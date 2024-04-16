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Главные новости Крыма: 16 апреля

Главные новости Крыма: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Главные новости Крыма: 16 апреля

Аксенов назначил главу мининформа Крыма. Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения. В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк". Аксенов раскритиковал... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Аксенов назначил главу мининформа Крыма. Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения. В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк". Аксенов раскритиковал ремонт дорог в Симферополе. В среду в Крыму ожидается сильный ветер. В МВД по Крыму сообщили в числе выдворенных мигрантов. Прокуратура Севастополя пресекла незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов назначил главу мининформа КрымаМинистром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Альберт Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов."Назначить Куршутова Альберта Абдурашитовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – говорится в документе.Ялта отмечает 80-ю годовщину освобожденияЯлта отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравила глава администрации Янина Павленко."Ровно 80 лет назад Ялта была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Позади остались голод, лишения, смерти… Глубокие раны нанес враг красивому, уютному, безмятежному курортному городу и его жителям, но ялтинцы не сдались, выстояли и победили", – написала Павленко в своем Telegram-канале.В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк"В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк", расположенный в детском парке аттракционов в центре Евпатории. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 02:33, огонь охватил более 600 квадратных метров. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей."Речь идет о гибели более 150 животных, птиц и рептилий. Госкомветеринарии выполняет все необходимые действия по обращению собственника этих животных. После окончания всех мероприятий погибших животных отправят на кремацию. Животные, которых удалось спасти, проходят реабилитацию", – сообщил председатель госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.Аксенов раскритиковал ремонт дорог в СимферополеГлава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог."Считаю, что ямочный ремонт выполняется некачественно, канализационные люки на многих участках не подняты, даже после недавнего ремонта – дорога уже просела", – сообщил в своем Telegram-канале Аксенов.Он поручил профильным службам контролировать состояние дорог, выработать технологии устранения ям и грейдирования и проводить работы оперативно.Сильный ветер в Крыму ожидается в средуШтормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Крыму сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения", – предупредили в МЧС республики.Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантовЗа три месяца 2024 года судами республики вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации."Мы постоянно проверяем места пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранцев, документируем факты нарушения законодательства. За три месяца 2024 года мы выявили около 2700 фактов нарушения миграционного законодательства, вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории РФ", – сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым, старший лейтенант полиции Ксения Темрякович.В Севастополе раскрыли незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублейВ Севастополе подрядчик незаконно пытался получить 10 миллионов рублей из бюджета по контракту на поставку патологоанатомических столов для медучреждений города. Контракт признан недействительным по решению суда, в отношении представителей подрядчика и заказчика возбуждено уголовное дело."Еще в 2019 году подрядчик принял участие в подготовке техзадания закупки и формировании начальной цены контракта, чтобы в итоге поставить оборудование по завышенной цене. Однако аукцион выиграла другая фирма. Она исполнила свои обязательства, что не помешало заказчику заключить еще один контракт на поставку столов с ранее запланированным поставщиком", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

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