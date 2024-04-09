Рейтинг@Mail.ru
США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240409/ssha-verbuyut-v-tyurmakh-latinoamerikanskikh-boevikov-dlya-otpravki-na-ukrainu-1136405244.html
США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину
США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину - РИА Новости Крым, 09.04.2024
США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину
Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T17:30
2024-04-09T17:59
сша
новости
служба внешней разведки (свр)
россия
безопасность
украина
иностранные наемники всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_ae33ac745a07d4c82cf7142d72763a97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и участия в боевых действиях против российских войск. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима.По данным СВР, первую партию головорезов из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев планируется забросить в зону боевых действий уже этим летом. В обмен на участие в боевых действиях им обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад", отметили в ведомстве.В Службе внешней разведки также указали, что в случае успеха этой миссии американцы продолжат и даже расширят программу вербовки склонных к насилию и зверствам преступников из других стран.В ведомстве добавили, что перспектива очередного притока иностранных "солдат удачи" из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на земли Русского мира "вызывает тревогу". Однако планы США таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал, убеждены в СВР.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовит контингент для отправки на Украину - Нарышкин"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против РоссииМакрон сделал заявление по Крыму
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_93:0:1188:821_1920x0_80_0_0_6832189cb970cc202db3a8895268a2e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, новости, служба внешней разведки (свр), россия, безопасность, украина, иностранные наемники всу
США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину

США вербуют в тюрьмах боевиков из наркокартелей для отправки на Украину – СВР

17:30 09.04.2024 (обновлено: 17:59 09.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и участия в боевых действиях против российских войск. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию", – цитирует РИА Новости текст заявления.

По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима.
По данным СВР, первую партию головорезов из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев планируется забросить в зону боевых действий уже этим летом. В обмен на участие в боевых действиях им обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад", отметили в ведомстве.
В Службе внешней разведки также указали, что в случае успеха этой миссии американцы продолжат и даже расширят программу вербовки склонных к насилию и зверствам преступников из других стран.
В ведомстве добавили, что перспектива очередного притока иностранных "солдат удачи" из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на земли Русского мира "вызывает тревогу". Однако планы США таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал, убеждены в СВР.

"Администрация (президента США) Джо Байдена фактически расписывается в своем бессилии и в очередной раз демонстрирует нам несостоятельность вскармливаемого ею киевского режима", – говорится в сообщении.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Франция готовит контингент для отправки на Украину - Нарышкин
"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против России
Макрон сделал заявление по Крыму
 
СШАНовостиСлужба внешней разведки (СВР)РоссияБезопасностьУкраинаИностранные наемники ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:47Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем
18:38120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год
18:09Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории - владыка Тихон
17:54Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал
17:30США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину
17:16В Крыму готовятся запретить "наливайкам" работать по ночам
16:52От Совинформбюро: в Крыму покажут уникальные кадры времен ВОВ
16:30СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
16:13Установлена личность подозреваемого в нападении на полицейских
16:00Еще семь фигурантов дела "Крокуса" внесены в перечень террористов
15:32По делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры
15:19Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области
15:11В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов
15:01Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
14:50Глумился над трагедией в Одессе: в Москве арестовали украинского радикала
14:42Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей
14:37Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте
14:27Огромные потери: ВСУ лишились более 900 боевиков
14:02Ракета "Нептун" и больше 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки
13:59Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой
Лента новостейМолния