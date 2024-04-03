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Главное за день: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Главное за день: 3 апреля
Главное за день: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Главное за день: 3 апреля
Новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень. В России существенно замедлилась инфляция. Число погибших детей при теракте в "Крокусе"... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T23:38
2024-04-03T23:38
россия
главное за день
франция
ветераны сво
соцзащита
сергей шойгу
себастьян лекорню
владимир путин (политик)
тайвань
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень. В России существенно замедлилась инфляция. Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести. Министр обороны РФ провел переговоры с главой военного ведомства Франции. Тысячи человек пострадали при землетрясении на Тайване. В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые регионы должны выйти на общероссийский уровеньКачество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах сказал президент России Владимир Путин.Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года. А также утвержден проект восстановления новых субъектов Российской Федерации на 2024 – 2026 годы.Заявления секретаря Совбеза РФ Николая ПатрушеваКиевский режим, полностью подконтрольный спецслужбам США, не только стоит за терактом в "Крокусе", но и укрывает на своей территории членов запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Об этом, выступая на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Сразу после произошедшего в "Крокус Сити Холле" начался массовый телефонный обзвон с территории Украины о якобы минировании общественных зданий, отметил он.Патрушев также сообщил, что Украина нанимает граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против России. Процесс вербовки осуществляется через посольство в Душанбе.Учитывая все эти факторы, секретарь Совбеза РФ предложил на предстоящем саммите стран-государств Шанхайской организации сотрудничества утвердить обновленную программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.Замедление инфляцииГодовая инфляция в России замедлилась до 7,4% благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан. Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но, благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась – до 7,4%", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.Премьер-министр также отметил, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности.Заявления официального представителя МИД РФРоссия предъявит Украине межгосударственную претензию через международные суды, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова."Конечный итог – это предъявление межгосударственной претензии в международные судебные механизмы. Россия твердо намерена поэтапно пройти этот путь, чтобы обеспечить привлечение к ответственности нынешнее украинское государство, которое поддерживает терроризм", – сказала она.Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что Франция может уже в апреле этого года собрать контингент для отправки на Украину. Численность этой группировки предположительно достигнет полутора тысяч.Она назвала вбросом информацию американского издания The Washington Post о том, что США якобы за две недели до теракта в "Крокус Сити Холле" предупредили Россию о возможной атаке именно на этот концертный зал.Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФРоссия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации."Совет Федерации призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов Президента России, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – опубликован текст обращения в Telegram-канале Совета Федерации.Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шестиШестеро детей, по последним данным, погибли в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице."В настоящее время у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое лечатся дома. Пятеро находятся в больнице. Двое в тяжелом состоянии, трое – в средней степени тяжести", – сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Переговоры Шойгу с ЛекорнюПереговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню состоялись по настоятельной просьбе французской стороны, сообщили в Минобороны РФ.Министр обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Париж решительно осуждает произошедший теракт в Подмосковье. И добавил, что "Париж выражает солидарность с пострадавшими в теракте и их семьями".Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он также указал на наличие сведений об украинском следе в организации теракта.При этом предупредил, что в случае отправки французского военного контингента на Украину, это создаст проблемы для самой Франции.Последствия землетрясения на ТайванеБольше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване. "По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", - говорится в сообщении.В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольненияСовет Федерации поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жен погибших участников СВО в течение года."Документом, в частности, вводится запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой или супругом ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели последних. Исключение составляют случаи грубого нарушения трудовой дисциплины, ликвидация организации или ИП, а также повторное вступление в брак", - сообщили в пресс-службе Совфеда.
https://crimea.ria.ru/20240403/postroili-v-rekordnye-sroki-v-donetske-otkrylsya-perinatalnyy-tsentr-1136265872.html
https://crimea.ria.ru/20240403/ukraina-verbuet-boevikov-dlya-borby-s-rossiey-v-dushanbe--patrushev-1136255497.html
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россия
франция
тайвань
новые регионы россии
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россия, главное за день, франция, ветераны сво, соцзащита, сергей шойгу, себастьян лекорню, владимир путин (политик), тайвань, землетрясение, мария захарова, выборы президента россии, инфляция, николай патрушев, новые регионы россии, новости
Главное за день: 3 апреля

