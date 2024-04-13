https://crimea.ria.ru/20240413/glavnoe-za-den-13-aprelya-1136535232.html

Главное за день: 13 апреля

Главное за день: 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Главное за день: 13 апреля

Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам. Блоки Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов". Осквернившего Вечный огонь в Севастополе... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T21:57

2024-04-13T21:57

2024-04-13T22:25

новости

новости крыма

главное за день

происшествия

обстрелы всу

донецк

горловка

токмак

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136520949_0:1:1246:701_1920x0_80_0_0_950a7c44f2f309f6e0dd55ba35031a0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам. Блоки Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов". Осквернившего Вечный огонь в Севастополе заключили под стражу. В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков. Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску и Горловке. Число погибших от атаки ВСУ на Токмак выросло до одиннадцати. Российские военные освободили поселок Первомайское в ДНР. Наводнения в Оренбургской и Курганской областях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Элитные десантники ВСУ сдались в пленВоеннослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении в зоне спецоперации."Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие", - сообщили в Минобороны РФ.Запорожская АЭС переведена в режим "холодный останов"В субботу в 7:30 реакторная установка энергоблока №4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов", сообщил официальный Telegram-канал станции."Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", – сказано в сообщении. Работы были выполнены штатно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано.Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражуПриезжий, обвиняемый в осквернении Вечного огня в Севастополе, заключен под стражу."Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 36-летнему приезжему гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", - сказано в сообщении Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску и ГорловкеДевять человек получили ранения в результате ракетной атаки украинский боевиков на Луганск."В результате сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек. Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Состояние сотрудников завода - крайне тяжелое, добавила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Еще семь мирных жителей, в том числе двое детей получили ранения в результате обстрела жилого массива в Горловке ДНР со стороны украинских боевиков. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, за день при атаках украинских боевиков в Донецке и Горловке пострадали девять человек, в том числе подросток.80-летие освобождения отметили в СимферополеСергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков. В городе прошли приуроченные к годовщине торжественные мероприятия.Число погибших от атаки ВСУ на Токмак выросло до 11Спасатели извлекли из-под обломков разрушенных ударом ВСУ домов в Токмаке погибшую женщину - число жертв достигло 11 человек. Об этом вечером сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, в результате террористической атаки двое людей пока считаются без вести пропавшими, еще 20 человек пострадали.Российские военные освободили поселок Первомайское в ДНРНа Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.Наводнения в Оренбургской и Курганской областях:Более 13 тысяч человек эвакуированы в Оренбургской области из-за весеннего паводка, сообщают власти. В Курганской области ожидают очередного подъема воды, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 194 человека, из них 1 145 человек, в том числе 212 детей, размещено в 38 пунктах временного размещения. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков.

https://crimea.ria.ru/20240413/ne-podkhodi-rossiyanin-dal-otpor-napavshemu-na-lyudey-v-sidnee-1136530381.html

https://crimea.ria.ru/20240413/13-chelovek-zaderzhany-posle-tragedii-na-funikulere-v-turtsii-1136532544.html

https://crimea.ria.ru/20240413/v-britanii-zametili-ochevidnoe-pochemu-rossiya-prodolzhaet-spetsoperatsiyu-1136528459.html

https://crimea.ria.ru/20240413/odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-pri-udare-vsu-po-aleshkam-1136534187.html

донецк

горловка

токмак

запорожская область

севастополь

симферополь

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, главное за день, происшествия, обстрелы всу, донецк, горловка, токмак, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, запорожская область, новости сво, паводки, весенние паводки в россии, севастополь, симферополь, общество, заэс (запорожская атомная электростанция), потери всу