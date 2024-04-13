https://crimea.ria.ru/20240413/v-voronezhe-pokhoronili-pogibshego-v-lnr-ofitsera-press-tsentra-minoborony-1136532284.html

В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны

В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны

Погибшего при атаке ВСУ на съемочную группу под Кременной в ЛНР старшего офицера пресс-службы Московского военного округа майора Евгения Половодова похоронили в РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T19:09

2024-04-13T19:09

2024-04-13T19:05

воронеж

воронежская область

александр гусев

утраты

герои сво

министерство обороны рф

луганская народная республика (лнр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Погибшего при атаке ВСУ на съемочную группу под Кременной в ЛНР старшего офицера пресс-службы Московского военного округа майора Евгения Половодова похоронили в Воронеже. Об этом в субботу сообщил губернатор области Александр Гусев.Евгению Половодову было 33 года. У него остались мама, жена и маленький ребенок.10 апреля ВСУ ударили с беспилотников по съемочной группе "Вести Луганск". Евгений Половодов сопровождал журналистов и погиб от полученных ранений.

воронеж

воронежская область

луганская народная республика (лнр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, александр гусев, утраты, герои сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), новости