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На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет - РИА Новости Крым, 22.01.2024
На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T19:51
2024-01-22T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.Документом, в частности, предусмотрен запрет прямого воздушного сообщения РФ с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в августе прошлого года сообщал, что Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективуЗапад пытается "развести" другие страны "формулой мира" ЗеленскогоТанцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ
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украина, транспорт, россия, закон и право, политика, в мире, новости, общество, кабинет министров украины, снбо украины
На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

Кабмин Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет

19:51 22.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на 50 лет (...) ограничительных мер к транспортному сектору Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

Документом, в частности, предусмотрен запрет прямого воздушного сообщения РФ с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.
Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в августе прошлого года сообщал, что Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.
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