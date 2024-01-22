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Главные новости Крыма: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Главные новости Крыма: 22 января
Главные новости Крыма: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Главные новости Крыма: 22 января
Режим ЧС и отключения воды в Севастополе. Новые очистные сооружения за 724 млн в Западном Крыму. Штаб общественной поддержки Республики Крым. Востребованность... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T23:22
2024-01-22T23:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Режим ЧС и отключения воды в Севастополе. Новые очистные сооружения за 724 млн в Западном Крыму. Штаб общественной поддержки Республики Крым. Востребованность Крыма у российских туристов. Рост цен на недвижимость в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в СевастополеСильные осадки в ночь на 19 января привели к подтоплениям и отключению воды в разных районах Севастополя. Правительство города ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких селах региона. По поручению губернатора города Михаила Развожаева создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Из-за проблем с водоснабжением в Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями. Рабочий день 22 января сделали сокращенным. В детских садах города в эти внеплановые выходные будут работать только дежурные группы. Как сообщил вечером в понедельник Развожаев, мутность воды все еще сильно превышает норму, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью восстановить. Пока в городе работают 14 круглосуточных точек с питьевой водой, любой объем воды в таких автоматах горожане смогут приобрести за один рубль, остальные расходы оплачивает город. Новые очистные в ОленевкеВ курортном поселке Оленевка Черноморского района завершено строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов мощностью 798 кубометра в сутки, в том числе разводящих сетей канализации общей протяженностью 35,7 км, сообщил в понедельник в Минстрой Крыма. Новые очистные обеспечат полную очистку и утилизацию стоков в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. В частности это исключит загрязнение акватории и побережья Черного моря . Стоимость строительства составила 724 млн рублей.Штаб общественной поддержкиВ Симферополе открылся штаб общественной поддержки Республики Крым. В мероприятии приняли участие глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов. Работа штаба нацелена на решение проблем населения, системное проведение избирательной кампании, встречи с жителями, работу с наблюдателями. Крым туристическийПопулярность Крыма среди российских туристов сохраняется, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На новогодние каникулы в регион приехали больше туристов, чем во время прошлых праздников. Республика остается одним из самых посещаемых регионов страны, сказал он. В целом, по словам Чернышенко, рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по предварительным данным, составил более 500 тысяч человек, а загрузка гостиниц превысила 80%.Цены на недвижимостьСущественного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают скачкообразный рост цен на 30-40%, сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова. Эксперт отметила, что регион очень привлекателен климатом и реализуемыми проектами по развитию инфраструктуры. Поэтому полуостров можно рассматривать с точки зрения инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость.
https://crimea.ria.ru/20240122/tseny-na-nedvizhimost-v-krymu-mogut-vyrasti-na-40---uslovie-1134299324.html
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главное за день, крым, новости крыма, политика, экономика, общество
Главные новости Крыма: 22 января

Главные новости Крыма за 22 января

23:22 22.01.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Режим ЧС и отключения воды в Севастополе. Новые очистные сооружения за 724 млн в Западном Крыму. Штаб общественной поддержки Республики Крым. Востребованность Крыма у российских туристов. Рост цен на недвижимость в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Режим ЧС в Севастополе

Сильные осадки в ночь на 19 января привели к подтоплениям и отключению воды в разных районах Севастополя. Правительство города ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких селах региона. По поручению губернатора города Михаила Развожаева создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды.
Из-за проблем с водоснабжением в Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями. Рабочий день 22 января сделали сокращенным.
В детских садах города в эти внеплановые выходные будут работать только дежурные группы.
Как сообщил вечером в понедельник Развожаев, мутность воды все еще сильно превышает норму, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью восстановить.
Пока в городе работают 14 круглосуточных точек с питьевой водой, любой объем воды в таких автоматах горожане смогут приобрести за один рубль, остальные расходы оплачивает город.
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Вчера, 07:34Радио "Спутник в Крыму"
Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40%

Новые очистные в Оленевке

В курортном поселке Оленевка Черноморского района завершено строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов мощностью 798 кубометра в сутки, в том числе разводящих сетей канализации общей протяженностью 35,7 км, сообщил в понедельник в Минстрой Крыма. Новые очистные обеспечат полную очистку и утилизацию стоков в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. В частности это исключит загрязнение акватории и побережья Черного моря . Стоимость строительства составила 724 млн рублей.
Работы по ликвидации последствий паводка в поселке Нижняя Героевка
Вчера, 15:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Угрозы подтопления поселка под Керчью нет – власти

Штаб общественной поддержки

В Симферополе открылся штаб общественной поддержки Республики Крым. В мероприятии приняли участие глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов. Работа штаба нацелена на решение проблем населения, системное проведение избирательной кампании, встречи с жителями, работу с наблюдателями.
Новый сорт помидоров - розовоплодный полосатый томат с персиковым опушением
Вчера, 18:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов

Крым туристический

Популярность Крыма среди российских туристов сохраняется, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На новогодние каникулы в регион приехали больше туристов, чем во время прошлых праздников. Республика остается одним из самых посещаемых регионов страны, сказал он. В целом, по словам Чернышенко, рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по предварительным данным, составил более 500 тысяч человек, а загрузка гостиниц превысила 80%.
Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН
Вчера, 19:21
Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме

Цены на недвижимость

Существенного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают скачкообразный рост цен на 30-40%, сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова. Эксперт отметила, что регион очень привлекателен климатом и реализуемыми проектами по развитию инфраструктуры. Поэтому полуостров можно рассматривать с точки зрения инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость.
Здание Госсовета республики Крым
Вчера, 22:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФ
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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00:01Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 января
23:43Главное за день: 22 января
23:22Главные новости Крыма: 22 января
22:33В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
22:17Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФ
22:14Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:51Мощные землетрясения произошли в Киргизии и Казахстане
21:31Где в России делают "костюмы-невидимки" для военных
20:42В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского
20:34Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев
20:19Любой объем за рубль: в Севастополе расставили автоматы с водой - адреса
19:51На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
19:36Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективу
19:21Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме
19:07В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн
18:39Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов
18:21Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского
17:42Ревновал и хотел убить: пожилой крымч­анин выстрелил в жену из самопала
17:17При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
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