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Мишустин заявил о существенном замедлении инфляции в России
Мишустин заявил о существенном замедлении инфляции в России - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Мишустин заявил о существенном замедлении инфляции в России
Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4% благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T13:26
2024-04-03T13:26
2024-04-03T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4% благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам главы кабмина, в частности, удалось стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо. Также проведена работа по насыщению отечественного рынка продовольствием.Мишустин подчеркнул, что доходы России, не относящиеся к нефтегазовым, в прошлом году выросли на 25%. Таким образом, экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта.В целом объем доходов федерального бюджета в прошлом году достиг 29 триллионов рублей, что выше показателя 2022 года почти на 5%. Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми, поддержать экономику и регионы, реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции, указал премьер-министр.В феврале в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин подчеркнул, что правительству и Банку России необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйцаЦентробанк сообщил о решении по ключевой ставке
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михаил мишустин, правительство россии, экономика, новости, инфляция, россия
Мишустин заявил о существенном замедлении инфляции в России
Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4% – Мишустин
13:26 03.04.2024 (обновлено: 13:40 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4% благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан. Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но, благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась – до 7,4%", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
По словам главы кабмина, в частности, удалось стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо. Также проведена работа по насыщению отечественного рынка продовольствием.
Мишустин подчеркнул, что доходы России, не относящиеся к нефтегазовым, в прошлом году выросли на 25%. Таким образом, экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта.
В целом объем доходов федерального бюджета в прошлом году достиг 29 триллионов рублей, что выше показателя 2022 года почти на 5%. Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми, поддержать экономику и регионы, реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции, указал премьер-министр.
В феврале в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин подчеркнул
, что правительству и Банку России необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране.
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