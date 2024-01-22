https://crimea.ria.ru/20240122/na-ukraine-khotyat-zapretit-vse-transportnye-svyazi-s-rossiey-na-50-let-1134384840.html
На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет - РИА Новости Крым, 22.01.2024
На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T19:51
2024-01-22T19:51
2024-01-22T19:51
украина
транспорт
россия
закон и право
политика
в мире
новости
общество
кабинет министров украины
снбо украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/34/1115773443_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_af0f51f3c4ca76e009ebb667080d3b25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.Документом, в частности, предусмотрен запрет прямого воздушного сообщения РФ с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в августе прошлого года сообщал, что Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективуЗапад пытается "развести" другие страны "формулой мира" ЗеленскогоТанцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/34/1115773443_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_42c4ebc430e3633ca38763aa5abfd5bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, транспорт, россия, закон и право, политика, в мире, новости, общество, кабинет министров украины, снбо украины
На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
Кабмин Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.
"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на 50 лет (...) ограничительных мер к транспортному сектору Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.
Документом, в частности, предусмотрен запрет прямого воздушного сообщения РФ с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.
Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в августе прошлого года сообщал, что Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым: