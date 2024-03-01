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Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T17:05
2024-03-01T17:05
2024-03-01T17:43
владимир путин (политик)
призыв в вс россии
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, закрепленные за органами государственной власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузыКто оплатит кредитные долги погибших участников СВ
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владимир путин (политик), призыв в вс россии, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы
17:05 01.03.2024 (обновлено: 17:43 01.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым.
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, закрепленные за органами государственной власти.
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