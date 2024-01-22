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Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в 76 лет - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в 76 лет
Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в 76 лет - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в 76 лет
Легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T16:11
2024-01-22T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.Причины смерти не уточняются.Поливода родился в 1947 году в Енакиево Донецкой области Украинской ССР. Заслуженный мастер спорта по баскетболу, центровой. В баскетбол начал играть в 1963 году за "Авангард" (Донецк), с 1964 года выступал за киевский "Строитель". В 1975 окончил Киевский институт физической культуры, работал преподавателем физического воспитания Киевского государственного университета, ушел на пенсию по инвалидности.Олимпийский чемпион Мюнхена (1972), бронзовый призер Олимпиады в Мехико (1968), чемпион мира 1967, трехкратный чемпион Европы (1967, 1969, 1971), чемпион Европы среди юниоров 1966, лучший центровой мира (1967).В финальном матче Олимпийских игр 1972 года против сборной США на площадку не выходил и за игрой наблюдал с трибун. Перед поединком он пережил сердечный приступ. Через несколько лет врачи определят, что Поливода страдает врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, который ставит под сомнение не только занятие спортом, но и нормальную жизнедеятельность. В 1985 году он перенес операцию, которая частично облегчила его проблемы.После смерти Поливоды в живых остаются два представителя чемпионской сборной СССР образца 1972 года – Модестас Паулаускас и Иван Едешко.
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анатолий поливода, баскетбол, утраты, спорт, новости, общество, ссср, украина
Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в 76 лет

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода умер на 77-м году жизни

16:11 22.01.2024
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЧемпионы IV летней Спартакиады народов СССР по баскетболу мужская команда Украинской ССР.
Чемпионы IV летней Спартакиады народов СССР по баскетболу мужская команда Украинской ССР. - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Юрий Сомов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.
Причины смерти не уточняются.
Поливода родился в 1947 году в Енакиево Донецкой области Украинской ССР. Заслуженный мастер спорта по баскетболу, центровой. В баскетбол начал играть в 1963 году за "Авангард" (Донецк), с 1964 года выступал за киевский "Строитель". В 1975 окончил Киевский институт физической культуры, работал преподавателем физического воспитания Киевского государственного университета, ушел на пенсию по инвалидности.
Олимпийский чемпион Мюнхена (1972), бронзовый призер Олимпиады в Мехико (1968), чемпион мира 1967, трехкратный чемпион Европы (1967, 1969, 1971), чемпион Европы среди юниоров 1966, лучший центровой мира (1967).
В финальном матче Олимпийских игр 1972 года против сборной США на площадку не выходил и за игрой наблюдал с трибун. Перед поединком он пережил сердечный приступ. Через несколько лет врачи определят, что Поливода страдает врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, который ставит под сомнение не только занятие спортом, но и нормальную жизнедеятельность. В 1985 году он перенес операцию, которая частично облегчила его проблемы.
После смерти Поливоды в живых остаются два представителя чемпионской сборной СССР образца 1972 года – Модестас Паулаускас и Иван Едешко.
Анатолий ПоливодаБаскетболУтратыСпортНовостиОбществоСССРУкраина
 
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