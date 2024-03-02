https://crimea.ria.ru/20240302/glavnoe-za-den-2-marta-1135368234.html

Главное за день: 2 марта

Главное за день: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Главное за день: 2 марта

Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи и указал на ценность многонационального единства для России. Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушки... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T22:05

2024-03-02T22:05

2024-03-02T22:05

главное за день

"ханский дворец" в бахчисарае

бахчисарай

крым

сириус

всемирный фестиваль молодежи

владимир путин (политик)

александр сырский

политика

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи и указал на ценность многонационального единства для России. Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушки офицеров немецкой армии. Сотрудники Следкома России и Брянской области пострадали в результате атаки украинского БПЛА. Главком ВСУ Сырский подверг критике подготовку командования на восточном фронте. В Санкт-Петербурге за помощью к медикам в результате ЧП обратились шесть жителей многоквартирного дома. В Бахчисарае ремонт и реставрацию Ханского дворца планируют завершить к концу года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежиМногонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна. Такие слова произнес президент России Владимир Путин, объявляя об открытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.На участие в нем были поданы сотни тысяч заявок. Это, по словам президента, свидетельствует о том, что для молодежи не существует границ и разделительных линий.Минобороны ФРГ подтвердило прослушку офицеров бундесвераМинобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD факт прослушки офицеров немецкой армии, которые обсуждают атаку на Крымский мост. По их оценке, разговор в ВВС был перехвачен. Но они "пока не могут с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию", которая циркулирует в социальных сетях. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией этой записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Литва требует вывезти авто с российским номерамиЛитовская таможня сообщила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года. По данным ведомства, в Литве все еще есть автомобили, которые ездят с зарегистрированными в России номерами. Таким автовладельцам предлагают либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС. С 11 марта в случае нарушения закона будет наложен штраф и конфискован автомобиль.Следственная группа СК атакована украинским дрономСледователь и следователь-криминалист СК России получили ранения в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, которое было сброшено с беспилотного летательного аппарата ВФУ. В Следственном комитете заявили, что установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления.Российские ПВО сбили пять Storm Shadow и семь HIMARSПять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в зоне спецоперации. Также ликвидирован полевой склад боеприпасов ВСУ.Сырский раскритиковал подготовку командованияГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уровень подготовки и опыта командиров ряда бригад вооруженных сил Украины на восточном фронте не позволяет им держать позиции и сдерживать атаки российских войск. Обозначив наличие проблем с подготовкой штаба, главком добавил, что в отдельных случаях вынужден принимать кадровые решения.ЧП в Санкт-ПетербургеО происшествии в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сообщил губернатор Александр Беглов. На место выехали специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств. Создан оперативный штаб. По данным Беглова, жертв нет. Очевидцы рассказали, что в субботу рано утром слышали звук взрыва. Многоквартирный дом получил повреждения, было возгорание.В Комитете по здравоохранению города сообщили, что шесть человек обратились за медицинской помощью, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс. Губернатор заявил, что пострадавшим будут выплачены компенсации.Ханский дворец в Бахчисарае откроют к концу годаНачать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. А в начале марта здесь проведут намаз.Комплекс состоит из 16 объектов. Реставрация шести из них уже завершена. Четыре объекта сейчас принимаются в эксплуатацию, еще на шести продолжаются работы. Досрочно уже сданы два главных объекта: гарем и мечеть.Министр культуры Крыма Татьяна Манежина сообщила, что во время проведения ремонтно-реставрационных работ археологи нашли предположительно элементы персидского дворца, который находился на территории Ханского дворца в XVI веке.

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https://crimea.ria.ru/20240302/v-leningradskoy-oblasti-sredstva-pvo-porazili-vozdushnye-tseli--1135368066.html

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