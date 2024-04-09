Главное за день: 9 апреля
Главные события и заявления вторника, 9 апреля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ лишились более 900 боевиков за сутки. СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО. США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину. 27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах. Боррель призвал Европу рассчитывать только на себя в вопросе организации обороны. Москва потребует оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС. Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи Армии России
Российские военные за прошедшие сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, потери противника составили порядка 930 боевиков убитыми и ранеными и около 60 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Финансирование терроризма
Следком РФ возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Миллионы долларов США, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.
Вербовка латиноамериканцев для ВСУ
Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и участия в боевых действиях против российских войск, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Теракты в России
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) во вторник. Также он сообщил о том, что силовые структуры РФ с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов.
ЗАЭС и заявления МИД
9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на Запорожской атомной электростанции. Удар пришелся по крыше, в результате атаки никто не пострадал, рассказали в пресс-службе станции. Российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД КНР Ван И сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По итогам переговоров Москва и Пекин также договорились начать диалог по евразийской безопасности.
"Оборонный зонтик" США над Европой
Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поэтому Европа должна рассчитывать в этом вопросе только на себя, даже внутри НАТО. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе. По его словам, "возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", поэтому страны ЕС "обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого". Глава евродипломатии подчеркнул, что для "сдерживания противника" необходимы средства, чтобы производить больше оружия.
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Ракета "Ангара-А5"
На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки. Старт отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива. По данным гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, повторный запуск ракеты запланирован на 10 апреля.
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