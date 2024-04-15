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Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму

Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму

Температура в Крыму этой весной постоянно выше нормы. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая и уточнила, РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T11:47

2024-04-15T11:47

2024-04-15T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Температура в Крыму этой весной постоянно выше нормы. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая и уточнила, ждать ли температурный рекорд на этой неделе.По прогнозу синоптиков, на предстоящей рабочей неделе погода будет носить неустойчивый характер. Во вторник, 16 апреля, и в среду, 17 апреля, без осадков. Но при этом сильный юго-западный ветер 17-22 м/с. Ночью температура воздуха будет +10...+15 градусов, днем +24…+29, на побережье +18…+23.В четверг, 18 апреля, без осадков. Ветер тоже юго-западный, но ослабеет до 10-15 м/с. Ночью воздух прогреется до +12…+17, днем столбик термометра поднимется до отметок +21…+26."В пятницу, 19 апреля, холодный фронтальный раздел пройдет на территории полуострова и принесет с собой кратковременные дожди, а также понижение температуры воздуха. Ночью будет +8…+13 градусов, днем +17…+22", - рассказали в крымском Гидрометцентре.В конце марта в Крыму была зафиксирована аномальная жара для первого месяца весны. Температура воздуха достигала +28 градусов - на 13 градусов выше средней многолетней нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Температурные рекорды установлены в 14 областных центрах России"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

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