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Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью
Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью
Вражеский беспилотник самолетного типа сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T07:25
2024-02-29T07:37
курская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
происшествия
обстрелы всу
обстрелы курской области
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник самолетного типа сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Попытка атаки была пресечена в ночь на четверг.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.В Брянской области в этот день при атаке на Суземку пострадали пять человек.Еще днем ранее дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. Тогда три человека погибли, еще трое получили ранения. Кроме того, в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали дети 10 и 11 лет.25 февраля российские средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и еще четыре – над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе в Ростове-на-Дону разминировали дронУдар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растетВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, безопасность, новости
Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью

Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО над Курской областью

07:25 29.02.2024 (обновлено: 07:37 29.02.2024)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник самолетного типа сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Попытка атаки была пресечена в ночь на четверг.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказано в сообщении.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
В Брянской области в этот день при атаке на Суземку пострадали пять человек.
Еще днем ранее дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. Тогда три человека погибли, еще трое получили ранения.
Кроме того, в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали дети 10 и 11 лет.
25 февраля российские средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и еще четыре – над Черным морем.
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Курская областьМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОПроисшествияОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиБезопасностьНовости
 
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