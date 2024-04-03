https://crimea.ria.ru/20240403/glavnoe-za-den-3-aprelya-1136271340.html

Главное за день: 3 апреля

Главное за день: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Главное за день: 3 апреля

Новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень. В России существенно замедлилась инфляция. Число погибших детей при теракте в "Крокусе"... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T23:38

2024-04-03T23:38

2024-04-03T23:38

россия

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франция

ветераны сво

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себастьян лекорню

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень. В России существенно замедлилась инфляция. Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести. Министр обороны РФ провел переговоры с главой военного ведомства Франции. Тысячи человек пострадали при землетрясении на Тайване. В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые регионы должны выйти на общероссийский уровеньКачество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах сказал президент России Владимир Путин.Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года. А также утвержден проект восстановления новых субъектов Российской Федерации на 2024 – 2026 годы.Заявления секретаря Совбеза РФ Николая ПатрушеваКиевский режим, полностью подконтрольный спецслужбам США, не только стоит за терактом в "Крокусе", но и укрывает на своей территории членов запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Об этом, выступая на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Сразу после произошедшего в "Крокус Сити Холле" начался массовый телефонный обзвон с территории Украины о якобы минировании общественных зданий, отметил он.Патрушев также сообщил, что Украина нанимает граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против России. Процесс вербовки осуществляется через посольство в Душанбе.Учитывая все эти факторы, секретарь Совбеза РФ предложил на предстоящем саммите стран-государств Шанхайской организации сотрудничества утвердить обновленную программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.Замедление инфляцииГодовая инфляция в России замедлилась до 7,4% благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан. Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но, благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась – до 7,4%", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.Премьер-министр также отметил, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности.Заявления официального представителя МИД РФРоссия предъявит Украине межгосударственную претензию через международные суды, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова."Конечный итог – это предъявление межгосударственной претензии в международные судебные механизмы. Россия твердо намерена поэтапно пройти этот путь, чтобы обеспечить привлечение к ответственности нынешнее украинское государство, которое поддерживает терроризм", – сказала она.Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что Франция может уже в апреле этого года собрать контингент для отправки на Украину. Численность этой группировки предположительно достигнет полутора тысяч.Она назвала вбросом информацию американского издания The Washington Post о том, что США якобы за две недели до теракта в "Крокус Сити Холле" предупредили Россию о возможной атаке именно на этот концертный зал.Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФРоссия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации."Совет Федерации призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов Президента России, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – опубликован текст обращения в Telegram-канале Совета Федерации.Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шестиШестеро детей, по последним данным, погибли в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице."В настоящее время у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое лечатся дома. Пятеро находятся в больнице. Двое в тяжелом состоянии, трое – в средней степени тяжести", – сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Переговоры Шойгу с ЛекорнюПереговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню состоялись по настоятельной просьбе французской стороны, сообщили в Минобороны РФ.Министр обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Париж решительно осуждает произошедший теракт в Подмосковье. И добавил, что "Париж выражает солидарность с пострадавшими в теракте и их семьями".Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он также указал на наличие сведений об украинском следе в организации теракта.При этом предупредил, что в случае отправки французского военного контингента на Украину, это создаст проблемы для самой Франции.Последствия землетрясения на ТайванеБольше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване. "По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", - говорится в сообщении.В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольненияСовет Федерации поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жен погибших участников СВО в течение года."Документом, в частности, вводится запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой или супругом ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели последних. Исключение составляют случаи грубого нарушения трудовой дисциплины, ликвидация организации или ИП, а также повторное вступление в брак", - сообщили в пресс-службе Совфеда.

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https://crimea.ria.ru/20240403/ukraina-verbuet-boevikov-dlya-borby-s-rossiey-v-dushanbe--patrushev-1136255497.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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