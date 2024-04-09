https://crimea.ria.ru/20240409/oboronnyy-zontik-ssha-nad-evropoy-mozhet-skoro-zakrytsya--borrel-1136391812.html

"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться – Боррель

"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться – Боррель - РИА Новости Крым, 09.04.2024

"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться – Боррель

"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поэтому Европа должна рассчитывать в этом вопросе... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T11:58

2024-04-09T11:58

2024-04-09T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. "Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поэтому Европа должна рассчитывать в этом вопросе только на себя, даже внутри НАТО. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе.По его словам, "возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", поэтому страны ЕС "обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого".Глава евродипломатии подчеркнул, что для "сдерживания противника" необходимы средства, чтобы производить больше оружия."Мы должны нарастить наши финансовые возможности. Я не знаю как, возможно путем займов", - предположил он.В ноябре этого года в США должны состояться президентские выборы. Предварительно, за главный пост страны будут бороться действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Последний неоднократно заявлял, что в случае его возвращения в Белый дом Штаты могут выйти из НАТО, если европейские союзники "не будут платить справедливую долю" в бюджет альянса.Во время своего президентства Трамп настаивал на увеличении странами НАТО расходов на оборону. Он также заявлял, что в случае нападения на страну альянса, которая не тратит на оборону достаточно средств, США не будут ее защищать.Читайте также на РИА Новости Крым:Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провалЗачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейПолитолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского

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жозеп боррель, европа, нато, безопасность, сша, дональд трамп, в мире, новости