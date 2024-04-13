https://crimea.ria.ru/20240413/v-tokmake-obnaruzhili-esche-odnogo-pogibshego---dvoe-propali-bez-vesti-1136533694.html

В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести

В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести

Спасатели извлекли из-под обломков разрушенных ударом ВСУ домов в Токмаке погибшую женщину. Об этом по окончанию заседания оперативного штаба территориальной... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T20:18

2024-04-13T20:18

2024-04-13T20:29

запорожская область

токмак

евгений балицкий

обстрелы всу

происшествия

общество

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136521714_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_22e6b85dcd3850e3f86ec50b3c132dc2.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из-под обломков разрушенных ударом ВСУ домов в Токмаке погибшую женщину. Об этом по окончанию заседания оперативного штаба территориальной обороны по вопросам ликвидации последствий террористической атаки на Токмак сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, еще 20 человек пострадавших, добавил Балицкий.Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.Утром в субботу в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. К обеду число жертв удара достигло 10 человек - из-под завалов извлекли тела взрослого и ребенка.

https://crimea.ria.ru/20240413/chislo-pogibshikh-ot-ataki-vsu-na-tokmak-uvelichilos-do-desyati-1136524761.html

запорожская область

токмак

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, токмак, евгений балицкий, обстрелы всу, происшествия, общество, новые регионы россии, новости