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"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться – Боррель
"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться – Боррель - РИА Новости Крым, 09.04.2024
"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться – Боррель
"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поэтому Европа должна рассчитывать в этом вопросе... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T11:58
2024-04-09T11:58
2024-04-09T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. "Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поэтому Европа должна рассчитывать в этом вопросе только на себя, даже внутри НАТО. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе.По его словам, "возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", поэтому страны ЕС "обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого".Глава евродипломатии подчеркнул, что для "сдерживания противника" необходимы средства, чтобы производить больше оружия."Мы должны нарастить наши финансовые возможности. Я не знаю как, возможно путем займов", - предположил он.В ноябре этого года в США должны состояться президентские выборы. Предварительно, за главный пост страны будут бороться действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Последний неоднократно заявлял, что в случае его возвращения в Белый дом Штаты могут выйти из НАТО, если европейские союзники "не будут платить справедливую долю" в бюджет альянса.Во время своего президентства Трамп настаивал на увеличении странами НАТО расходов на оборону. Он также заявлял, что в случае нападения на страну альянса, которая не тратит на оборону достаточно средств, США не будут ее защищать.Читайте также на РИА Новости Крым:Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провалЗачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейПолитолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского
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жозеп боррель, европа, нато, безопасность, сша, дональд трамп, в мире, новости
"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться – Боррель
Боррель призвал Европу рассчитывать только на себя в вопросе организации обороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. "Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поэтому Европа должна рассчитывать в этом вопросе только на себя, даже внутри НАТО. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе.
"Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может "скоро закрыться", в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента", – цитирует Борреля РИА Новости.
По его словам, "возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", поэтому страны ЕС "обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого".
Глава евродипломатии подчеркнул, что для "сдерживания противника" необходимы средства, чтобы производить больше оружия.
"Мы должны нарастить наши финансовые возможности. Я не знаю как, возможно путем займов", - предположил он.
В ноябре этого года в США должны состояться президентские выборы. Предварительно, за главный пост страны будут бороться действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Последний неоднократно заявлял, что в случае его возвращения в Белый дом Штаты могут выйти из НАТО, если европейские союзники "не будут платить справедливую долю" в бюджет альянса.
Во время своего президентства Трамп настаивал на увеличении странами НАТО расходов на оборону. Он также заявлял, что в случае нападения на страну альянса, которая не тратит на оборону достаточно средств, США не будут ее защищать.
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