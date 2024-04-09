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США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину
США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину - РИА Новости Крым, 09.04.2024
США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину
Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T17:30
2024-04-09T17:30
2024-04-09T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и участия в боевых действиях против российских войск. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима.По данным СВР, первую партию головорезов из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев планируется забросить в зону боевых действий уже этим летом. В обмен на участие в боевых действиях им обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад", отметили в ведомстве.В Службе внешней разведки также указали, что в случае успеха этой миссии американцы продолжат и даже расширят программу вербовки склонных к насилию и зверствам преступников из других стран.В ведомстве добавили, что перспектива очередного притока иностранных "солдат удачи" из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на земли Русского мира "вызывает тревогу". Однако планы США таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал, убеждены в СВР.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовит контингент для отправки на Украину - Нарышкин"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против РоссииМакрон сделал заявление по Крыму
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сша, новости, служба внешней разведки (свр), россия, безопасность, украина, иностранные наемники всу
США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину
США вербуют в тюрьмах боевиков из наркокартелей для отправки на Украину – СВР
17:30 09.04.2024 (обновлено: 17:59 09.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и участия в боевых действиях против российских войск. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию", – цитирует РИА Новости текст заявления.
По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима.
По данным СВР, первую партию головорезов из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев планируется забросить в зону боевых действий уже этим летом. В обмен на участие в боевых действиях им обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад", отметили в ведомстве.
В Службе внешней разведки также указали, что в случае успеха этой миссии американцы продолжат и даже расширят программу вербовки склонных к насилию и зверствам преступников из других стран.
В ведомстве добавили, что перспектива очередного притока иностранных "солдат удачи" из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на земли Русского мира "вызывает тревогу". Однако планы США таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал, убеждены в СВР.
"Администрация (президента США) Джо Байдена фактически расписывается в своем бессилии и в очередной раз демонстрирует нам несостоятельность вскармливаемого ею киевского режима", – говорится в сообщении.
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