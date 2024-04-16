Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240416/glavnye-novosti-kryma-16-aprelya-1136619054.html
Главные новости Крыма: 16 апреля
Главные новости Крыма: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Главные новости Крыма: 16 апреля
Аксенов назначил главу мининформа Крыма. Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения. В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк". Аксенов раскритиковал... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T22:16
2024-04-16T23:27
главное за день
новости крыма
мининформ крыма
сергей аксенов
ялта
янина павленко
великая отечественная война
история
евпатория
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136602577_343:0:2163:1024_1920x0_80_0_0_919260467afdf936f226c0354467ce91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Аксенов назначил главу мининформа Крыма. Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения. В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк". Аксенов раскритиковал ремонт дорог в Симферополе. В среду в Крыму ожидается сильный ветер. В МВД по Крыму сообщили в числе выдворенных мигрантов. Прокуратура Севастополя пресекла незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов назначил главу мининформа КрымаМинистром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Альберт Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов."Назначить Куршутова Альберта Абдурашитовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – говорится в документе.Ялта отмечает 80-ю годовщину освобожденияЯлта отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравила глава администрации Янина Павленко."Ровно 80 лет назад Ялта была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Позади остались голод, лишения, смерти… Глубокие раны нанес враг красивому, уютному, безмятежному курортному городу и его жителям, но ялтинцы не сдались, выстояли и победили", – написала Павленко в своем Telegram-канале.В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк"В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк", расположенный в детском парке аттракционов в центре Евпатории. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 02:33, огонь охватил более 600 квадратных метров. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей."Речь идет о гибели более 150 животных, птиц и рептилий. Госкомветеринарии выполняет все необходимые действия по обращению собственника этих животных. После окончания всех мероприятий погибших животных отправят на кремацию. Животные, которых удалось спасти, проходят реабилитацию", – сообщил председатель госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.Аксенов раскритиковал ремонт дорог в СимферополеГлава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог."Считаю, что ямочный ремонт выполняется некачественно, канализационные люки на многих участках не подняты, даже после недавнего ремонта – дорога уже просела", – сообщил в своем Telegram-канале Аксенов.Он поручил профильным службам контролировать состояние дорог, выработать технологии устранения ям и грейдирования и проводить работы оперативно.Сильный ветер в Крыму ожидается в средуШтормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Крыму сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения", – предупредили в МЧС республики.Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантовЗа три месяца 2024 года судами республики вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации."Мы постоянно проверяем места пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранцев, документируем факты нарушения законодательства. За три месяца 2024 года мы выявили около 2700 фактов нарушения миграционного законодательства, вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории РФ", – сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым, старший лейтенант полиции Ксения Темрякович.В Севастополе раскрыли незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублейВ Севастополе подрядчик незаконно пытался получить 10 миллионов рублей из бюджета по контракту на поставку патологоанатомических столов для медучреждений города. Контракт признан недействительным по решению суда, в отношении представителей подрядчика и заказчика возбуждено уголовное дело."Еще в 2019 году подрядчик принял участие в подготовке техзадания закупки и формировании начальной цены контракта, чтобы в итоге поставить оборудование по завышенной цене. Однако аукцион выиграла другая фирма. Она исполнила свои обязательства, что не помешало заказчику заключить еще один контракт на поставку столов с ранее запланированным поставщиком", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20240416/v-krymu-v-chest-prokofeva-ustroyat-opernyy-i-baletnyy-festival-1136617584.html
https://crimea.ria.ru/20240416/gruppa-sokol-kto-predal-krymskikh-akterov-podpolschikov-1136601510.html
https://crimea.ria.ru/20240416/chp-v-zooparke-kak-obezopasit-lyudey-i-zhivotnykh--opyt-eksperta--1136615012.html
https://crimea.ria.ru/20240416/kogda-sdadut-dorogu-simferopol--evpatoriya--mirnyy-1136605181.html
https://crimea.ria.ru/20240416/v-feodosii-silnyy-veter-valit-derevya-i-rvet-elektroprovoda-1136594919.html
https://crimea.ria.ru/20240416/v-kerchi-nashli-chetverykh-inostrantsev-nelegalov---grozit-vydvorenie-iz-rf-1136604967.html
https://crimea.ria.ru/20240416/ne-ostalos-shansa-v-krymu-otsenili-zamysly-kieva-unichtozhit-krymskiy-most-1136601117.html
ялта
евпатория
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136602577_609:0:1974:1024_1920x0_80_0_0_fe4b7d99f2ee861ca9cd32abe0c4348d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, мининформ крыма, сергей аксенов, ялта, янина павленко, великая отечественная война, история, евпатория, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, животные, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, погода в крыму, штормовое предупреждение, нелегальные мигранты, мвд по республике крым, севастополь, госзакупки, прокуратура города севастополя
Главные новости Крыма: 16 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 16 апреля

