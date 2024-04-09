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Главное за день: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Главное за день: 9 апреля
Главное за день: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Главное за день: 9 апреля
ВСУ лишились более 900 боевиков за сутки. СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО. США вербуют в тюрьмах боевиков... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T23:02
2024-04-09T23:02
главное за день
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
ск рф (следственный комитет российской федерации)
сша
нато
терроризм
служба внешней разведки (свр)
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ лишились более 900 боевиков за сутки. СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО. США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину. 27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах. Боррель призвал Европу рассчитывать только на себя в вопросе организации обороны. Москва потребует оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС. Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииРоссийские военные за прошедшие сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, потери противника составили порядка 930 боевиков убитыми и ранеными и около 60 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Финансирование терроризмаСледком РФ возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Миллионы долларов США, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.Вербовка латиноамериканцев для ВСУЧастные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и участия в боевых действиях против российских войск, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Теракты в РоссииТеррористический акт в "Крокус Сити Холле" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) во вторник. Также он сообщил о том, что силовые структуры РФ с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов.ЗАЭС и заявления МИД9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на Запорожской атомной электростанции. Удар пришелся по крыше, в результате атаки никто не пострадал, рассказали в пресс-службе станции. Российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД КНР Ван И сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По итогам переговоров Москва и Пекин также договорились начать диалог по евразийской безопасности. "Оборонный зонтик" США над ЕвропойОборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поэтому Европа должна рассчитывать в этом вопросе только на себя, даже внутри НАТО. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе. По его словам, "возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", поэтому страны ЕС "обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого". Глава евродипломатии подчеркнул, что для "сдерживания противника" необходимы средства, чтобы производить больше оружия.Ракета "Ангара-А5"На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки. Старт отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива. По данным гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, повторный запуск ракеты запланирован на 10 апреля.
https://crimea.ria.ru/20240409/esche-sem-figurantov-dela-krokusa-vneseny-v-perechen-terroristov-1136400749.html
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главное за день, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ск рф (следственный комитет российской федерации), сша, нато, терроризм, служба внешней разведки (свр), иностранные наемники всу, александр бортников, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство иностранных дел рф (мид рф), магатэ, сергей лавров, китай, заэс (запорожская атомная электростанция), жозеп боррель, европа, роскосмос, космос
Главное за день: 9 апреля

Главные события и заявления вторника, 9 апреля

23:02 09.04.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ лишились более 900 боевиков за сутки. СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО. США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину. 27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах. Боррель призвал Европу рассчитывать только на себя в вопросе организации обороны. Москва потребует оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС. Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

Российские военные за прошедшие сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, потери противника составили порядка 930 боевиков убитыми и ранеными и около 60 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Избрание меры пресечения обвиняемому в теракте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 16:00
Еще семь фигурантов дела "Крокуса" внесены в перечень террористов

Финансирование терроризма

Следком РФ возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Миллионы долларов США, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 15:32
По делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры

Вербовка латиноамериканцев для ВСУ

Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и участия в боевых действиях против российских войск, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Солдат ВСУ с беспилотником
Вчера, 19:42
Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области

Теракты в России

Террористический акт в "Крокус Сити Холле" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) во вторник. Также он сообщил о том, что силовые структуры РФ с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов.
Совещание под руководством Александра Бастрыкина
Вчера, 20:27
Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность

ЗАЭС и заявления МИД

9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на Запорожской атомной электростанции. Удар пришелся по крыше, в результате атаки никто не пострадал, рассказали в пресс-службе станции. Российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД КНР Ван И сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По итогам переговоров Москва и Пекин также договорились начать диалог по евразийской безопасности.
Флаг на машине главы МИД Британии
Вчера, 11:02
Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал

"Оборонный зонтик" США над Европой

Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поэтому Европа должна рассчитывать в этом вопросе только на себя, даже внутри НАТО. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе. По его словам, "возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", поэтому страны ЕС "обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого". Глава евродипломатии подчеркнул, что для "сдерживания противника" необходимы средства, чтобы производить больше оружия.
МЧС Украины на месте пожара
Вчера, 07:43
Взрывы прогремели в трех областях Украины

Ракета "Ангара-А5"

На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки. Старт отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива. По данным гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, повторный запуск ракеты запланирован на 10 апреля.
Советский космонавт Владимир Аксенов
Вчера, 20:02
Скончался советский космонавт Владимир Аксенов
 
Главное за деньНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СШАНАТОТерроризмСлужба внешней разведки (СВР)Иностранные наемники ВСУАлександр БортниковАнтитеррорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)МАГАТЭСергей ЛавровКитайЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Жозеп БоррельЕвропаРоскосмоскосмос
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 апреля
23:08На месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО – шеф Пентагона
23:02Главное за день: 9 апреля
22:47Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон
22:30В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ
22:16Паводки в регионах России – ситуация к этому часу
22:03Главные новости Крыма: 9 апреля
21:52Потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды получат двойные пенсии
21:31Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин
21:05Музей региональной истории построят в Крыму
20:48Артековцы стали соавторами книги о молодогвардейцах Донбасса
20:27Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность
20:02Скончался советский космонавт Владимир Аксенов
19:42Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области
19:31Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта
19:10Два века учительства: история династии педагогов из Крыма
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