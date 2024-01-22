https://crimea.ria.ru/20240122/na-ukraine-khotyat-zapretit-vse-transportnye-svyazi-s-rossiey-na-50-let-1134384840.html

На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет - РИА Новости Крым, 22.01.2024

На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T19:51

2024-01-22T19:51

2024-01-22T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.Документом, в частности, предусмотрен запрет прямого воздушного сообщения РФ с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в августе прошлого года сообщал, что Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективуЗапад пытается "развести" другие страны "формулой мира" ЗеленскогоТанцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ

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украина, транспорт, россия, закон и право, политика, в мире, новости, общество, кабинет министров украины, снбо украины