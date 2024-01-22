https://crimea.ria.ru/20240122/kogda-polnostyu-vosstanovyat-vodosnabzhenie-v-sevastopole---razvozhaev-1134385713.html

Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев

Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев

Мутность воды в Севастополе все еще сильно превышает норму, быстро очищать воду не получается, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T20:34

2024-01-22T20:34

2024-01-22T20:34

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Мутность воды в Севастополе все еще сильно превышает норму, быстро очищать воду не получается, но к понедельнику водоснабжение в городе планируют полностью восстановить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам выездной планерки на одном из гидроузлов города.По его словам, специалистам удалось снизить мутность, которая раньше превышала показатели в сотни раз, воду фильтруют несколько раз в день, фильтры также чистят чаще обычного - это увеличивает время очистки и накопления штатного объема воды для обеспечения нужд всего города."Сейчас, чтобы наполнить всю систему до 120 тысяч кубов, и чтобы вода дошла до всех, нужно больше 50 часов. Воду в жилых домах дадут завтра с 9 до 11 часов, затем ее отключат до вечера среды, 24 января — мы рассчитываем, что к этому времени водоснабжение будет восстановлено полностью", - проинформировал Развожаев и попросил горожан запастись терпением.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами. 23 и 24 января в Севастополе объявлены выходными из-за проблем с водоснабжением. Читайте также на РИА Новости Крым:Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных

https://crimea.ria.ru/20240122/lyuboy-obem-za-rubl-v-sevastopole-rasstavili-avtomaty-s-vodoy---adresa-1134385437.html

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подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, вода крыма, вода в крыму, отключения воды в севастополе