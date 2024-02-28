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В школе в Ростове-на-Дону разминировали дрон
В школе в Ростове-на-Дону разминировали дрон - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В школе в Ростове-на-Дону разминировали дрон
В одной из школ Ростова-на-Дону был обнаружен дрон с прикрепленным к нему предметом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T16:08
2024-02-28T16:08
2024-02-28T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В одной из школ Ростова-на-Дону был обнаружен дрон с прикрепленным к нему предметом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По его информации, из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые фейки о минировании госучреждений в Крыму: идет проверка В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной
ростов-на-дону
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир голубев, ростов-на-дону, новости, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), безопасность