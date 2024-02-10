https://crimea.ria.ru/20240210/glavnoe-za-den-10-fevralya-1134859740.html

Главное за день: 10 февраля

Главное за день: 10 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Главное за день: 10 февраля

ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море. В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы России. Обстановка в... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T22:03

2024-02-10T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море. В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы России. Обстановка в зоне спецоперации: ВСУ потеряли более 6000 боевиков за неделю. Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост. В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с Россией. В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель. В Севастополе появится новый медкластер.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном мореПатрульные корабли и авиация Военно-морского флота России отразили попытку атаки безэкипажного катера ВСУ на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря."Для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, выполнявшие задачи в данном районе. Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили", – сообщили в Минобороны.В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы РоссииКомпании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы, – сказано в сообщении Telegram-канала внешнеполитического ведомства. – Наши ответные меры, направленные на защиту своих законных прав и интересов, будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения".В МИД РФ также констатировали, что европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами.ВСУ потеряли более 6000 боевиков убитыми и ранеными за неделюРоссийские военные за неделю отразили 81 атаку украинских боевиков. Потери противника превысили 6000 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожено более 55 орудий полевой артиллерии, пять танков и более 200 автомобилей и боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."За неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", а также 488 беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.Кроме того, Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по цехам сборки украинских дронов, а также пунктам дислокации наемников и националистов. В военном ведомстве также отметили, что за минувшую неделю еще 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции.Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул постНа Украине уволен еще один представитель руководящего состава минобороны. В этот раз свой пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. По версии украинских СМИ, Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ.В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с РоссиейГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам-участницам альянса необходимо приготовиться к возможной затяжной конфронтации с Россией, пишет РИА Новости."НАТО не ищет войны с Россией... Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия", – заявил Столтенберг в комментарии изданию Welt. По его мнению, поддержка Украины – лучшая оборона для НАТО и наращивание инвестиций в собственные военные структуры.В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цельМинистр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа в Удмуртии проверил предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники.Один из новых образцов разведывательных и ударных дронов – барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". Беспилотник при помощи головки самонаведения распознает и захватывает назначенную для поражения цель."Мы сейчас отрабатываем систему автоматического наведения. По координатам он уже работает", – сказал представитель завода, демонстрируя новый ударный беспилотник на видео, опубликованном в Telegram Минобороны.Новые цеха работают и на предприятиях концерна "Калашников". В скором времени предприятие приступит к производству зенитных управляемых ракет. Кроме того, в работе ведущих предприятий и разработка БПЛА самолетного и вертолетного типа.В Севастополе появится новый медкластерСтроительство больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в районе Камышового шоссе в Севастополе идет по графику. На объектах трудится почти 300 строителей, в будущем число в специалистов увеличится, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Планируется, что все работы, включая установку медицинского оборудования в новых лечебных учреждениях, будут завершены к концу лета 2025 года", – сообщил губернатор.Графики строительства скорректировали так, чтобы к декабрю все основные строительные работы были завершены. После этого начнется отделка и установка оборудования.

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https://crimea.ria.ru/20240210/feykovyy-kanal-v-telegram-pytaetsya-provotsirovat-sevastopoltsev-1134844198.html

https://crimea.ria.ru/20240210/vzryv-i-utechka-topliva-v-kharkove-polnostyu-unichtozhena-neftebaza-1134845529.html

https://crimea.ria.ru/20240210/evrosoyuz-ne-khochet-davat-dengi-na-obrechennyy-ukrainskiy-proekt---mid-1134843502.html

https://crimea.ria.ru/20240210/moschnye-vzryvy-i-vozdushnaya-trevoga-chto-porazheno-v-kharkove-i-odesse-1134843247.html

https://crimea.ria.ru/20240210/chto-budet-s-dollarom-v-mire-cherez-pyat-let--ekspert-1134760534.html

https://crimea.ria.ru/20240210/intervyu-putina-i-otstavka-zaluzhnogo-top-novostey-nedeli-1134837155.html

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