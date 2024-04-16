https://crimea.ria.ru/20240416/aksenov-naznachil-glavu-mininforma-kryma-1136581076.html

Аксенов назначил главу мининформа Крыма

Аксенов назначил главу мининформа Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Аксенов назначил главу мининформа Крыма

Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Альберт Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T09:44

2024-04-16T09:44

2024-04-16T09:44

мининформ крыма

альберт куршутов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

новости крыма

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Альберт Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Альберт Куршутов с 27 июня 2023 года временно исполнял обязанности министра внутренней политики, информации и связи РК. На этом посту он сменил Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года.Альберт Куршутов родился в 1978 году в Узбекистане. В 2018 году закончил Казанский инновационный университет по направлению подготовки "менеджмент" (квалификация – магистр).С 2014 по 2022 год являлся депутатом Ялтинского городского совета.В 2016-2022 годах - председатель постоянного комитета Ялтинского горсовета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.С декабря 2022 года по июнь 2023 года работал первым заместителем председателя госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто возглавил ЕвпаториюВ Крыму назначили нового омбудсменаВ Крыму назначен новый министр промышленной политики

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мининформ крыма, альберт куршутов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым, сергей аксенов