Главные новости Крыма: 22 января
Главные новости Крыма за 22 января
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Режим ЧС и отключения воды в Севастополе. Новые очистные сооружения за 724 млн в Западном Крыму. Штаб общественной поддержки Республики Крым. Востребованность Крыма у российских туристов. Рост цен на недвижимость в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Режим ЧС в Севастополе
Сильные осадки в ночь на 19 января привели к подтоплениям и отключению воды в разных районах Севастополя. Правительство города ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких селах региона. По поручению губернатора города Михаила Развожаева создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды.
Из-за проблем с водоснабжением в Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями. Рабочий день 22 января сделали сокращенным.
В детских садах города в эти внеплановые выходные будут работать только дежурные группы.
Как сообщил вечером в понедельник Развожаев, мутность воды все еще сильно превышает норму, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью восстановить.
Пока в городе работают 14 круглосуточных точек с питьевой водой, любой объем воды в таких автоматах горожане смогут приобрести за один рубль, остальные расходы оплачивает город.
Новые очистные в Оленевке
В курортном поселке Оленевка Черноморского района завершено строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов мощностью 798 кубометра в сутки, в том числе разводящих сетей канализации общей протяженностью 35,7 км, сообщил в понедельник в Минстрой Крыма. Новые очистные обеспечат полную очистку и утилизацию стоков в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. В частности это исключит загрязнение акватории и побережья Черного моря . Стоимость строительства составила 724 млн рублей.
Штаб общественной поддержки
В Симферополе открылся штаб общественной поддержки Республики Крым. В мероприятии приняли участие глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов. Работа штаба нацелена на решение проблем населения, системное проведение избирательной кампании, встречи с жителями, работу с наблюдателями.
Крым туристический
Популярность Крыма среди российских туристов сохраняется, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На новогодние каникулы в регион приехали больше туристов, чем во время прошлых праздников. Республика остается одним из самых посещаемых регионов страны, сказал он. В целом, по словам Чернышенко, рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по предварительным данным, составил более 500 тысяч человек, а загрузка гостиниц превысила 80%.
Цены на недвижимость
Существенного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают скачкообразный рост цен на 30-40%, сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова. Эксперт отметила, что регион очень привлекателен климатом и реализуемыми проектами по развитию инфраструктуры. Поэтому полуостров можно рассматривать с точки зрения инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость.