https://crimea.ria.ru/20240301/chetyre-vrazheskikh-drona-sbity-nad-regionami-rossii-1135329514.html

Четыре вражеских дрона сбиты над регионами России

Четыре вражеских дрона сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Четыре вражеских дрона сбиты над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ беспилотной атаки по Белгородской и Нижегородской областям. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T07:15

2024-03-01T07:15

2024-03-01T07:24

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пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ беспилотной атаки по Белгородской и Нижегородской областям. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. В ночь на 1 марта всего было уничтожено четыре вражеских дрона."В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области", - сказано в сообщении военного ведомства.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. 29 февраля два дрона ВСУ сбит над Курской областью и еще один - в небе над Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВОБеспилотник ВСУ уничтожен над Курской областьюРабота российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки

белгородская область

нижегородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, обстрелы белгородской области, нижегородская область, обстрелы всу, новости, безопасность