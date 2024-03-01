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Четыре вражеских дрона сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Четыре вражеских дрона сбиты над регионами России
Четыре вражеских дрона сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Четыре вражеских дрона сбиты над регионами России
Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ беспилотной атаки по Белгородской и Нижегородской областям. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T07:15
2024-03-01T07:24
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
обстрелы белгородской области
нижегородская область
обстрелы всу
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ беспилотной атаки по Белгородской и Нижегородской областям. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. В ночь на 1 марта всего было уничтожено четыре вражеских дрона."В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области", - сказано в сообщении военного ведомства.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. 29 февраля два дрона ВСУ сбит над Курской областью и еще один - в небе над Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВОБеспилотник ВСУ уничтожен над Курской областьюРабота российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки
белгородская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, обстрелы белгородской области, нижегородская область, обстрелы всу, новости, безопасность
Четыре вражеских дрона сбиты над регионами России

Российские силы ПВО сбили 4 беспилотника над Белгородской и Нижегородской областями

07:15 01.03.2024 (обновлено: 07:24 01.03.2024)
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ беспилотной атаки по Белгородской и Нижегородской областям. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
В ночь на 1 марта всего было уничтожено четыре вражеских дрона.
"В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области", - сказано в сообщении военного ведомства.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. 29 февраля два дрона ВСУ сбит над Курской областью и еще один - в небе над Крымом.
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