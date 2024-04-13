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Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
Сотрудники машиностроительного завода в Луганске, пострадавшие в результате ракетной атаки ВСУ, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T20:14
2024-04-13T20:14
2024-04-13T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники машиностроительного завода в Луганске, пострадавшие в результате ракетной атаки ВСУ, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.В субботу несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где планировалось в скором времени запустить производство. Позже он сообщил, что при атаке ранены семь сотрудников машиностроительного завода и два мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра МинобороныВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщинаДетей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы
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луганская народная республика (лнр), луганск, обстрелы всу, происшествия, общество, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новые регионы россии, новости
Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
Раненные при атаке ВСУ на Луганск сотрудники завода находятся в крайне тяжелом состоянии