https://crimea.ria.ru/20240122/olimpiyskiy-chempion-po-basketbolu-anatoliy-polivoda-umer-v-76-let-1134381698.html

Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в 76 лет

Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в 76 лет - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в 76 лет

Легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T16:11

2024-01-22T16:11

2024-01-22T16:11

анатолий поливода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.Причины смерти не уточняются.Поливода родился в 1947 году в Енакиево Донецкой области Украинской ССР. Заслуженный мастер спорта по баскетболу, центровой. В баскетбол начал играть в 1963 году за "Авангард" (Донецк), с 1964 года выступал за киевский "Строитель". В 1975 окончил Киевский институт физической культуры, работал преподавателем физического воспитания Киевского государственного университета, ушел на пенсию по инвалидности.Олимпийский чемпион Мюнхена (1972), бронзовый призер Олимпиады в Мехико (1968), чемпион мира 1967, трехкратный чемпион Европы (1967, 1969, 1971), чемпион Европы среди юниоров 1966, лучший центровой мира (1967).В финальном матче Олимпийских игр 1972 года против сборной США на площадку не выходил и за игрой наблюдал с трибун. Перед поединком он пережил сердечный приступ. Через несколько лет врачи определят, что Поливода страдает врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, который ставит под сомнение не только занятие спортом, но и нормальную жизнедеятельность. В 1985 году он перенес операцию, которая частично облегчила его проблемы.После смерти Поливоды в живых остаются два представителя чемпионской сборной СССР образца 1972 года – Модестас Паулаускас и Иван Едешко.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий поливода, баскетбол, утраты, спорт, новости, общество, ссср, украина