22:16 16.04.2024 (обновлено: 23:27 16.04.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в контактном зоопарке Евпатории
Пожар в контактном зоопарке Евпатории
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Аксенов назначил главу мининформа Крыма. Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения. В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк". Аксенов раскритиковал ремонт дорог в Симферополе. В среду в Крыму ожидается сильный ветер. В МВД по Крыму сообщили в числе выдворенных мигрантов. Прокуратура Севастополя пресекла незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Аксенов назначил главу мининформа Крыма

Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Альберт Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Назначить Куршутова Альберта Абдурашитовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – говорится в документе.
В Крыму в честь Прокофьева устроят оперный и балетный фестиваль
Вчера, 20:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму в честь Прокофьева устроят оперный и балетный фестиваль

Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения

Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравила глава администрации Янина Павленко.
"Ровно 80 лет назад Ялта была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Позади остались голод, лишения, смерти… Глубокие раны нанес враг красивому, уютному, безмятежному курортному городу и его жителям, но ялтинцы не сдались, выстояли и победили", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
Мемориал Концлагерь Красный - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 14:5880 лет освобождения Крыма
Группа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиков

В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк"

В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк", расположенный в детском парке аттракционов в центре Евпатории. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 02:33, огонь охватил более 600 квадратных метров. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей.
"Речь идет о гибели более 150 животных, птиц и рептилий. Госкомветеринарии выполняет все необходимые действия по обращению собственника этих животных. После окончания всех мероприятий погибших животных отправят на кремацию. Животные, которых удалось спасти, проходят реабилитацию", – сообщил председатель госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
Бахчисарайский парк миниатюр - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 18:08Радио "Спутник в Крыму"
ЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт эксперта

Аксенов раскритиковал ремонт дорог в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог.
"Считаю, что ямочный ремонт выполняется некачественно, канализационные люки на многих участках не подняты, даже после недавнего ремонта – дорога уже просела", – сообщил в своем Telegram-канале Аксенов.
Он поручил профильным службам контролировать состояние дорог, выработать технологии устранения ям и грейдирования и проводить работы оперативно.
Дорога Симферополь – Евпатория – Мирный
Вчера, 16:15
Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный

Сильный ветер в Крыму ожидается в среду

Штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Крыму сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения", – предупредили в МЧС республики.
Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
Вчера, 12:57
В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода

Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов

За три месяца 2024 года судами республики вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации.
"Мы постоянно проверяем места пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранцев, документируем факты нарушения законодательства. За три месяца 2024 года мы выявили около 2700 фактов нарушения миграционного законодательства, вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории РФ", – сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым, старший лейтенант полиции Ксения Темрякович.
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 16:16
В Керчи нашли четверых иностранцев-нелегалов - грозит выдворение из РФ

В Севастополе раскрыли незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей

В Севастополе подрядчик незаконно пытался получить 10 миллионов рублей из бюджета по контракту на поставку патологоанатомических столов для медучреждений города. Контракт признан недействительным по решению суда, в отношении представителей подрядчика и заказчика возбуждено уголовное дело.
"Еще в 2019 году подрядчик принял участие в подготовке техзадания закупки и формировании начальной цены контракта, чтобы в итоге поставить оборудование по завышенной цене. Однако аукцион выиграла другая фирма. Она исполнила свои обязательства, что не помешало заказчику заключить еще один контракт на поставку столов с ранее запланированным поставщиком", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 14:32
Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мост
 
Главное за деньНовости КрымаМининформ КрымаСергей АксеновЯлтаЯнина ПавленкоВеликая Отечественная войнаИсторияЕвпаторияПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымЖивотныеРемонт и строительство дорог в КрымуСимферопольПогода в КрымуШтормовое предупреждениеНелегальные мигрантыМВД по Республике КрымСевастопольГосзакупкиПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:14Ученые Курчатовского института помогут сохранить камни Эски-Кермена
05:51Крымский мост закрыт
00:01Жарко и ветрено: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 17 апреля
22:30Главное за день: 16 апреля
22:16Главные новости Крыма: 16 апреля
22:03Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь
21:52В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС
21:45Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации
21:34Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет
21:31В Алуште двое суток не будет воды
21:14Как в Севастополе реставрируют объекты культурного наследия
20:47Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина
20:41В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко
20:27Более 500 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ в России за неделю
20:02В Крыму в честь Прокофьева устроят оперный и балетный фестиваль
19:46Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы
19:31Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе
19:28Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году
19:01Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года
Лента новостейМолния