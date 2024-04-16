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Сильный ветер в Крыму ожидается в среду

Сильный ветер в Крыму ожидается в среду - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Сильный ветер в Крыму ожидается в среду

Штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля. Об этом сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T14:07

2024-04-16T14:07

2024-04-16T14:07

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля. Об этом сообщает МЧС республики.В связи с угрозой жизни и здоровью населения, жителям республики рекомендовано соблюдать меры безопасности. В частности не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.При нахождении на улице, спасатели просят обращать внимание на целостность электропроводов, контактных сетей электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендовано ограничить выезд, а если это невозможно, быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей.В ночь на 16 апреля сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев. По информации администрации города, электросети были оперативно восстановлены. Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля. Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер остановил катера в СевастополеЛивневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСЖдать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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