Главные события и заявления среды, 3 апреля

23:38 03.04.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень. В России существенно замедлилась инфляция. Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести. Министр обороны РФ провел переговоры с главой военного ведомства Франции. Тысячи человек пострадали при землетрясении на Тайване. В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новые регионы должны выйти на общероссийский уровень

Качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах сказал президент России Владимир Путин.
Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года. А также утвержден проект восстановления новых субъектов Российской Федерации на 2024 – 2026 годы.
Строительство перинатального центра в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
18:53
Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр

Заявления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Киевский режим, полностью подконтрольный спецслужбам США, не только стоит за терактом в "Крокусе", но и укрывает на своей территории членов запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Об этом, выступая на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Сразу после произошедшего в "Крокус Сити Холле" начался массовый телефонный обзвон с территории Украины о якобы минировании общественных зданий, отметил он.
Патрушев также сообщил, что Украина нанимает граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против России. Процесс вербовки осуществляется через посольство в Душанбе.
Учитывая все эти факторы, секретарь Совбеза РФ предложил на предстоящем саммите стран-государств Шанхайской организации сотрудничества утвердить обновленную программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.
Наемники
13:21
Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев

Замедление инфляции

Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4% благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан. Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но, благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась – до 7,4%", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Премьер-министр также отметил, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности.

Заявления официального представителя МИД РФ

Россия предъявит Украине межгосударственную претензию через международные суды, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
"Конечный итог – это предъявление межгосударственной претензии в международные судебные механизмы. Россия твердо намерена поэтапно пройти этот путь, чтобы обеспечить привлечение к ответственности нынешнее украинское государство, которое поддерживает терроризм", – сказала она.
Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что Франция может уже в апреле этого года собрать контингент для отправки на Украину. Численность этой группировки предположительно достигнет полутора тысяч.
Она назвала вбросом информацию американского издания The Washington Post о том, что США якобы за две недели до теракта в "Крокус Сити Холле" предупредили Россию о возможной атаке именно на этот концертный зал.
Таким был Севастополь после освобождения - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
15:39
Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России

Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ

Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации.
"Совет Федерации призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов Президента России, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – опубликован текст обращения в Telegram-канале Совета Федерации.

Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести

Шестеро детей, по последним данным, погибли в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице.
"В настоящее время у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое лечатся дома. Пятеро находятся в больнице. Двое в тяжелом состоянии, трое – в средней степени тяжести", – сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
22:22
Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве

Переговоры Шойгу с Лекорню

Переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню состоялись по настоятельной просьбе французской стороны, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Париж решительно осуждает произошедший теракт в Подмосковье. И добавил, что "Париж выражает солидарность с пострадавшими в теракте и их семьями".
Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он также указал на наличие сведений об украинском следе в организации теракта.
При этом предупредил, что в случае отправки французского военного контингента на Украину, это создаст проблемы для самой Франции.

Последствия землетрясения на Тайване

Больше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване.
"По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", - говорится в сообщении.
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
21:19
Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"

В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения

Совет Федерации поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жен погибших участников СВО в течение года.
"Документом, в частности, вводится запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой или супругом ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели последних. Исключение составляют случаи грубого нарушения трудовой дисциплины, ликвидация организации или ИП, а также повторное вступление в брак", - сообщили в пресс-службе Совфеда.
 
РоссияГлавное за деньФранцияВетераны СВОСоцзащитаСергей ШойгуСебастьян ЛекорнюВладимир Путин (политик)ТайваньЗемлетрясениеМария ЗахароваВыборы президента РоссииИнфляцияНиколай ПатрушевНовые регионы РоссииНовости
 
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Заголовок открываемого материала
23:38Главное за день: 3 апреля
23:21Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – Шойгу
22:59Переговоры Шойгу и Лекорню состоялись по настоятельной просьбе Франции
22:40Главные новости Крыма: 3 апреля
22:22Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве
22:14Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве
21:57Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване
21:36Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост
21:19Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"
20:51Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе: как подать документы
20:39Одна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку
20:19Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных
20:10Связь Киева с "Крокусом": министр обороны Франции поговорил с Шойгу
20:00В Кремле ответили на слова Зеленского о новой мобилизации в России
19:50НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг
19:33Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне
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19:09США планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чего
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