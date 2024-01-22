https://crimea.ria.ru/20240122/glavnye-novosti-kryma-22-yanvarya-1134388073.html

Главные новости Крыма: 22 января

Главные новости Крыма: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Главные новости Крыма: 22 января

Режим ЧС и отключения воды в Севастополе. Новые очистные сооружения за 724 млн в Западном Крыму. Штаб общественной поддержки Республики Крым. Востребованность... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T23:22

2024-01-22T23:22

2024-01-22T23:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Режим ЧС и отключения воды в Севастополе. Новые очистные сооружения за 724 млн в Западном Крыму. Штаб общественной поддержки Республики Крым. Востребованность Крыма у российских туристов. Рост цен на недвижимость в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в СевастополеСильные осадки в ночь на 19 января привели к подтоплениям и отключению воды в разных районах Севастополя. Правительство города ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких селах региона. По поручению губернатора города Михаила Развожаева создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Из-за проблем с водоснабжением в Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями. Рабочий день 22 января сделали сокращенным. В детских садах города в эти внеплановые выходные будут работать только дежурные группы. Как сообщил вечером в понедельник Развожаев, мутность воды все еще сильно превышает норму, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью восстановить. Пока в городе работают 14 круглосуточных точек с питьевой водой, любой объем воды в таких автоматах горожане смогут приобрести за один рубль, остальные расходы оплачивает город. Новые очистные в ОленевкеВ курортном поселке Оленевка Черноморского района завершено строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов мощностью 798 кубометра в сутки, в том числе разводящих сетей канализации общей протяженностью 35,7 км, сообщил в понедельник в Минстрой Крыма. Новые очистные обеспечат полную очистку и утилизацию стоков в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. В частности это исключит загрязнение акватории и побережья Черного моря . Стоимость строительства составила 724 млн рублей.Штаб общественной поддержкиВ Симферополе открылся штаб общественной поддержки Республики Крым. В мероприятии приняли участие глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов. Работа штаба нацелена на решение проблем населения, системное проведение избирательной кампании, встречи с жителями, работу с наблюдателями. Крым туристическийПопулярность Крыма среди российских туристов сохраняется, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На новогодние каникулы в регион приехали больше туристов, чем во время прошлых праздников. Республика остается одним из самых посещаемых регионов страны, сказал он. В целом, по словам Чернышенко, рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по предварительным данным, составил более 500 тысяч человек, а загрузка гостиниц превысила 80%.Цены на недвижимостьСущественного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают скачкообразный рост цен на 30-40%, сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова. Эксперт отметила, что регион очень привлекателен климатом и реализуемыми проектами по развитию инфраструктуры. Поэтому полуостров можно рассматривать с точки зрения инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость.

https://crimea.ria.ru/20240122/tseny-na-nedvizhimost-v-krymu-mogut-vyrasti-na-40---uslovie-1134299324.html

https://crimea.ria.ru/20240122/ugrozy-podtopleniya-poselka-pod-kerchyu-net--vlasti-1134378877.html

https://crimea.ria.ru/20240122/snaruzhi-persik-no-v-dushe-pomidor-v-krymu-vyvodyat-novye-sorta-tomatov-1134382963.html

https://crimea.ria.ru/20240122/chego-boyatsya-kiev-i-zapad---lavrov-nazval-pravdu-o-kryme-1134384169.html

https://crimea.ria.ru/20240122/uyti-ot-realnosti-v-krymu-nazvali-tsel-ukaza-zelenskogo-o-zemlyakh-rf-1134387849.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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