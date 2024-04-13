Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240413/v-voronezhe-pokhoronili-pogibshego-v-lnr-ofitsera-press-tsentra-minoborony-1136532284.html
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
Погибшего при атаке ВСУ на съемочную группу под Кременной в ЛНР старшего офицера пресс-службы Московского военного округа майора Евгения Половодова похоронили в РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T19:09
2024-04-13T19:05
воронеж
воронежская область
александр гусев
утраты
герои сво
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136532056_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1dcc51da227b65814edba36abf1dd899.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Погибшего при атаке ВСУ на съемочную группу под Кременной в ЛНР старшего офицера пресс-службы Московского военного округа майора Евгения Половодова похоронили в Воронеже. Об этом в субботу сообщил губернатор области Александр Гусев.Евгению Половодову было 33 года. У него остались мама, жена и маленький ребенок.10 апреля ВСУ ударили с беспилотников по съемочной группе "Вести Луганск". Евгений Половодов сопровождал журналистов и погиб от полученных ранений.
воронеж
воронежская область
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136532056_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a13da81f84457309c489ddb66e067314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, воронежская область, александр гусев, утраты, герои сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), новости
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны

Погибшего при ударе под Кременной офицера пресс-центра Минобороны похоронили в Воронеже

19:09 13.04.2024
 
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваВ Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Погибшего при атаке ВСУ на съемочную группу под Кременной в ЛНР старшего офицера пресс-службы Московского военного округа майора Евгения Половодова похоронили в Воронеже. Об этом в субботу сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Евгений — пример настоящего офицера и гражданина, прекрасного товарища, истинного профессионала. Его путь к желанной военной службе был непрост, но Евгений умел добиваться своего. В годы учебы в Воронежском госуниверситете он всегда был на острие общественной работы. Поступив в пресс-службу округа, он быстро наладил взаимодействие с журналистами, постоянно проявлял инициативу, пользовался большим уважением. Получил опыт в Сирии. С первых дней СВО организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки войск", - написал Гусев в своем Telegram.
Евгению Половодову было 33 года. У него остались мама, жена и маленький ребенок.
10 апреля ВСУ ударили с беспилотников по съемочной группе "Вести Луганск". Евгений Половодов сопровождал журналистов и погиб от полученных ранений.
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваВ Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
ВоронежВоронежская областьАлександр ГусевУтратыГерои СВОМинистерство обороны РФЛуганская Народная Республика (ЛНР)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:57Главное за день: 13 апреля
21:26В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
21:03Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
20:43Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
20:37Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
20:18В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
20:14Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
19:59Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:41Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления
19:2013 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
19:09В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
18:51Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
18:39В Феодосии открылся Пост №1
18:22Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
18:06Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
18:01Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
17:40ВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщина
17:33Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния