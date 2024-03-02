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Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации
Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации
Пострадавшим от происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T14:23
2024-03-02T14:24
санкт-петербург
происшествия
александр беглов
общество
новости
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пострадавшим от происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.О происшествии в Красногвардейском районе города Александр Беглов сообщил в субботу утром. По его данным, на месте работают специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств. Создан оперативный штаб. Позже в комитете по здравоохранению города заявили, что после случившегося шесть человек обратились за медицинской помощью. Жителей разместили в пункте временного пребывания. Для них организовано горячее питание, поддержка психологов, соцработников, врачей.Там жильцы смогут находится до окончания следственных действий. После чего смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы. А коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента. Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областьюЧетыре вражеских дрона сбиты над регионами РоссииНад Крымом отработала ПВО
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санкт-петербург, происшествия, александр беглов, общество, новости, компенсация ущерба
Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации

Пострадавшие от ЧП в Санкт-Петербурге получат компенсации за поврежденные квартиры и авто

14:23 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге
ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пострадавшим от происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
О происшествии в Красногвардейском районе города Александр Беглов сообщил в субботу утром. По его данным, на месте работают специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств. Создан оперативный штаб. Позже в комитете по здравоохранению города заявили, что после случившегося шесть человек обратились за медицинской помощью.
"Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Жителей разместили в пункте временного пребывания. Для них организовано горячее питание, поддержка психологов, соцработников, врачей.
Там жильцы смогут находится до окончания следственных действий. После чего смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы. А коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента.
"В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний", - уточнил губернатор.
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Санкт-ПетербургПроисшествияАлександр БегловОбществоНовостиКомпенсация ущерба
 
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