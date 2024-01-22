https://crimea.ria.ru/20240122/glavnoe-za-den-22-yanvarya-1134387241.html

Главное за день: 22 января

Главное за день: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Главное за день: 22 января

Новый удар ВСУ по Белгородской области и ранение мирного жителя. Успехи ВС РФ в зоне спецоперации. Ответственность за дискредитацию армии России. Завядения... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T23:43

2024-01-22T23:43

2024-01-22T23:43

главное за день

новости

политика

экономика

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235017_0:134:2570:1580_1920x0_80_0_0_fced3dd85de81bf9d5bafc9186a8752a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Новый удар ВСУ по Белгородской области и ранение мирного жителя. Успехи ВС РФ в зоне спецоперации. Ответственность за дискредитацию армии России. Завядения Лаврова на заседании Совбеза ООН. Указ Зеленского о "декоммунизаии" регионов России. Украинский запрет на все транспортные связи с РФ. Уход олимпийского чемпиона Анатолия Поливода и актера Евгения Хаита.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по БелгородчинеВ понедельник ВСУ продолжили попытки атаковать российские регионы. При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина. С контузией он доставлен в центральную районную больницу. Также в результате атаки посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. Успехи армии РФВСУ потеряли десятки танков, реактивных систем залпового огня, самоходных установок и другой тяжелой техники, в том числе западного образца, на Донецком и Южно-Донецком направлениях. На Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях противник за сутки осуществил 12 безуспешных атак и потеряли более 560 боевиков Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области, а также перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow.Ответственность за дискредитацию армииВ Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества у граждан, осужденных за дискредитацию вооруженных сил РФ. Документ зарегистрирован на сайте российского парламента. Подписи под законопроектом поставили 63 сенатора Российской Федерации, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина. Санкции статьи будут применимы в том числе за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ, реабилитацию нацизма. Заявления ЛавроваИнтересов украинского народа в войне против России нет, сотни тысяч украинцев погибают во имя интересов Запада. Такое заявление в понедельник сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, требуя от России прекратить спецоперацию, Запад понимает, что киевский режим, зализав раны, продолжил бы курс на истребление всего русского, продвижение идей национализма, борьбу с любым инакомыслием. Если же воевать перестанет Украина, свои жизни сохранят сотни тысяч украинцев. Также Лавров констатировал, что Киев и коллективный Запад любыми способами пытаются скрыть правду о реальной ситуации в Крыму и на освобожденных территориях, поскольку это развеяло бы все мифы о "страшной России". Указ ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Документом предлагается проработать вопрос о "преступлениях", якобы совершенных против украинцев, которые проживают либо проживали в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. По мнению экспертов в области истории и социологии, официальный Киев с подачи коллективного Запада продолжает курс на фальсификацию истории, пытаясь составить новые фейковые обвинения в адрес России, чтобы скрыть за этой мишурой собственные преступления. Транспортные связи Украины и РоссииПравительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.Документом, в частности, предусмотрен запрет прямого воздушного сообщения РФ с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.Утраты дняЛегендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Причины смерти не уточняются. Также в этот день из жизни ушел актер и сценарист известного юмористического шоу "Джентельмен-шоу" Евгений Хаит.

https://crimea.ria.ru/20240122/iskusstvennye-kurinye-yaytsa-v-prodazhe-stoit-li-pokupat-i-kak-otlichit--1134262298.html

https://crimea.ria.ru/20240122/chem-mozhet-okazatsya-bolezn-kh-i-stoit-li-ozhidat-ee-pandemiyu--ekspert-1134298279.html

https://crimea.ria.ru/20240122/mozhet-li-tramp-vybyt-iz-prezidentskoy-gonki-ssha--ekspert-1134377684.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, политика, экономика, в мире, россия, украина