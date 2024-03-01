https://crimea.ria.ru/20240301/glavnoe-za-den-1-marta-1135350676.html

Главное за день: 1 марта

Главное за день: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Главное за день: 1 марта

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту. В... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T22:45

2024-03-01T22:45

2024-03-01T22:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту. В Минобороны РФ подвели итоги боевых действий за неделю: освобождено три населенных пункта. За ночь над субъектами РФ сбили четыре беспилотника. В Севастополе днем объявляли воздушную тревогу. Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы. В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мостуВ распоряжении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Как следует из опубликованной расшифровки разговора, его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фроштедте и Фенске. Последний сказал, что специалисты центра воздушных операций "интенсивно занимались" вопросом возможного нанесения ударов по мосту и пришли к выводу, что мост "из-за своей величины подобен взлетной полосе, поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет" Taurus.В МИДе РФ уже потребовали от Германии объяснений по поводу этого разговора.Армия России освободила три населенных пункта в ДНРЗа прошедшую неделю подразделения группировки войск "Центр" освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и продолжили продвигаться на запад, сообщили в Минобороны РФ.За неделю потери противника составили более семи тысяч боевиков. Массированными ударами были уничтожены места производства дронов, арсеналы, склады топлива и пункты дислокации военных ВСУ и наемников.Атаки дронов и воздушная тревога в СевастополеЗа ночь российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку беспилотной атаки ВСУ по Белгородской и Нижегородской областям. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. В ночь на 1 марта всего было уничтожено четыре вражеских дрона.Днем воздушная тревога была объявлена в Севастополе, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал жителям проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Военные провели работу по уничтожению воздушных целей, сообщил он."Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - написал он в своем ТГ-канале.Указ о призыве военнослужащих запаса на сборыПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.В Сириусе открылся Всемирный фестиваль молодежиНа федеральной территории Сириус в Краснодарском крае стартовал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), в котором принимают участие 20 тысяч молодых лидеров из разных сфер деятельности, в том числе 10 тысяч иностранных гостей. Как сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, многие участники столкнулись с давлением в своих странах.По словам главы Федерального агентства, фестиваль - это лишь "точка старта", поскольку после его завершения в течение года запланировано множество интересных мероприятий.

https://crimea.ria.ru/20240301/dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-raketami-taurus---perevod-1135350175.html

https://crimea.ria.ru/20240301/pisatelnitsu-lyudmilu-ulitskuyu-priznali-inoagentom---minyust-1135351403.html

https://crimea.ria.ru/20240301/opyt-kryma-pomozhet-naladit-otnosheniya-rossii-i-afriki-eksperty-gosdumy--1135348624.html

https://crimea.ria.ru/20240301/v-khersonskoy-oblasti-rasschityvayut-zapustit-17-predpriyatiy-za-dva-goda-1135349098.html

https://crimea.ria.ru/20240301/dlya-chego-shef-pentagona-zayavil-o-vozmozhnoy-voyne-nato-s-rossiey-1135336620.html

германия

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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