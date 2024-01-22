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Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев
Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев
Мутность воды в Севастополе все еще сильно превышает норму, быстро очищать воду не получается, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T20:34
2024-01-22T20:34
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севастополь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Мутность воды в Севастополе все еще сильно превышает норму, быстро очищать воду не получается, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью восстановить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам выездной планерки на одном из гидроузлов города.По его словам, специалистам удалось снизить мутность, которая раньше превышала показатели в сотни раз, воду фильтруют несколько раз в день, фильтры также чистят чаще обычного - это увеличивает время очистки и накопления штатного объема воды для обеспечения нужд всего города."Сейчас, чтобы наполнить всю систему до 120 тысяч кубов, и чтобы вода дошла до всех, нужно больше 50 часов. Воду в жилых домах дадут завтра с 9 до 11 часов, затем ее отключат до вечера среды, 24 января — мы рассчитываем, что к этому времени водоснабжение будет восстановлено полностью", - проинформировал Развожаев и попросил горожан запастись терпением.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами. 23 и 24 января в Севастополе объявлены выходными из-за проблем с водоснабжением. Читайте также на РИА Новости Крым:Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
https://crimea.ria.ru/20240122/lyuboy-obem-za-rubl-v-sevastopole-rasstavili-avtomaty-s-vodoy---adresa-1134385437.html
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Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев

Полное восстановление водоснабжения в Севастополе планируется 24 января - Развожаев

20:34 22.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Мутность воды в Севастополе все еще сильно превышает норму, быстро очищать воду не получается, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью восстановить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам выездной планерки на одном из гидроузлов города.
"Из-за подъема рек и схода селевых потоков резко повысился уровень мутности воды: почти в 60 раз. На видео, которое сняла моя команда, хорошо виден цвет воды и количество взвеси в ней. При таких обстоятельствах быстро проводить санитарную очистку невозможно", - констатировал губернатор.
По его словам, специалистам удалось снизить мутность, которая раньше превышала показатели в сотни раз, воду фильтруют несколько раз в день, фильтры также чистят чаще обычного - это увеличивает время очистки и накопления штатного объема воды для обеспечения нужд всего города.
"Сейчас, чтобы наполнить всю систему до 120 тысяч кубов, и чтобы вода дошла до всех, нужно больше 50 часов. Воду в жилых домах дадут завтра с 9 до 11 часов, затем ее отключат до вечера среды, 24 января — мы рассчитываем, что к этому времени водоснабжение будет восстановлено полностью", - проинформировал Развожаев и попросил горожан запастись терпением.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков.
Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное.
Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
23 и 24 января в Севастополе объявлены выходными из-за проблем с водоснабжением.
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