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Сильный ветер в Крыму ожидается в среду - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Сильный ветер в Крыму ожидается в среду
Сильный ветер в Крыму ожидается в среду - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Сильный ветер в Крыму ожидается в среду
Штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля. Об этом сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T14:07
2024-04-16T14:07
штормовое предупреждение
мчс крыма
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля. Об этом сообщает МЧС республики.В связи с угрозой жизни и здоровью населения, жителям республики рекомендовано соблюдать меры безопасности. В частности не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.При нахождении на улице, спасатели просят обращать внимание на целостность электропроводов, контактных сетей электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендовано ограничить выезд, а если это невозможно, быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей.В ночь на 16 апреля сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев. По информации администрации города, электросети были оперативно восстановлены. Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля. Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер остановил катера в СевастополеЛивневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСЖдать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму
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штормовое предупреждение, мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Сильный ветер в Крыму ожидается в среду

В Крыму на сутки продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

14:07 16.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля. Об этом сообщает МЧС республики.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 17 апреля в Крыму сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения", - предупредили в ведомстве.
В связи с угрозой жизни и здоровью населения, жителям республики рекомендовано соблюдать меры безопасности. В частности не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
При нахождении на улице, спасатели просят обращать внимание на целостность электропроводов, контактных сетей электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендовано ограничить выезд, а если это невозможно, быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей.
В ночь на 16 апреля сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев. По информации администрации города, электросети были оперативно восстановлены.
Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля.
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