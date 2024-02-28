https://crimea.ria.ru/20240228/v-shkole-v-rostove-na-donu-razminirovali-dron-1135287339.html

В школе в Ростове-на-Дону разминировали дрон

В школе в Ростове-на-Дону разминировали дрон - РИА Новости Крым, 28.02.2024

В школе в Ростове-на-Дону разминировали дрон

В одной из школ Ростова-на-Дону был обнаружен дрон с прикрепленным к нему предметом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T16:08

2024-02-28T16:08

2024-02-28T16:09

владимир голубев

ростов-на-дону

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беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В одной из школ Ростова-на-Дону был обнаружен дрон с прикрепленным к нему предметом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По его информации, из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые фейки о минировании госучреждений в Крыму: идет проверка В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной

ростов-на-дону

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир голубев, ростов-на-дону, новости, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), безопасность