https://crimea.ria.ru/20240409/ssha-verbuyut-v-tyurmakh-latinoamerikanskikh-boevikov-dlya-otpravki-na-ukrainu-1136405244.html

США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину

США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину - РИА Новости Крым, 09.04.2024

США вербуют в тюрьмах боевиков наркокартелей для отправки на Украину

Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T17:30

2024-04-09T17:30

2024-04-09T17:59

сша

новости

служба внешней разведки (свр)

россия

безопасность

украина

иностранные наемники всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_ae33ac745a07d4c82cf7142d72763a97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Частные военные компании США вербуют в американских тюрьмах головорезов из мексиканских и колумбийских наркокартелей для их дальнейшей отправки на Украину и участия в боевых действиях против российских войск. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима.По данным СВР, первую партию головорезов из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев планируется забросить в зону боевых действий уже этим летом. В обмен на участие в боевых действиях им обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад", отметили в ведомстве.В Службе внешней разведки также указали, что в случае успеха этой миссии американцы продолжат и даже расширят программу вербовки склонных к насилию и зверствам преступников из других стран.В ведомстве добавили, что перспектива очередного притока иностранных "солдат удачи" из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на земли Русского мира "вызывает тревогу". Однако планы США таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал, убеждены в СВР.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовит контингент для отправки на Украину - Нарышкин"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против РоссииМакрон сделал заявление по Крыму

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, служба внешней разведки (свр), россия, безопасность, украина, иностранные наемники всу