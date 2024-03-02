https://crimea.ria.ru/20240302/postradavshim-ot-chp-v-sankt-peterburge-vyplatyat-kompensatsii-1135359011.html
Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации
Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации
Пострадавшим от происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T14:23
2024-03-02T14:23
2024-03-02T14:24
санкт-петербург
происшествия
александр беглов
общество
новости
компенсация ущерба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135358861_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_5edb7e08ccbdc1c5dcfa2539adab57d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пострадавшим от происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.О происшествии в Красногвардейском районе города Александр Беглов сообщил в субботу утром. По его данным, на месте работают специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств. Создан оперативный штаб. Позже в комитете по здравоохранению города заявили, что после случившегося шесть человек обратились за медицинской помощью. Жителей разместили в пункте временного пребывания. Для них организовано горячее питание, поддержка психологов, соцработников, врачей.Там жильцы смогут находится до окончания следственных действий. После чего смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы. А коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента. Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областьюЧетыре вражеских дрона сбиты над регионами РоссииНад Крымом отработала ПВО
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135358861_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_860d502ff8bd912418ace777de439070.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, александр беглов, общество, новости, компенсация ущерба
Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации
Пострадавшие от ЧП в Санкт-Петербурге получат компенсации за поврежденные квартиры и авто
14:23 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пострадавшим от происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
О происшествии в Красногвардейском районе города Александр Беглов сообщил
в субботу утром. По его данным, на месте работают специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств. Создан оперативный штаб. Позже в комитете по здравоохранению города заявили, что после случившегося шесть человек обратились за медицинской помощью
.
"Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Жителей разместили в пункте временного пребывания. Для них организовано горячее питание, поддержка психологов, соцработников, врачей.
Там жильцы смогут находится до окончания следственных действий. После чего смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы. А коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента.
"В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний", - уточнил губернатор.
Читайте также на РИА Новости Крым: