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Аксенов назначил главу мининформа Крыма
Аксенов назначил главу мининформа Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Аксенов назначил главу мининформа Крыма
Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Альберт Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T09:44
2024-04-16T09:44
2024-04-16T09:44
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Альберт Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Альберт Куршутов с 27 июня 2023 года временно исполнял обязанности министра внутренней политики, информации и связи РК. На этом посту он сменил Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года.Альберт Куршутов родился в 1978 году в Узбекистане. В 2018 году закончил Казанский инновационный университет по направлению подготовки "менеджмент" (квалификация – магистр).С 2014 по 2022 год являлся депутатом Ялтинского городского совета.В 2016-2022 годах - председатель постоянного комитета Ялтинского горсовета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.С декабря 2022 года по июнь 2023 года работал первым заместителем председателя госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто возглавил ЕвпаториюВ Крыму назначили нового омбудсменаВ Крыму назначен новый министр промышленной политики
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мининформ крыма, альберт куршутов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым, сергей аксенов
Аксенов назначил главу мининформа Крыма
Аксенов назначил Альберта Куршутова главой мининформа Крыма – указ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Альберт Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Назначить Куршутова Альберта Абдурашитовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе.
Альберт Куршутов с 27 июня 2023 года временно исполнял обязанности министра внутренней политики, информации и связи РК. На этом посту он сменил Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года.
Альберт Куршутов родился в 1978 году в Узбекистане. В 2018 году закончил Казанский инновационный университет по направлению подготовки "менеджмент" (квалификация – магистр).
С 2014 по 2022 год являлся депутатом Ялтинского городского совета.
В 2016-2022 годах - председатель постоянного комитета Ялтинского горсовета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.
С декабря 2022 года по июнь 2023 года работал первым заместителем председателя госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.
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