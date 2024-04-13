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Главное за день: 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Главное за день: 13 апреля
Главное за день: 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Главное за день: 13 апреля
Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам. Блоки Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов". Осквернившего Вечный огонь в Севастополе... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T21:57
2024-04-13T22:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам. Блоки Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов". Осквернившего Вечный огонь в Севастополе заключили под стражу. В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков. Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску и Горловке. Число погибших от атаки ВСУ на Токмак выросло до одиннадцати. Российские военные освободили поселок Первомайское в ДНР. Наводнения в Оренбургской и Курганской областях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Элитные десантники ВСУ сдались в пленВоеннослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении в зоне спецоперации."Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие", - сообщили в Минобороны РФ.Запорожская АЭС переведена в режим "холодный останов"В субботу в 7:30 реакторная установка энергоблока №4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов", сообщил официальный Telegram-канал станции."Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", – сказано в сообщении. Работы были выполнены штатно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано.Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражуПриезжий, обвиняемый в осквернении Вечного огня в Севастополе, заключен под стражу."Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 36-летнему приезжему гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", - сказано в сообщении Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску и ГорловкеДевять человек получили ранения в результате ракетной атаки украинский боевиков на Луганск."В результате сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек. Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Состояние сотрудников завода - крайне тяжелое, добавила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Еще семь мирных жителей, в том числе двое детей получили ранения в результате обстрела жилого массива в Горловке ДНР со стороны украинских боевиков. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, за день при атаках украинских боевиков в Донецке и Горловке пострадали девять человек, в том числе подросток.80-летие освобождения отметили в СимферополеСергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков. В городе прошли приуроченные к годовщине торжественные мероприятия.Число погибших от атаки ВСУ на Токмак выросло до 11Спасатели извлекли из-под обломков разрушенных ударом ВСУ домов в Токмаке погибшую женщину - число жертв достигло 11 человек. Об этом вечером сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, в результате террористической атаки двое людей пока считаются без вести пропавшими, еще 20 человек пострадали.Российские военные освободили поселок Первомайское в ДНРНа Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.Наводнения в Оренбургской и Курганской областях:Более 13 тысяч человек эвакуированы в Оренбургской области из-за весеннего паводка, сообщают власти. В Курганской области ожидают очередного подъема воды, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 194 человека, из них 1 145 человек, в том числе 212 детей, размещено в 38 пунктах временного размещения. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков.
https://crimea.ria.ru/20240413/ne-podkhodi-rossiyanin-dal-otpor-napavshemu-na-lyudey-v-sidnee-1136530381.html
https://crimea.ria.ru/20240413/13-chelovek-zaderzhany-posle-tragedii-na-funikulere-v-turtsii-1136532544.html
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Главное за день: 13 апреля

Главные события и заявления субботы, 13 апреля

21:57 13.04.2024 (обновлено: 22:25 13.04.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия обстрела жилых многоквартирных домов в Токмаке
Последствия обстрела жилых многоквартирных домов в Токмаке
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам. Блоки Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов". Осквернившего Вечный огонь в Севастополе заключили под стражу. В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков. Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску и Горловке. Число погибших от атаки ВСУ на Токмак выросло до одиннадцати. Российские военные освободили поселок Первомайское в ДНР. Наводнения в Оренбургской и Курганской областях.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Элитные десантники ВСУ сдались в плен

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении в зоне спецоперации.
"Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие", - сообщили в Минобороны РФ.
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Запорожская АЭС переведена в режим "холодный останов"

В субботу в 7:30 реакторная установка энергоблока №4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов", сообщил официальный Telegram-канал станции.
"Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", – сказано в сообщении. Работы были выполнены штатно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано.

Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу

Приезжий, обвиняемый в осквернении Вечного огня в Севастополе, заключен под стражу.
"Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 36-летнему приезжему гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", - сказано в сообщении Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
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Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску и Горловке

Девять человек получили ранения в результате ракетной атаки украинский боевиков на Луганск.
"В результате сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек. Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Состояние сотрудников завода - крайне тяжелое, добавила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Еще семь мирных жителей, в том числе двое детей получили ранения в результате обстрела жилого массива в Горловке ДНР со стороны украинских боевиков. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, за день при атаках украинских боевиков в Донецке и Горловке пострадали девять человек, в том числе подросток.

80-летие освобождения отметили в Симферополе

Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков. В городе прошли приуроченные к годовщине торжественные мероприятия.
Последствия обстрела Волновахи - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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Число погибших от атаки ВСУ на Токмак выросло до 11

Спасатели извлекли из-под обломков разрушенных ударом ВСУ домов в Токмаке погибшую женщину - число жертв достигло 11 человек. Об этом вечером сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его данным, в результате террористической атаки двое людей пока считаются без вести пропавшими, еще 20 человек пострадали.

Российские военные освободили поселок Первомайское в ДНР

На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

Наводнения в Оренбургской и Курганской областях:

Более 13 тысяч человек эвакуированы в Оренбургской области из-за весеннего паводка, сообщают власти. В Курганской области ожидают очередного подъема воды, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 194 человека, из них 1 145 человек, в том числе 212 детей, размещено в 38 пунктах временного размещения. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков.
Город Алешки Херсонской области. Попадание снаряда ВСУ в жилой дом - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Вчера, 20:43
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:57Главное за день: 13 апреля
21:26В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
21:03Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
20:43Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
20:37Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
20:18В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
20:14Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
19:59Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:41Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления
19:2013 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
19:09В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
18:51Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
18:39В Феодосии открылся Пост №1
18:22Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
18:06Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
18:01Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
17:40ВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщина
17:33Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
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