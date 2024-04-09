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Огромные потери: ВСУ лишились более 900 боевиков

Огромные потери: ВСУ лишились более 900 боевиков - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Огромные потери: ВСУ лишились более 900 боевиков

Российские военные за прошедшие сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, потери противника составили порядка 930 боевиков... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T14:27

2024-04-09T14:27

2024-04-09T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, потери противника составили порядка 930 боевиков убитыми и ранеными и около 60 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, орудие М119, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходки "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделениям четырех бригад ВСУ в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, Константиновки, Селидово и Часова Яра ДНР. Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе Красного ДНР.Украинские войска потеряли свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab, британское орудие L119, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп противника в районах Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей ДНР.Потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin, гаубицы М777, "Мста-Б" и Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение вражеским формированиям в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица FН-70, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Работино Запорожской области и Ивановки Херсонской области.Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и склад беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ: российские военные уничтожили еще почти тысячу боевиковРакета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за суткиДесятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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