме того, российский лидер поручил правительству РФ и "Газпрому" рассмотреть обеспечение сельхозпроизводителей газом по регулируемым ценам и приоритетное подключение аграриев к газораспределительным сетям.
Также должны быть разработаны дополнительные меры поддержки аграриев, касающиеся в том числе увеличения объема льготного кредитования, расширения мер поддержки малых сельхозпредприятий, развития мелиорации земель, строительстве новых объектов переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Ремонтные работы на улице - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
17:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму

В Запорожской области погиб военкор "Известий"

Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в Запорожской области при атаке украинского беспилотника. Журналист получил смертельные ранения в результате намеренного повторного сброса снаряда с дрона ВСУ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста является очередным подтверждением уродливой террористической сущности режима Зеленского".
Дипломат заявила, что Киев открыл настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима.
МИД России потребовал от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста.
Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за украинского обстрела села в Белгородской области
13:03
Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ

ВСУ осуществили массовую атаку беспилотниками на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массовую атаку беспилотников, уничтожив 50 вражеских дронов над территорией восьми областей РФ.
По данным Минобороны, 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, 10 – над Брянщиной, восемь – над Курской областью, два – над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
Украинские пожарные
11:32
На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога

НАТО не будет полностью удовлетворять требования Зеленского, считают в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что НАТО не будет полностью удовлетворять требования президента Владимира Зеленского по поставкам Киеву семи систем ПВО, миллиона боеприпасов, а также современных истребителей и дальнобойных ракет.
По мнению политика, ультимативный тон Зеленского в обращении к альянсу объясняется тяжелым положением ВСУ, дефицитом снарядов и тяжелого вооружения и близостью поражения киевского режима. При этом страны НАТО, по мнению сенатора, понимают неизбежность поражения Украины и опасаются прямого военного столкновения с Россией. Поэтому Брюссель может лишь частично удовлетворить требования Киева ради того, чтобы Украина продолжала конфликт и тем самым содействовала ослаблению России.
Владимир Зеленский
19:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая

В Севастополе погиб видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады"

Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в дорожной аварии в Севастополе, сообщил администратор его страницы в соцсети "ВКонтакте"
По его словам, ДТП произошло ночью. Управляя мотоциклом, Касперов столкнулся с автомобилем и получил тяжелые травмы, от которых скончался.
Ранее в полиции Севастополя сообщили, что поздно вечером в пятницу 57-летний водитель мотоцикла Harley Davidson выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, различные травмы получили водитель и трое пассажиров ВАЗа. Личности участников дорожной аварии не назывались.
Михаил Касперов долгое время жил в Канаде, в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады".
Крымский мост
18:43
"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели
 
Главное за деньМинистерство обороны РФСергей ШойгуВладимир Путин (политик)ГосподдержкаЗапорожская областьСемен ЕреминБеспилотник (БПЛА, дрон)Владимир Зеленский (президент Украины)НАТОПоставки западного оружия УкраинеСергей ЦековСевастопольПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеКонгресс США
 
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Заголовок открываемого материала
22:12Главное за день 20 апреля
21:52США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
21:38Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
21:23В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных
20:57Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд
20:50Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей США
20:34Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями
20:20В Крым по "летней" льготе: как выгодно купить школьный ж/д-билет
19:43"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
19:10В Севастополе не будет работать морской транспорт
18:43"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели
18:16Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб
17:43В Черновицкой области группа людей напала на сотрудника военкомата
17:11Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму
16:41В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма
16:12Пашинян: российские пограничники покинут посты на границе с Азербайджаном
15:37Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона
15:10Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе
14:39Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия
14:11Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки
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