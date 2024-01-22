https://crimea.ria.ru/20240122/lyuboy-obem-za-rubl-v-sevastopole-rasstavili-avtomaty-s-vodoy---adresa-1134385437.html

Любой объем за рубль: в Севастополе расставили автоматы с водой - адреса

Любой объем за рубль: в Севастополе расставили автоматы с водой - адреса - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Любой объем за рубль: в Севастополе расставили автоматы с водой - адреса

14 круглосуточных точек с питьевой водой запустили в Севастополе. Как сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, любой объем воды в таких... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T20:19

2024-01-22T20:19

2024-01-22T20:19

михаил развожаев

подтопления в севастополе из-за паводка и ливней

севастополь

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отключения воды в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. 14 круглосуточных точек с питьевой водой запустили в Севастополе. Как сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, любой объем воды в таких автоматах горожане смогут приобрести за один рубль, остальные расходы оплачивает город.По его словам, указанные 14 точек расположены - по проспекту Генерала Острякова, 1, 143 и 178, - по ул. Новороссийской, 56,- ул. Генерала Петрова, 10, - ул. Щорса, 2 - ул. Коммунистической, 38, - ул. Киевской, 4, - ул. Токарева, 2Б, - ул. Дмитрия Ульянова, 8, - ул. Ерошенко, 2, - ул. Меньшикова, 27, - ул. Репина, 4, - пересечении улиц Пионерской и Корсунской.В отличие от других расположенных в городе автоматов, эти будут работать ежедневно, воду в них можно будет набирать круглосуточно, расходы на затраты правительство Севастополя берет на себя, однако из-за технических особенностей автомат запрашивает монету любого достоинства, начиная от 1 рубля.Кроме того, по словам губернатора, сейчас идут переговоры с местными садовыми товариществами, у которых есть свои скважины с технической водой, чтобы они также пустили всех желающих для набора воды.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами. Читайте также на РИА Новости Крым:Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движениеВ Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителямВ Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

https://crimea.ria.ru/20240122/rezhim-chs-i-otklyucheniya-vody-vse-o-posledstviyakh-nepogody-v-sevastopole-1134380505.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, севастополь, вода крыма, вода в крыму, общество, отключения воды в севастополе