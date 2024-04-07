https://crimea.ria.ru/20240407/glavnoe-za-den-7-aprelya--1136353526.html

Главное за день 7 апреля

Главное за день 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Главное за день 7 апреля

Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера. Атака беспилотников на регионы РФ – есть погибшие. Сотрудники Запорожской АЭС ранены при... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T22:24

2024-04-07T22:24

2024-04-07T22:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера. Атака беспилотников на регионы РФ – есть погибшие. Сотрудники Запорожской АЭС ранены при атаке ВСУ. Армия РФ улучшила положение на трех направлениях в зоне СВО. В Подмосковье убили полицейского. Противник помощи ВСУ возглавит Словакию по итогам выборов.Паводок в Оренбуржье объявлен ЧС федерального характераПравительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель комиссии. Соответствующее предложение вынес глава МЧС России Александр Куренков, его поддержали все.По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, за медпомощью из-за ситуации в Орске обратились около 100 человек. Атака ВСУ на регионы РФ – есть погибшие и раненыеВ Белгородском районе при отражении воздушной атаки со стороны ВСУ осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. В результате погибла девушка, остальные, в том числе двое детей, получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", – написал Гладков.Также он отметил, что у одного из пострадавших, 18-летнего парня, черепно-мозговая травма. Медики оказывают помощь главе семейства и его супруге. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, один человек погиб и еще пятеро ранены в результате обстрелов Макеевки, Горловки и Донецка со стороны ВСУ в воскресенье.ВСУ ударили беспилотниками по ЗАЭС – трое ранены Днем 7 апреля украинские дроны-камикадзе атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ. Еще через несколько часов в пресс-службе станции сообщили, что ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока. "Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС", – сообщали на станции. Отмечалось, что критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано и никто не пострадал. Позже в Росатоме сообщили, что в результате самого первого удара ВСУ по ЗАЭС ранения получили трое сотрудников станции, а также рассказали подробности атак."В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС – удар пришелся на купол", – рассказали в ведомстве.Произошедшее в Росатоме назвали беспрецедентным. Удары по ЗАЭС в этот день также прокомментировали в МАГАТЭ. Армия РФ улучшила положение на трех направлениях в зоне СВОВооруженные силы России за сутки улучшили положение на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив свыше 900 боевиков ВСУ, которые предприняли десятки самоубийственных контратак. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Так, по информации ведомства, ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении и положение по переднему краю на Авдеевском направлении. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, при этом также нанесли поражение формированиям трех украинских бригад.Общие потери врага за сутки превысили 900 человек, утонили в МО. В Подмосковье убили полицейского В Щелково Московской области наркосбытчик расстрелял двоих полицейских, которые пытались его задержать. Один из правоохранителей от ранений скончался до приезда скорой. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия двоих сотрудников МУ МВД России "Щелковское" с огнестрельными ранениями. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован", – рассказала Волк. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.Пеллегрини победил на президентских выборах в СловакииВыступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии. Об этом сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда."На первом месте (по итогам второго тура – ред.) Петер Пеллегрини с 53,12%", – говорится в сообщении. Мнением о том, к чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии, поделился профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН и президент российской Ассоциации прибалтийских исследовани Николай Межевич.

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https://crimea.ria.ru/20240407/15-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-dve-oblasti-rf-1136349389.html

https://crimea.ria.ru/20240407/zachem-zelenskiy-obvinil-rossiyu-v-provale-mobilizatsii-na-ukraine-1136351132.html

https://crimea.ria.ru/20240407/na-ukraine-unichtozhen-sklad-natovskikh-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1136346280.html

https://crimea.ria.ru/20240407/kak-vragi-poluchayut-dostup-v-set-rf-cherez-vpn-na-smartfonakh--ekspert-1136268123.html

https://crimea.ria.ru/20240407/ukraina-gotovit-otvet-na-udary-vs-rf-po-obektam-v-kharkove--zelenskiy-1136350182.html

оренбургская область

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