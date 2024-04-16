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Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения
Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения
Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравила глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T10:25
2024-04-16T10:25
80 лет освобождения крыма
ялта
крым в великой отечественной войне
история
великая отечественная война
янина павленко
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравила глава администрации Янина Павленко.Она напомнила, что 879 дней оккупации завершились для ялтинцев в праздник Пасхи."В очередной раз Свет победил Тьму. Вечная память всем, кто сложил голову в борьбе с врагом, низкий поклон партизанам и подпольщикам, офицерам и рядовым – каждому, кто приближал наш День Победы", - сказано в поздравительном сообщении.Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года и закончилась освобождением Крыма. Ее проводили войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Ялта была полностью освобождена утром 16 апреля 1944 года Войсками Отдельной Приморской армии. Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открылся Пост №1 В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков80 лет со дня освобождения Керчи: война глазами ребенка
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ялта, крым в великой отечественной войне, история, великая отечественная война, янина павленко, крым, новости крыма
Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения

Мэр Ялты Павленко поздравила горожан с Днем освобождения города

10:25 16.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравила глава администрации Янина Павленко.
"Ровно 80 лет назад Ялта была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Позади остались голод, лишения, смерти… Глубокие раны нанес враг красивому, уютному, безмятежному курортному городу и его жителям, но ялтинцы не сдались, выстояли и победили", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что 879 дней оккупации завершились для ялтинцев в праздник Пасхи.
"В очередной раз Свет победил Тьму. Вечная память всем, кто сложил голову в борьбе с врагом, низкий поклон партизанам и подпольщикам, офицерам и рядовым – каждому, кто приближал наш День Победы", - сказано в поздравительном сообщении.
Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года и закончилась освобождением Крыма. Ее проводили войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Ялта была полностью освобождена утром 16 апреля 1944 года Войсками Отдельной Приморской армии.
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