В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
Погибшего при ударе под Кременной офицера пресс-центра Минобороны похоронили в Воронеже
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваВ Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Погибшего при атаке ВСУ на съемочную группу под Кременной в ЛНР старшего офицера пресс-службы Московского военного округа майора Евгения Половодова похоронили в Воронеже. Об этом в субботу сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Евгений — пример настоящего офицера и гражданина, прекрасного товарища, истинного профессионала. Его путь к желанной военной службе был непрост, но Евгений умел добиваться своего. В годы учебы в Воронежском госуниверситете он всегда был на острие общественной работы. Поступив в пресс-службу округа, он быстро наладил взаимодействие с журналистами, постоянно проявлял инициативу, пользовался большим уважением. Получил опыт в Сирии. С первых дней СВО организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки войск", - написал Гусев в своем Telegram.
Евгению Половодову было 33 года. У него остались мама, жена и маленький ребенок.
10 апреля ВСУ ударили с беспилотников по съемочной группе "Вести Луганск". Евгений Половодов сопровождал журналистов и погиб от полученных ранений.
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваВ Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны