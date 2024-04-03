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Мишустин заявил о существенном замедлении инфляции в России

Мишустин заявил о существенном замедлении инфляции в России - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Мишустин заявил о существенном замедлении инфляции в России

Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4% благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T13:26

2024-04-03T13:26

2024-04-03T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4% благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам главы кабмина, в частности, удалось стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо. Также проведена работа по насыщению отечественного рынка продовольствием.Мишустин подчеркнул, что доходы России, не относящиеся к нефтегазовым, в прошлом году выросли на 25%. Таким образом, экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта.В целом объем доходов федерального бюджета в прошлом году достиг 29 триллионов рублей, что выше показателя 2022 года почти на 5%. Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми, поддержать экономику и регионы, реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции, указал премьер-министр.В феврале в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин подчеркнул, что правительству и Банку России необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйцаЦентробанк сообщил о решении по ключевой ставке

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михаил мишустин, правительство россии, экономика, новости, инфляция, россия