https://crimea.ria.ru/20240229/ukrainskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-kurskoy-oblastyu-1135295468.html

Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью

Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью

Вражеский беспилотник самолетного типа сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T07:25

2024-02-29T07:25

2024-02-29T07:37

курская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник самолетного типа сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Попытка атаки была пресечена в ночь на четверг.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.В Брянской области в этот день при атаке на Суземку пострадали пять человек.Еще днем ранее дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. Тогда три человека погибли, еще трое получили ранения. Кроме того, в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали дети 10 и 11 лет.25 февраля российские средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и еще четыре – над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе в Ростове-на-Дону разминировали дронУдар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растетВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, безопасность, новости