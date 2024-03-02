https://crimea.ria.ru/20240302/postradavshim-ot-chp-v-sankt-peterburge-vyplatyat-kompensatsii-1135359011.html

Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации

Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации

Пострадавшим от происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T14:23

2024-03-02T14:23

2024-03-02T14:24

санкт-петербург

происшествия

александр беглов

общество

новости

компенсация ущерба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135358861_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_5edb7e08ccbdc1c5dcfa2539adab57d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пострадавшим от происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.О происшествии в Красногвардейском районе города Александр Беглов сообщил в субботу утром. По его данным, на месте работают специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств. Создан оперативный штаб. Позже в комитете по здравоохранению города заявили, что после случившегося шесть человек обратились за медицинской помощью. Жителей разместили в пункте временного пребывания. Для них организовано горячее питание, поддержка психологов, соцработников, врачей.Там жильцы смогут находится до окончания следственных действий. После чего смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы. А коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента. Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областьюЧетыре вражеских дрона сбиты над регионами РоссииНад Крымом отработала ПВО

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, александр беглов, общество, новости, компенсация ущерба