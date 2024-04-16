https://crimea.ria.ru/20240416/yalta-otmechaet-80-yu-godovschinu-osvobozhdeniya-1136582381.html

Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения

Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения

Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравила глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T10:25

2024-04-16T10:25

2024-04-16T10:25

80 лет освобождения крыма

ялта

крым в великой отечественной войне

история

великая отечественная война

янина павленко

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136582263_0:105:1281:825_1920x0_80_0_0_21e81d908c132b2e57f1d1dcaeee2148.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравила глава администрации Янина Павленко.Она напомнила, что 879 дней оккупации завершились для ялтинцев в праздник Пасхи."В очередной раз Свет победил Тьму. Вечная память всем, кто сложил голову в борьбе с врагом, низкий поклон партизанам и подпольщикам, офицерам и рядовым – каждому, кто приближал наш День Победы", - сказано в поздравительном сообщении.Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года и закончилась освобождением Крыма. Ее проводили войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Ялта была полностью освобождена утром 16 апреля 1944 года Войсками Отдельной Приморской армии. Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открылся Пост №1 В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков80 лет со дня освобождения Керчи: война глазами ребенка

https://crimea.ria.ru/20210416/Nepobezhdennye-kak-sovetskie-soldaty-osvobozhdali-Yaltu-1114242327.html

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым в великой отечественной войне, история, великая отечественная война, янина павленко, крым, новости крыма