https://crimea.ria.ru/20240419/glavnoe-za-den-19-aprelya-1136706200.html

Главное за день: 19 апреля

Главное за день: 19 апреля - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Главное за день: 19 апреля

переговоров с Киевом, отношениях России с НАТО и Арменией, а также о возможности ядерного удара Ирана по Израилю. Министр обороны Сергей Шойгу поручил увеличить РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T23:04

2024-04-19T23:04

2024-04-19T23:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о последствиях переговоров с Киевом, отношениях России с НАТО и Арменией, а также о возможности ядерного удара Ирана по Израилю. Министр обороны Сергей Шойгу поручил увеличить поставки систем защиты для танков в зону спецоперации. Военный эксперт назвал абсурдом строительство немецкого завода дронов на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости передачи странами НАТО оружия для собственной обороны Киеву. При этом, по мнению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, отправка военных на Украину утянет Европу на дно. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лавров о переговорах с Киевом, отношениях России с НАТО и АрмениейВ случае возобновления переговоров с Украиной российская сторона уже не будет приостанавливать боевые действия в ходе специальной военной операции, как это было в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Он также отметил, что России нет никакого смысла нападать на НАТО, но приблизить границы альянса на Украине к своим она не позволит. А нагнетание Западом истерии вокруг грядущей победы России в конфликте с Украиной и призыв вооружаться отражает не столько воинственный настрой, сколько страх Америки потерять гегемонию. Спасти положение они пытаются, расширяя НАТО союзниками в Европе.При этом, по словам Лаврова, исконно русская Украина, население которой хочет говорить и воспитывать своих детей на русском языке, а также приносить цветы к памятникам тех, кто проливал за эту землю кровь, – будет с Россией.Министр иностранных дел РФ также отметил, что Москва по-прежнему считает Армению своим союзником и не только в юридическом плане, потому что потому в Ереване есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития своей страны.Оценил Лавров и реальность угрозы ядерного удара Ирана по Израилю. По его словам, на Западе и в Израиле хотят приписать Ирану возможную атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет, чтобы переключить внимание мира от гуманитарной катастрофы в Газе.Поручение Шойгу о поставках систем защиты для танковМинистр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации. На предприятии ОПК в Омской области ему доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны. Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска.Строительство немецкого завода дронов на УкраинеНовый завод по производству беспилотников немецкое предприятие Quantum-Systems GmbH открыло на Украине. Военный эксперт Василий Дандыкин назвал этот шаг в разгар боевых действий абсурдом. По его мнению, за открытием предприятий на Украине могут скрываться финансовые махинации Германии. Создавая производство в стране, где идут боевые действия, можно тем самым решать свои проблемы. По такому заводу, наверняка, будут нанесены удары, и тогда они скажут, что деньги потрачены и разведут руками. Предприятие - приоритетная цель для наших ВКС, ракетчиков, добавил он.Отправка военных на Украину утянет Европу на дноГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны передать киевскому режиму все оружие, даже если оно необходимо для их собственной обороны. По его словам, по итогам совещания глав минобороны стран НАТО и президента Украины Владимира Зеленского принято решение ускорить поставки Киеву боеприпасов и систем ПВО.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, сказал, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину, и это утянет ее на дно.34 групповых удара возмездия34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине нанесли за неделю Вооруженные силы России в ответ на попытки киевского режима нанести урон российским объектам энергетики и промышленности. По информации Минобороны РФ, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства противовоздушной обороны, арсеналы и хранилища топлива для военной техники

https://crimea.ria.ru/20240419/blinken-sdelal-zayavlenie-o-zaderzhke-pomoschi-dlya-ukrainy-1136689689.html

https://crimea.ria.ru/20240419/zelenskiy-potreboval-ot-nato-srochno-vypolnit-pyat-trebovaniy-ukrainy-1136703479.html

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